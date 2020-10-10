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【2020周年慶】CELVOKE彩妝控必收，南瓜色夯品有特惠

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
CELVOKE品牌暢銷入門組：活采無瑕裸妝粉餅、專用粉盒、專用粉底刷，價值2,600元、特價2,180元。圖／CELVOKE提供
CELVOKE品牌暢銷入門組：活采無瑕裸妝粉餅、專用粉盒、專用粉底刷，價值2,600元、特價2,180元。圖／CELVOKE提供

日系彩妝控最愛的CELVOKE，目前在SOGO忠孝館設有專櫃，也有線上商店，也宣布第二個櫃點設在新光三越台中店的美麗台Beauty Stage，針對周年慶，在目前三大通路均有推出優惠。

SOGO忠孝館的優惠最為齊全，首波周年慶就針對愛用者與彩妝控，如全新質感底妝組，買活采無瑕粉妝條N、玩色無瑕潤色盤，直接送活采無瑕飾底乳 02、品牌專用粉撲，特價3,180元；唇膏控可以直接收入經典熱銷玩色唇膏組，買玩色訂製唇膏與玩色訂製絲霧唇膏，送休息肌舒緩卸妝乳30ml、休息肌平衡乳霜 8g等，，特價2,400元。

第二波主打新客，如品牌暢銷入門組，內含活采無瑕粉妝條N、玩色訂製唇膏，送化妝包與休息肌舒緩卸妝乳30ml，特價2,930元；另款品牌暢銷入門組，內含活采無瑕裸妝粉餅、專用粉盒、專用粉底刷，特價2,180元。

喜歡南瓜色則可上CELVOKE官網，推出百看不膩南瓜楓紅眼唇組，內含玩色深邃眼影盤01、玩色訂製唇膏09、玩色立體彩妝條01，特價3,720元；玩色南瓜奶茶唇頰組，一口氣收入玩色訂製絲霧唇膏03、玩色煥彩彩妝霜12，特價2,000元。

在新光三越台中店，即日起至10月14日，購買玩色訂製唇膏任2色，送mini休息肌舒緩卸妝乳、 mini休息肌清潔卸妝凝膠；買活采無瑕粉妝條N與Celvoke粉撲，送mini休息肌清潔卸妝凝膠。

CELVOKE全新質感底妝組：買活采無瑕粉妝條 N、玩色無瑕潤色盤，送:活采無瑕飾底乳 02 Pink 8g 、Celvoke 品牌專用粉撲，價值3,790元、特價3,180元。圖／CELVOKE提供
CELVOKE全新質感底妝組：買活采無瑕粉妝條 N、玩色無瑕潤色盤，送:活采無瑕飾底乳 02 Pink 8g 、Celvoke 品牌專用粉撲，價值3,790元、特價3,180元。圖／CELVOKE提供
CELVOKE品牌暢銷入門組：買活采無瑕粉妝條 N、玩色訂製唇膏，送：Celvoke 品牌化妝包、休息肌舒緩卸妝乳30ml，價值3,680元、特價2,930元。圖／CELVOKE提供
CELVOKE品牌暢銷入門組：買活采無瑕粉妝條 N、玩色訂製唇膏，送：Celvoke 品牌化妝包、休息肌舒緩卸妝乳30ml，價值3,680元、特價2,930元。圖／CELVOKE提供
CELVOKE經典熱銷玩色唇膏組：買玩色訂製唇膏、玩色訂製絲霧唇膏，送休息肌舒緩卸妝乳 30ml、休息肌平衡乳霜 8g，價值3,250元、特價2,400元。圖／CELVOKE提供
CELVOKE經典熱銷玩色唇膏組：買玩色訂製唇膏、玩色訂製絲霧唇膏，送休息肌舒緩卸妝乳 30ml、休息肌平衡乳霜 8g，價值3,250元、特價2,400元。圖／CELVOKE提供
CELVOKE經典熱銷定妝組：買活采無瑕輕透蜜粉餅、活采無瑕柔光蜜粉，送：活采無瑕柔光蜜粉 3g x2，價值4,000元、特價3,200元。圖／CELVOKE提供
CELVOKE經典熱銷定妝組：買活采無瑕輕透蜜粉餅、活采無瑕柔光蜜粉，送：活采無瑕柔光蜜粉 3g x2，價值4,000元、特價3,200元。圖／CELVOKE提供
CELVOKE百看不膩南瓜楓紅眼唇組：玩色深邃眼影盤 01、玩色訂製唇膏 09、玩色立體彩妝條 01，價值4,650元、特價3,720元。圖／CELVOKE提供
CELVOKE百看不膩南瓜楓紅眼唇組：玩色深邃眼影盤 01、玩色訂製唇膏 09、玩色立體彩妝條 01，價值4,650元、特價3,720元。圖／CELVOKE提供
CELVOKE經典玩色耶誕禮盒：玩色彩妝霜耶誕組、或玩色絲緞光耶誕組（任選一），價值3,626元、特價3,100元。圖／CELVOKE提供
CELVOKE經典玩色耶誕禮盒：玩色彩妝霜耶誕組、或玩色絲緞光耶誕組（任選一），價值3,626元、特價3,100元。圖／CELVOKE提供
CELVOKE周年慶優惠。圖／CELVOKE提供
CELVOKE周年慶優惠。圖／CELVOKE提供
CELVOKE熱銷奶油無瑕底妝組：買活采無瑕粉妝條、活采無瑕輕透蜜粉餅，送MINI 休息肌平衡精華液、MINI 休息肌平衡乳液，價值4,226元、特價3,380元。圖／CELVOKE提供
CELVOKE熱銷奶油無瑕底妝組：買活采無瑕粉妝條、活采無瑕輕透蜜粉餅，送MINI 休息肌平衡精華液、MINI 休息肌平衡乳液，價值4,226元、特價3,380元。圖／CELVOKE提供

品牌 周年慶

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