【2020周年慶】CELVOKE彩妝控必收，南瓜色夯品有特惠

日系彩妝控最愛的CELVOKE，目前在SOGO忠孝館設有專櫃，也有線上商店，也宣布第二個櫃點設在新光三越台中店的美麗台Beauty Stage，針對周年慶，在目前三大通路均有推出優惠。

SOGO忠孝館的優惠最為齊全，首波周年慶就針對愛用者與彩妝控，如全新質感底妝組，買活采無瑕粉妝條N、玩色無瑕潤色盤，直接送活采無瑕飾底乳 02、品牌專用粉撲，特價3,180元；唇膏控可以直接收入經典熱銷玩色唇膏組，買玩色訂製唇膏與玩色訂製絲霧唇膏，送休息肌舒緩卸妝乳30ml、休息肌平衡乳霜 8g等，，特價2,400元。

第二波主打新客，如品牌暢銷入門組，內含活采無瑕粉妝條N、玩色訂製唇膏，送化妝包與休息肌舒緩卸妝乳30ml，特價2,930元；另款品牌暢銷入門組，內含活采無瑕裸妝粉餅、專用粉盒、專用粉底刷，特價2,180元。

喜歡南瓜色則可上CELVOKE官網，推出百看不膩南瓜楓紅眼唇組，內含玩色深邃眼影盤01、玩色訂製唇膏09、玩色立體彩妝條01，特價3,720元；玩色南瓜奶茶唇頰組，一口氣收入玩色訂製絲霧唇膏03、玩色煥彩彩妝霜12，特價2,000元。