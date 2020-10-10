迎接連綿雨天到來！Palladium頂級防水靴 讓你維持有型不費力

連續的下雨天，讓外出變得麻煩又心煩，深怕弄濕雙腳壞了一整天的心情，因此防水靴就成為了造型時不可或缺單品。法國軍靴品牌Palladium繼4月首推橘標防水RCYCL SC系列深受好評後，在這季打造了全新款式，並延續一貫的永續精神，讓消費者再搭配時還是為友善地球盡一份心力。

Palladium的橘標防水RCYCL SC系列靴，所採用的WATERPROOF PLUS防水科技，一直都是對抗惡劣天氣的首選。全新的款式，同樣延續鞋面以100% PET再生纖維製成，內裡更搭載了TPU綠色材料打造的「WATERPROOF PLUS科技防水薄膜」，採用80%PET再生纖維，將科技防水薄膜黏合於鞋面與鞋內裡間，從內裡到鞋身完整包覆，不僅阻擋水分滲入，也不會因時間耗損，還擁有透氣性。除了注入永續製鞋概念外，更加入了再生防水拉鍊設計，讓穿搭時更加便利。

同時新的橘標防水RCYCL SC系列靴選用耐磨橡膠再生大底，減少15%橡膠浪費，連鞋帶扣都是用廢棄黃銅混合再生鞋帶扣再製。除此之外，一般使用石油塑料製成的鞋帶也改為100%生物可分解綠色塑膠鞋帶頭。同時加入經典軍靴的堅固耐磨特性，系列鞋身印有醒目的RCYCL標誌設計以及鞋舌車縫RCYCL標誌織帶，展現細節巧思，共推出4款適合秋冬穿搭的深色系配色。另外，前一季時上市的「橘標防水RCYCL LITE+系列」，也針對秋冬推出綠及橘色款搶眼的新選擇。

Palladium橘標防水RCYCL LITE+系列靴3,580元。圖／Palladium提供

Palladium橘標防水RCYCL SC系列靴3,780元。圖／Palladium提供

Palladium橘標防水RCYCL SC系列靴3,780元。圖／Palladium提供

Palladium橘標防水RCYCL SC系列靴3,780元。圖／Palladium提供