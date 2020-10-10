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迷人煙煤灰 MIDO動力儲存腕表 天涼上路小旅行

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
MIDO，Multifort先鋒系列動力儲存腕表，精鋼，42毫米，自動上鍊機芯，時間顯示，動力儲存80小時，35,100元。圖 / MIDO提供。
MIDO，Multifort先鋒系列動力儲存腕表，精鋼，42毫米，自動上鍊機芯，時間顯示，動力儲存80小時，35,100元。圖 / MIDO提供。

時序入秋，踏入十月，一場山邊或野外的小旅行，將為燥熱的2020帶來一股喘息空間。秋天也是一年四季收穫的季節，適合與朋友相聚、出遊。美度（MIDO）推出先鋒系列動力儲存腕表（Multifort Power Reserve），可達80小時的動力儲存，像是為辛苦一年的自己，旅行再充電。

澳洲雪梨「港灣大橋（Harbour Bridge）」同樣誕生於1930年代的先鋒系列，將橋墩結構的特質、功能與美學，巧秒轉化到手表設計。並帶給人和諧、理性的印象，尤其Multifort腕表表面垂直排列的日內瓦波紋修飾，將原本用於機芯上的修飾技法翻轉於正面，既富美感、也令人聯想到橋墩垂直的結構。

三款全新腕表全數使用Caliber 80自動上鍊機芯，具備長達80小時的動力儲存，在為機芯上滿動能後，可持續運行三天以上，相當便利。42毫米的精鋼表殼則分別有三種處理：PVD煙煤灰色精鋼、精鋼搭配藍色表面，以及黑色PVD搭配黑色表面，各有風采動感。同時PVD煙燻灰色表殼則使用了綠色的動力儲存與時標，黑色PVD精鋼則搭配以紅色大秒針，透過較為穩重的顏色，卻在細節處展現屬於秋天的活躍，定價則由35,100元至40,000元，價格相對親民好入手。

手表是生活中的實用物件，也是個人生活品味的外顯展示。圖 / MIDO提供。
手表是生活中的實用物件，也是個人生活品味的外顯展示。圖 / MIDO提供。
具備80小時動力儲存的Multifort腕表，適合一趟秋天的小旅行。圖 / MIDO提供。
具備80小時動力儲存的Multifort腕表，適合一趟秋天的小旅行。圖 / MIDO提供。
42毫米的精鋼表殼，煙燻灰色PVD表殼搭配了綠色動力儲存與綠色夜光塗料，別出新意。圖 / MIDO提供。
42毫米的精鋼表殼，煙燻灰色PVD表殼搭配了綠色動力儲存與綠色夜光塗料，別出新意。圖 / MIDO提供。

腕表 雪梨 澳洲

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