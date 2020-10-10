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Converse顛覆All Star鞋外型、EXCELSIOR滑板鞋回歸 秋冬換季穿出與眾不同

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
換季穿搭，配件也很重要，Converse全新的All Star系列鞋款，在外觀上帶來更創新設計；EXCELSIOR則讓經典滑板鞋回歸。圖／Converse、EXCELSIOR提供
換季穿搭，配件也很重要，Converse全新的All Star系列鞋款，在外觀上帶來更創新設計；EXCELSIOR則讓經典滑板鞋回歸。圖／Converse、EXCELSIOR提供

換季穿搭，怎麼能忘了配件也很重要，Converse全新的All Star系列鞋款，不僅在外觀上帶來更創新設計，也為因應氣候而配有能提高舒適度的機能性配置。百搭的餅乾鞋EXCELSIOR則在新款滑板鞋中，以泡棉加強包覆設計，提供良好的舒適及保護。

All Star系列鞋是Converse未來要發展的重點款式之一，因此新款的Chuck 70 Workwear鞋，就加入鞋面精緻縫線讓Chuck 70從經典走向舒適，讓外觀有如羽絨衣般的衍縫狀，同時還以褶皺的高筒設計搭配登山風格鞋帶，以及溫暖舒適的絨面內襯，能在冬天保持足部溫暖，機能有型。為女孩打造的Chuck 70 Black Ice款採用加絨質感鞋面，搭配水晶半透明撞色鞋頭，特別打造的粉嫩配色，讓整體搭配更加可愛，一眼就會愛上。不管是哪一款的Chuck 70鞋，都顛覆了過去的樣貌，顯見Converse革新的目標。

曾經熱門的滑板鞋，在這季也以新面貌和新功能回歸，成為換季時搭配的重點。EXCELSIOR推出全新CARVER滑板鞋，受70年代的街頭文化啟發，傳遞年輕世代對於自由的渴望與理想。鞋身材質以麂皮拼接帆布，更把經典的大型工具機輪胎的鞋底紋路帶上，創造更好的抓地力，腳踝處也特別以泡棉加強包覆設計，提供舒適及保護。另外，因應秋季到來，EXCELSIOR的SUEDE麂皮系列，則呈現了橘紅色和沙色等新款式，能讓消費者體驗穿搭樂趣。

EXCELSIOR的CARVER滑板鞋2,880元。圖／EXCELSIOR提供
EXCELSIOR的CARVER滑板鞋2,880元。圖／EXCELSIOR提供

EXCELSIOR的CARVER滑板鞋2,880元。圖／EXCELSIOR提供
EXCELSIOR的CARVER滑板鞋2,880元。圖／EXCELSIOR提供

Converse Chuck 70 Black Ice鞋2,680元。圖／Converse提供
Converse Chuck 70 Black Ice鞋2,680元。圖／Converse提供

EXCELSIOR的SUEDE麂皮系列鞋3,380元。圖／EXCELSIOR提供
EXCELSIOR的SUEDE麂皮系列鞋3,380元。圖／EXCELSIOR提供

Converse Chuck 70 Workwear鞋2,680元。圖／Converse提供
Converse Chuck 70 Workwear鞋2,680元。圖／Converse提供

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