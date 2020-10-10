SWATCH Big Bold功能再進化 首推計時碼表大玩撞色就是帥

已經成為SWATCH品牌代名詞的Big Bold系列表款，繼透明設計、聯名款，以及超炫配色後，讓功能再進化，首度推出計時碼表；還大玩撞色搭配，就是要配戴者在秋冬帥一波！

融合運動與街頭風格的Big Bold系列，是目前SWATCH最受到歡迎的表款之一，過去推出多種不同的設計，都讓人留下強烈印象。然而，全新的Big Bold Chrono腕表也不例外，首度搭載了計時碼表的功能，因此具備了啟動、暫停、重設的設計。在招牌的47毫米的表頭中，分別設置累計時、分與秒的小表盤，搭配3D雕刻表圈與靈感來自賽車旗幟的棋盤格紋裝飾，透過霧面與亮面質感交錯，深深吸引了消費者的關注。同時，為了呼應「競速」概念，SWATCH在黑色為主軸的外觀，點綴了黃、藍、紅配色，其中的計時啟動表冠，也換上了撞色的強烈對比，以醒目顏色強調不容忽視的存在感。

而推出全新設計與配色的還有G-SHOCK專為女性打造GM-S5600系列，品牌把原本經典外型縮小至專屬女性的比例，搭配鍍上玫瑰金、香檳金 或月光銀的金屬方型表殼，有著不同姿態與風貌。而且鏡面拋光處理散發高級感，縮小尺寸更貼合手腕，卻能維持G-SHOCK既有的耐衝擊構造，簡約優雅的設計，跳脫數字液晶的運動感，展現質感與街頭個性。

SWATCH Big Bold Chrono腕表4,550元。圖／SWATCH提供

SWATCH Big Bold Chrono腕表4,550元。圖／SWATCH提供

SWATCH Big Bold Chrono腕表4,550元。圖／SWATCH提供

SWATCH Big Bold Chrono腕表4,550元。圖／SWATCH提供