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手表奧斯卡！2020年入圍最佳男表的有...

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
把星空複製於表面的De Bethune，原本已是不止一次的GPHG贏家。圖 / De Bethune提供。
把星空複製於表面的De Bethune，原本已是不止一次的GPHG贏家。圖 / De Bethune提供。

向來有手表「奧斯卡」之稱的「日內瓦鐘表大賞（GPHG）」，日前已經宣布參賽名稱。包含女性腕表、女性複雜功能、男性、男性複雜功能、計時、潛水、複雜功能、珠寶、經典（iconic）...等14個獎項、多達226只腕表參賽，盛況熱烈，是2020年高級鐘表的年度盛事。

而日前在經過評審篩選之後，初步決定了14個獎項的入圍名單。其中最多人關心的莫過於男性腕表這個類別，入圍六個品牌中便有五個是獨立製表品牌，並多以入門、日常配戴的功能為主。其中De Bethune原本已是GPHG贏家，今年的DB28XP Starry Sky，同樣透過雷射燒結技術，在蔚藍的鈦金屬表面上製造出銀色的繁星點點；堪稱當代最強獨立製表師的Laurent Ferrier原本產量已經極其稀少，入圍的的Classic Origin Green更限量30只，與另一只Voutilainen都屬極簡造型的大師之作。

值得一提的是，視覺上較複雜的Romain Gauthier的Insight Micro-Rotor Squelette，並未在一般通路販售，僅接受Romain Gauthier製表廠下單預定。其複雜之處在於：表橋和機板也以鈦金屬為原料，單手工倒角的機芯修飾工序就耗費250小時，而表殼更採用航太等級的碳陽離子（Carbonium®）為材質。雖然功能僅有時鐘、分鐘，小秒鐘，卻展現超乎常人的驚人美感。

簡約、複雜、星空、精工，你愛哪一味？

一年一度的GPHG日內瓦鐘表大賞，日前公布了14個類別的入圍名單，並將於11月30日宣布年度最後贏家。圖 / 翻攝自GPHG官方網站。
一年一度的GPHG日內瓦鐘表大賞，日前公布了14個類別的入圍名單，並將於11月30日宣布年度最後贏家。圖 / 翻攝自GPHG官方網站。
來自Voutilainen的28SC腕表，是獨立製表名家的簡約之作。圖 / 翻攝自GPHG網站。
來自Voutilainen的28SC腕表，是獨立製表名家的簡約之作。圖 / 翻攝自GPHG網站。
使用鈦金屬為機芯橋板，單手工倒角打磨就花費250小時，讓Romian Gauthier的Insight Micro-Rotor Squelette腕表，成為日常中的非日常。圖 / Romian Gauthier提供。
使用鈦金屬為機芯橋板，單手工倒角打磨就花費250小時，讓Romian Gauthier的Insight Micro-Rotor Squelette腕表，成為日常中的非日常。圖 / Romian Gauthier提供。

男性 腕表 品牌

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