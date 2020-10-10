手表奧斯卡！2020年入圍最佳男表的有...

向來有手表「奧斯卡」之稱的「日內瓦鐘表大賞（GPHG）」，日前已經宣布參賽名稱。包含女性腕表、女性複雜功能、男性、男性複雜功能、計時、潛水、複雜功能、珠寶、經典（iconic）...等14個獎項、多達226只腕表參賽，盛況熱烈，是2020年高級鐘表的年度盛事。

而日前在經過評審篩選之後，初步決定了14個獎項的入圍名單。其中最多人關心的莫過於男性腕表這個類別，入圍六個品牌中便有五個是獨立製表品牌，並多以入門、日常配戴的功能為主。其中De Bethune原本已是GPHG贏家，今年的DB28XP Starry Sky，同樣透過雷射燒結技術，在蔚藍的鈦金屬表面上製造出銀色的繁星點點；堪稱當代最強獨立製表師的Laurent Ferrier原本產量已經極其稀少，入圍的的Classic Origin Green更限量30只，與另一只Voutilainen都屬極簡造型的大師之作。

值得一提的是，視覺上較複雜的Romain Gauthier的Insight Micro-Rotor Squelette，並未在一般通路販售，僅接受Romain Gauthier製表廠下單預定。其複雜之處在於：表橋和機板也以鈦金屬為原料，單手工倒角的機芯修飾工序就耗費250小時，而表殼更採用航太等級的碳陽離子（Carbonium®）為材質。雖然功能僅有時鐘、分鐘，小秒鐘，卻展現超乎常人的驚人美感。