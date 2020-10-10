侯佩岑這腿長到極度不科學 和游宇潼帥氣美搭Max Mara

Max Mara的經典大衣，始終是不同時代女性的夢幻逸品，延續春夏「勇敢做自己」的女力精神，今年秋冬特別邀請了侯佩岑、游宇潼演繹不同世代的女力之美，以女性獨有的Soft Power面貌，展現優雅從容且自信的模樣。

歷時39年不衰的經典101801大衣，來自設計師Anne-Marie Beretta設計的大衣貨號，菸草棕色大衣寬大翻領、無肩線、oversize剪裁，來自和服靈感的略寬袖身，展現帥氣雋永的輪廓，喀什米爾羊毛輕柔保暖，自此成為品牌經典；侯佩岑搭配101801展現40世代專屬的成熟優雅，同樣的大衣到了游宇潼身上，則成為隨性自然的穿衣風格，她認為20世代應該給自己多一點選項，可以隨時切換、不委屈的做自己。