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粉紅控必收！Wedgwood 2021年度盤「維納斯」招來愛情

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Wedgwood 2021年度紀念盤愛情女神／2,900元。圖／Wedgwood提供
Wedgwood 2021年度紀念盤愛情女神／2,900元。圖／Wedgwood提供

熱愛粉紅的粉絲們，又有必收的新品了！英國瓷器品牌Wedgwood推出2021年度紀念盤，主題以粉色的浮雕玉石，搭配愛神維納斯為主題，希望度過紛紛擾擾的2020年，2021年的戴家，能夠幸福滿滿，感受到最溫暖的感覺。

維納斯在希臘神話中，代表愛情與美麗，更是邱比特的母親，她擁有完美的外貌，征服眾神與大自然，身邊圍繞的白鴿，象徵和平與愛的使者，而且白鴿只要結合成一對，象徵對愛情的忠貞不二。

而玫瑰，則是伴隨著維納斯的誕生，其中紅玫瑰更是象徵熱烈的愛情，相傳維納斯在奔去受傷的愛人身邊時，心急如焚，荊棘刺破衣服，玫瑰刺破了她的雙腳，鮮血染紅了整路，因此紅玫瑰也是代表了愛情。

Wedgwood以品牌最知名的浮雕玉石系列，作為紀念盤的主題，浮雕玉石問世於1774年，每回產製相關產品，都要經過近5,000次的調色與試驗，以綠寶石粉末加上陶土混製而成，並以不同的金屬氧化處理，呈現出不同的顏色。

2021年度紀念盤就以粉紅色的浮雕玉石，呼應維納斯的粉紅魅力，盤子呈現粉紅色，浮雕以白色展現，有著維納斯、邱比特、鴿子與玫瑰花，象徵愛情，也代表著2021年更要有正能量。

Wedgwood也另外推出2021年紀念水晶杯火焰，該主題以美國最受歡迎的詩人Rumi，其人生哲學為「不要與磨滅您光芒的人在一起」，認為結交朋友，要以能幫助燃燒夢想的人相交。因此水晶杯以火焰為主題，希望帶給每個人自信與熱情的能量。

Wedgwood 2021年度紀念盤愛情女神／2,900元。圖／Wedgwood提供
Wedgwood 2021年度紀念盤愛情女神／2,900元。圖／Wedgwood提供
Wedgwood 2021年度紀念水晶杯火焰／2,000元。圖／Wedgwood提供
Wedgwood 2021年度紀念水晶杯火焰／2,000元。圖／Wedgwood提供

愛情 品牌 希臘

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