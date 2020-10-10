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性感小芯機 鏤空女表半透美
虛與實、空與存在，有時並非一體兩面，卻是可以同一存在的實相。手表中的「鏤空（skeleton）」設計無關功能，卻與美感、視覺有關，透過將表面的穿透，讓人能欣賞表面下的機芯零件，讓0與1、虛與實，同時存在於同一表款之上。
雷達（Rado）近期推出新款Truethinline真我鏤空系列限量腕表，除了用上自家經典的高科系陶瓷表殼，這回更採取富有生機的橄欖綠色與鏤空設計；由於霧光橄欖綠色帶有的低明度色感與低飽和度，傳遞出有別於傳統黑、白、藍、彩色的另類質感印象；加上鋁製機芯帶有黑色陽極氧化鋁製成的橋板、夾板，擺輪也經黑色DLC處理，高程度的鏤空，讓360度欣賞這只腕表、各有驚喜之美。
漢米爾頓（Hamilton）一向給人軍事風格、硬派的印象，但近期也有一只Open Heart女性腕表。36毫米的尺寸偏小，剛好服貼於女性的纖細手腕之上，同時表面不規則地以扇形鏤空，像是古人詩詞的「猶抱琵琶半遮面」。表面並有藍色、黑色、珍珠母貝等多種選擇，可搭配皮革表帶或金屬鍊帶，合計七種款式。動力同樣有80小時動力儲存，價格則自29,200元至35,000元不等，小資？也能輕鬆享奢。
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