陳昊森偷偷健身醞釀走金馬紅毯 和黃子佼力挺Dleet大秀

設計師李倍在台北時裝周發表Dleet 2021春夏系列，對於既定輪廓提出叛逆新作，進行上下、左右、前後的翻轉逆襲，帶來以「雙重人格」為主題的時裝，破壞既有結構，呈現西裝外套變裙子、前面長褲後面短褲等趣味造型，看秀嘉賓黃子佼相當喜歡西裝前後反穿的創意，「我自己也是李倍粉絲，金鐘獎頒獎穿了李倍外套，我自己買的喔！」在Dleet是看秀的單純享受，坐在台下心情輕鬆一萬倍，他形容「走秀簡直是排隊去坐雲霄飛車，非常緊張，但一走出去就很過癮了，舞台很有魔力」。

黃子佼去年就看Dleet大秀，今年來看依舊沒有失望，讚許Dleet是台灣新一代設計師中的線條專家，簡約設計、日常穿著都適合，「至於鏤空的造型就交給陳昊森了，可以拚一下紅毯一帥。」近期因「刻在你心底的名字」走紅的陳昊森則表示他平常很少穿這麼亮眼的顏色，剛開始有嚇到，自問可以駕馭嗎？後來特地買襪子來配，提到入圍金馬時他當刻大哭，覺得很不真實，但有開始偷偷的健身希望把肩膀練寬一點，穿衣服更挺拔。Dleet 2021春夏系列以「雙重人格」登場，男女裝大玩版型的解構、線條的變幻，透過立裁、特殊剪裁和細節的多重變化，分裂為三個子系列，包括左右不對稱的多重人格系列、版型傾斜的人格扭曲系列，以及細節巨大化的人格膨脹系列。