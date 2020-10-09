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陳昊森偷偷健身醞釀走金馬紅毯 和黃子佼力挺Dleet大秀

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
（左起）陳昊森、黃子佼、李友廷共同出席Dleet 2021春夏大秀。記者林澔一／攝影
（左起）陳昊森、黃子佼、李友廷共同出席Dleet 2021春夏大秀。記者林澔一／攝影

設計師李倍在台北時裝周發表Dleet 2021春夏系列，對於既定輪廓提出叛逆新作，進行上下、左右、前後的翻轉逆襲，帶來以「雙重人格」為主題的時裝，破壞既有結構，呈現西裝外套變裙子、前面長褲後面短褲等趣味造型，看秀嘉賓黃子佼相當喜歡西裝前後反穿的創意，「我自己也是李倍粉絲，金鐘獎頒獎穿了李倍外套，我自己買的喔！」在Dleet是看秀的單純享受，坐在台下心情輕鬆一萬倍，他形容「走秀簡直是排隊去坐雲霄飛車，非常緊張，但一走出去就很過癮了，舞台很有魔力」。

黃子佼去年就看Dleet大秀，今年來看依舊沒有失望，讚許Dleet是台灣新一代設計師中的線條專家，簡約設計、日常穿著都適合，「至於鏤空的造型就交給陳昊森了，可以拚一下紅毯一帥。」近期因「刻在你心底的名字」走紅的陳昊森則表示他平常很少穿這麼亮眼的顏色，剛開始有嚇到，自問可以駕馭嗎？後來特地買襪子來配，提到入圍金馬時他當刻大哭，覺得很不真實，但有開始偷偷的健身希望把肩膀練寬一點，穿衣服更挺拔。Dleet 2021春夏系列以「雙重人格」登場，男女裝大玩版型的解構、線條的變幻，透過立裁、特殊剪裁和細節的多重變化，分裂為三個子系列，包括左右不對稱的多重人格系列、版型傾斜的人格扭曲系列，以及細節巨大化的人格膨脹系列。

因應今年疫情，Dleet大秀也特別設計了平安符，祈願2020年大家能夠平平安安的度過，在展演重疊、分裂和扭曲等人格與服裝的模特兒身上，也都戴上了Dleet平安符，展現煥然一新的面貌。

歌手李友廷出席Dleet 2021春夏大秀。記者林澔一／攝影
歌手李友廷出席Dleet 2021春夏大秀。記者林澔一／攝影
設計師李倍身上也戴著Dleet平安符。記者林澔一／攝影
設計師李倍身上也戴著Dleet平安符。記者林澔一／攝影
2021春夏版型傾斜的人格扭曲系列。記者林澔一／攝影
2021春夏版型傾斜的人格扭曲系列。記者林澔一／攝影
李倍在台北時裝周發表Dleet 2021春夏系列。記者林澔一／攝影
李倍在台北時裝周發表Dleet 2021春夏系列。記者林澔一／攝影
陳昊森以日常難得一件的色系搶眼現身Dleet 2021春夏大秀。記者林澔一／攝影
陳昊森以日常難得一件的色系搶眼現身Dleet 2021春夏大秀。記者林澔一／攝影
黃子佼表示他是「線條專家」設計師李倍的粉絲，已關注了5、6年。記者林澔一／攝影
黃子佼表示他是「線條專家」設計師李倍的粉絲，已關注了5、6年。記者林澔一／攝影
黃子佼秀後表示這樣的鏤空性感要請陳昊森來駕馭。記者林澔一／攝影
黃子佼秀後表示這樣的鏤空性感要請陳昊森來駕馭。記者林澔一／攝影
Dleet 2021春夏系列以「雙重人格」登場，大玩版型的解構、線條的變幻。記者林澔一／攝影
Dleet 2021春夏系列以「雙重人格」登場，大玩版型的解構、線條的變幻。記者林澔一／攝影

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