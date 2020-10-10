女孩們看過來！不只臉要保濕身體也同樣需要 UA打造最強女性運動裝備

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聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
UNDER ARMOUR以「提升保濕效果」為目標，首度推出「UA Meridian保濕系列」服飾。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR以「提升保濕效果」為目標，首度推出「UA Meridian保濕系列」服飾。圖／UNDER ARMOUR提供

運動後大量流汗時，除了喝水補充流失的水分之外，怎麼樣在運動過程中減少，身體水分的消耗？因此專業運動品牌UNDER ARMOUR以「提升保濕效果」為目標，首度推出「UA Meridian保濕系列」服飾，幫助女孩們面對全天候的挑戰。

大多數愛美的人都知道，臉部保濕的重要性，是維持年輕外貌的訣竅，因此總是備有許多各類保養品。但不知道你是否也有想過身體的保濕呢？因為隨著年齡增長、皮膚保濕程度及屏障功能也會逐漸減弱，許多人會透過擦乳液、身體保護油等較傳統的保濕方法來保養肌膚，但塗抹過多會造成黏膩感、花費時間也較麻煩。而且當運動時就很難做到這點，所以UNDER ARMOUR於今年推出全新服飾科技「UA Meridian保濕系列」，就將保濕微粒融入舒適的細緻纖維布料中，在接觸肌膚時發揮保濕作用。

並且在身體運動摩擦時釋放保濕萃取物至肌膚，幫助減緩皮膚水份蒸發，持續提升保濕感。此外，透過UA Meridian保濕系列裝備的輔助，能更快速、更簡便給予肌膚保濕感。而且在外觀設計上，這系列服飾不僅有經典百搭黑款，也推出今年最熱門的淡雅紫配色，並搭配拇指孔設計來減少衣袖鬆滑，合身剪裁也能提升包覆性與舒適感。

UNDER ARMOUR UA Meridian保濕系列上衣3,480元。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR UA Meridian保濕系列上衣3,480元。圖／UNDER ARMOUR提供

UNDER ARMOUR UA Meridian保濕系列上衣3,480元。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR UA Meridian保濕系列上衣3,480元。圖／UNDER ARMOUR提供

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