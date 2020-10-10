聽新聞
test
0:00 / 0:00
手表奧斯卡！2020年入圍最佳男表的有...
向來有手表「奧斯卡」之稱的「日內瓦鐘表大賞（GPHG）」，日前已經宣布參賽名稱。包含女性腕表、女性複雜功能、男性、男性複雜功能、計時、潛水、複雜功能、珠寶、經典（iconic）...等14個獎項、多達226只腕表參賽，盛況熱烈，是2020年高級鐘表的年度盛事。
而日前在經過評審篩選之後，初步決定了14個獎項的入圍名單。其中最多人關心的莫過於男性腕表這個類別，入圍六個品牌中便有五個是獨立製表品牌，並多以入門、日常配戴的功能為主。其中De Bethune原本已是GPHG贏家，今年的DB28XP Starry Sky，同樣透過雷射燒結技術，在蔚藍的鈦金屬表面上製造出銀色的繁星點點；堪稱當代最強獨立製表師的Laurent Ferrier原本產量已經極其稀少，入圍的的Classic Origin Green更限量30只，與另一只Voutilainen都屬極簡造型的大師之作。
值得一提的是，視覺上較複雜的Romain Gauthier的Insight Micro-Rotor Squelette，並未在一般通路販售，僅接受Romain Gauthier製表廠下單預定。其複雜之處在於：表橋和機板也以鈦金屬為原料，單手工倒角的機芯修飾工序就耗費250小時，而表殼更採用航太等級的碳陽離子（Carbonium®）為材質。雖然功能僅有時鐘、分鐘，小秒鐘，卻展現超乎常人的驚人美感。
簡約、複雜、星空、精工，你愛哪一味？
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言