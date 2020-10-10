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侯佩岑這腿長到極度不科學 和游宇潼帥氣美搭Max Mara
Max Mara的經典大衣，始終是不同時代女性的夢幻逸品，延續春夏「勇敢做自己」的女力精神，今年秋冬特別邀請了侯佩岑、游宇潼演繹不同世代的女力之美，以女性獨有的Soft Power面貌，展現優雅從容且自信的模樣。
歷時39年不衰的經典101801大衣，來自設計師Anne-Marie Beretta設計的大衣貨號，菸草棕色大衣寬大翻領、無肩線、oversize剪裁，來自和服靈感的略寬袖身，展現帥氣雋永的輪廓，喀什米爾羊毛輕柔保暖，自此成為品牌經典；侯佩岑搭配101801展現40世代專屬的成熟優雅，同樣的大衣到了游宇潼身上，則成為隨性自然的穿衣風格，她認為20世代應該給自己多一點選項，可以隨時切換、不委屈的做自己。
可以優雅也可以帥氣，是Max Mara的基調，侯佩岑詮釋了燕尾服風格加上微墊肩剪裁設計的Tuxedo流蘇連身褲，她認為真正厲害的裝扮就是「不經意中仍見精緻、看似輕鬆卻讓人一眼驚艷」，是不過度用力的輕鬆態度。游宇潼則挑戰全新的穿搭風格，以彈性羊毛法蘭絨襯衫裙加上單排釦西裝外套，展現青春無懼的力量；Max Mara 2020秋冬即是以「海洋冒險」為設計主軸，從經典黑白灰、卡其到本季主題海軍藍色，都經典百搭，而泡泡袖、荷葉邊則點綴了女性化元素。
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