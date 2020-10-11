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時髦耳骨夾新選擇！DE BEERS Dewdrop優雅歡慶10週年

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
De Beers Dewdrop 18K白金鑽石項鍊，69萬元。圖／De Beers提供
De Beers Dewdrop 18K白金鑽石項鍊，69萬元。圖／De Beers提供

DE BEERS的Dewdrop系列今年歡慶誕生十周年，一口氣推出4款嶄新設計，包含18K白金耳骨夾、單行手環、項鍊以及圓牌吊墜項鍊等，以摩登優雅的風貌重新詮釋品牌代表性的設計。

Dewdrop系列的靈感來自清晨時分凝聚於葉片上的清新露珠，精緻的鑽石排列完美捕捉璀燦光芒，獻上對大自然之美的無限敬意，充滿新意的造型選擇象徵著生命中嶄新的起點，已成為 De Beers 在過去十年中最受歡迎的設計之一。4款Dewdrop 18K白金鑽石新作，為此系列增添了雋永而現代、多變且百搭的特質。

不需耳洞即可配戴的Dewdrop耳骨夾體現了將鑽石珠寶融入日常造型的概念，其俏皮的設計是品牌繼Horizon耳骨夾後，所推出的第二款設計，可隨心配戴於耳部任何位置。單行手環鑲嵌共重逾1克拉的密釘微鑲鑽石與包鑲鑽石，Dewdrop項鍊共鑲嵌總重4.60克拉的鑽石。全新的圓牌吊墜項鍊則將總重0.58克拉的鑽石彷彿一顆顆露珠滴落於其精緻的輪廓中，展現時髦摩登的風格。

De Beers Dewdrop 18K白金鑽石項鍊，69萬元。圖／De Beers提供
De Beers Dewdrop 18K白金鑽石項鍊，69萬元。圖／De Beers提供
De Beers Dewdrop 18K白金單行鑽石手環，23萬4,000元。圖／De Beers提供
De Beers Dewdrop 18K白金單行鑽石手環，23萬4,000元。圖／De Beers提供
De Beers Dewdrop系列歡慶10週年推出4款新品。圖／De Beers提供
De Beers Dewdrop系列歡慶10週年推出4款新品。圖／De Beers提供
De Beers Dewdrop系列歡慶10週年推出4款新品。圖／De Beers提供
De Beers Dewdrop系列歡慶10週年推出4款新品。圖／De Beers提供
De Beers Dewdrop 18K白金單行鑽石手環，23萬4,000元。圖／De Beers提供
De Beers Dewdrop 18K白金單行鑽石手環，23萬4,000元。圖／De Beers提供
De Beers Dewdrop 18K白金鑽石耳骨夾，50,000元。圖／De Beers提供
De Beers Dewdrop 18K白金鑽石耳骨夾，50,000元。圖／De Beers提供
De Beers Dewdrop 18K白金鑽石圓牌吊墜項鍊，11萬7,000元。圖／De Beers提供
De Beers Dewdrop 18K白金鑽石圓牌吊墜項鍊，11萬7,000元。圖／De Beers提供

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