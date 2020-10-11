時髦耳骨夾新選擇！DE BEERS Dewdrop優雅歡慶10週年

DE BEERS的Dewdrop系列今年歡慶誕生十周年，一口氣推出4款嶄新設計，包含18K白金耳骨夾、單行手環、項鍊以及圓牌吊墜項鍊等，以摩登優雅的風貌重新詮釋品牌代表性的設計。

Dewdrop系列的靈感來自清晨時分凝聚於葉片上的清新露珠，精緻的鑽石排列完美捕捉璀燦光芒，獻上對大自然之美的無限敬意，充滿新意的造型選擇象徵著生命中嶄新的起點，已成為 De Beers 在過去十年中最受歡迎的設計之一。4款Dewdrop 18K白金鑽石新作，為此系列增添了雋永而現代、多變且百搭的特質。