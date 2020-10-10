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Stupid BAR X 酉鬼啤酒 芒果曬傷精釀啤酒抓住夏滋味
既然秋天到了，春天還會遠嗎？但夏天的熱情、熱帶水果的酸甜總是讓人留戀，現在我們有更簡單的提案，讓夏天滋味隨手可得。由超紅Youtuber：「Stupid Bar調酒師Brandon」與酉鬼啤酒推出的「芒果曬傷紀念組」，透過啤酒的美味，讓夏天的酸甜、即開即飲！
芒果「曬傷」取自精釀啤酒中類型「Saison」為諧音，Saison是法語「季節」之意，但Saison並非在夏天釀造，而是因為夏天溫度較高、不易控制發酵過程，農人多在農閒的深秋至初春釀造，因而得名。
啤酒釀造中同時結合台灣本地的愛文、金煌、凱特三種芒果為成分，以乾爽辛口、俐落為基調，金黃色的酒液並帶有熟成芒果的香氣，微酸中並帶有活潑的氣泡感。
同時逗趣可愛的插畫風啤酒酒標也全新設計：海灘上的太陽（與芒果）恣意奔跑、玩耍、衝浪，除了會有Brandon調酒的帥氣畫面，並有酉鬼啤酒的經典Logo於瓶標。單只160元，特殊的「紀念杯組」則為三款一套，並附特製啤酒杯一件，定價為680元，可於特約通路「愛酒窩」購入。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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