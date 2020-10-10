迷人煙煤灰 MIDO動力儲存腕表 天涼上路小旅行

時序入秋，踏入十月，一場山邊或野外的小旅行，將為燥熱的2020帶來一股喘息空間。秋天也是一年四季收穫的季節，適合與朋友相聚、出遊。美度（MIDO）推出先鋒系列動力儲存腕表（Multifort Power Reserve），可達80小時的動力儲存，像是為辛苦一年的自己，旅行再充電。

與澳洲雪梨「港灣大橋（Harbour Bridge）」同樣誕生於1930年代的先鋒系列，將橋墩結構的特質、功能與美學，巧秒轉化到手表設計。並帶給人和諧、理性的印象，尤其Multifort腕表表面垂直排列的日內瓦波紋修飾，將原本用於機芯上的修飾技法翻轉於正面，既富美感、也令人聯想到橋墩垂直的結構。