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SWATCH Big Bold功能再進化 首推計時碼表大玩撞色就是帥

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
SWATCH Big Bold系列表款，讓功能再進化，首度推出計時碼表，還大玩撞色搭配。圖／SWATCH提供
SWATCH Big Bold系列表款，讓功能再進化，首度推出計時碼表，還大玩撞色搭配。圖／SWATCH提供

已經成為SWATCH品牌代名詞的Big Bold系列表款，繼透明設計、聯名款，以及超炫配色後，讓功能再進化，首度推出計時碼表；還大玩撞色搭配，就是要配戴者在秋冬帥一波！

融合運動與街頭風格的Big Bold系列，是目前SWATCH最受到歡迎的表款之一，過去推出多種不同的設計，都讓人留下強烈印象。然而，全新的Big Bold Chrono腕表也不例外，首度搭載了計時碼表的功能，因此具備了啟動、暫停、重設的設計。在招牌的47毫米的表頭中，分別設置累計時、分與秒的小表盤，搭配3D雕刻表圈與靈感來自賽車旗幟的棋盤格紋裝飾，透過霧面與亮面質感交錯，深深吸引了消費者的關注。同時，為了呼應「競速」概念，SWATCH在黑色為主軸的外觀，點綴了黃、藍、紅配色，其中的計時啟動表冠，也換上了撞色的強烈對比，以醒目顏色強調不容忽視的存在感。

而推出全新設計與配色的還有G-SHOCK專為女性打造GM-S5600系列，品牌把原本經典外型縮小至專屬女性的比例，搭配鍍上玫瑰金、香檳金 或月光銀的金屬方型表殼，有著不同姿態與風貌。而且鏡面拋光處理散發高級感，縮小尺寸更貼合手腕，卻能維持G-SHOCK既有的耐衝擊構造，簡約優雅的設計，跳脫數字液晶的運動感，展現質感與街頭個性。

SWATCH Big Bold Chrono腕表4,550元。圖／SWATCH提供
SWATCH Big Bold Chrono腕表4,550元。圖／SWATCH提供

SWATCH Big Bold Chrono腕表4,550元。圖／SWATCH提供
SWATCH Big Bold Chrono腕表4,550元。圖／SWATCH提供

SWATCH Big Bold Chrono腕表4,550元。圖／SWATCH提供
SWATCH Big Bold Chrono腕表4,550元。圖／SWATCH提供

SWATCH Big Bold Chrono腕表4,550元。圖／SWATCH提供
SWATCH Big Bold Chrono腕表4,550元。圖／SWATCH提供

G-SHOCK GM-S5600PG-4腕表6,000元。圖／Casio提供
G-SHOCK GM-S5600PG-4腕表6,000元。圖／Casio提供

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