時髦耳骨夾新選擇！DE BEERS Dewdrop優雅歡慶10週年
DE BEERS的Dewdrop系列今年歡慶誕生十周年，一口氣推出4款嶄新設計，包含18K白金耳骨夾、單行手環、項鍊以及圓牌吊墜項鍊等，以摩登優雅的風貌重新詮釋品牌代表性的設計。
Dewdrop系列的靈感來自清晨時分凝聚於葉片上的清新露珠，精緻的鑽石排列完美捕捉璀燦光芒，獻上對大自然之美的無限敬意，充滿新意的造型選擇象徵著生命中嶄新的起點，已成為 De Beers 在過去十年中最受歡迎的設計之一。4款Dewdrop 18K白金鑽石新作，為此系列增添了雋永而現代、多變且百搭的特質。
不需耳洞即可配戴的Dewdrop耳骨夾體現了將鑽石珠寶融入日常造型的概念，其俏皮的設計是品牌繼Horizon耳骨夾後，所推出的第二款設計，可隨心配戴於耳部任何位置。單行手環鑲嵌共重逾1克拉的密釘微鑲鑽石與包鑲鑽石，Dewdrop項鍊共鑲嵌總重4.60克拉的鑽石。全新的圓牌吊墜項鍊則將總重0.58克拉的鑽石彷彿一顆顆露珠滴落於其精緻的輪廓中，展現時髦摩登的風格。
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