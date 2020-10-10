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BAR春花二店「THY/桃花源」前進西門 瞄準年輕世代！

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
經典的Old Fashioned調酒，改以羅漢果風味入酒，呼應原本萬華的在地歷史。記者釋俊哲 / 攝影
經典的Old Fashioned調酒，改以羅漢果風味入酒，呼應原本萬華的在地歷史。記者釋俊哲 / 攝影

原本位於忠孝新生捷運站五號出口的「BAR 春花」今日二店新開張。BAR THY的英文名字取名字「桃花源」。相較於原本位於蛋黃區的一店，桃花源雖然也位於西門商圈，但選址較偏離中心地帶，靠近電影公園、環河南路的巷弄內，頗有鬧中取靜的意味。

而除了桃花源的羅馬拼音，THY的英文也有「你的」意思，意指這處品飲空間屬於大家、年輕族群。延續BAR 春花愛用當季新鮮水果的概念，BAR THY的氣氛更為輕鬆、符合西門商圈年輕族群，可以輕鬆玩鬧；但雖然氣氛是輕鬆的，仍將提供酒單與30至40款經典調酒，帶來西門商圈不多見的專業水準調酒飲品。

經典調酒Old Fashioned將經典進行風味翻玩，萃取羅漢果釀造的糖漿，再加入苦精與烈酒；另外也有一款較符合年輕族群的口味：將檸檬、蛋白、啤酒、伏特加與小黃瓜打碎混合，酸甜豐富多層次的風味，以Gin Fizz為概念、但抽換成不同元素；此外食物也有義日混血紅蛋、香草烤馬鈴薯、香料烤蔬菜與炸雞翅，價格則在150元到200元之間，輕鬆佐酒，讓味蕾大快朵頤。

原本開設BAR春花的Dale，選擇在西門商圈的外圍開設了春花二店「BAR THY」，瞄準新一代年輕品飲族群。記者釋俊哲 / 攝影
原本開設BAR春花的Dale，選擇在西門商圈的外圍開設了春花二店「BAR THY」，瞄準新一代年輕品飲族群。記者釋俊哲 / 攝影
約27坪的空間，座位則可容納25-30人，相對寬敞舒適。記者釋俊哲 / 攝影
約27坪的空間，座位則可容納25-30人，相對寬敞舒適。記者釋俊哲 / 攝影
BAR THY目前提供四款包含炸雞翅、烤時蔬、義日混血烘蛋等食物，全數在150-200元間，輕鬆開胃、佐酒。記者釋俊哲 / 攝影
BAR THY目前提供四款包含炸雞翅、烤時蔬、義日混血烘蛋等食物，全數在150-200元間，輕鬆開胃、佐酒。記者釋俊哲 / 攝影
翻玩經典調酒Gin Fizz的調酒「姐夫」，以小黃瓜、檸檬、蛋白、伏特加為主原料，輕鬆品飲。記者釋俊哲 / 攝影
翻玩經典調酒Gin Fizz的調酒「姐夫」，以小黃瓜、檸檬、蛋白、伏特加為主原料，輕鬆品飲。記者釋俊哲 / 攝影

酒駕 羅馬拼音 捷運

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