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超商聯名新貨到！「老虎堂甜點、燒丼鮮食、大份量松包子」吃一波

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店與「燒丼」第4度聯名合作，限量開賣「糖燻豚野郎125」，另有飯糰、炒麵、洋芋片等新品項。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「燒丼」第4度聯名合作，限量開賣「糖燻豚野郎125」，另有飯糰、炒麵、洋芋片等新品項。圖／全家便利商店提供

超商聯名鮮食、甜點、飲料又有新品值得嘗鮮，7-ELEVEN與KIKI餐飲集團獨家聯名合作的「KIKI泰式奶茶」，9月底上市不到一周就狂賣30萬瓶，另首度與手搖飲夯店「老虎堂」合作推出「黑糖厚奶波霸塔」、「紅茶拿鐵戚風蛋糕」。全家便利商店與最強燒肉專門店「燒丼」第4度聯名，限量開賣店內人氣款「糖燻豚野狼125」，另有飯糰、炒麵、洋芋片等新品項；萊爾富則再度攜手「松包子」，推出兩款獨家聯名冷藏肉包。

7-ELEVEN獨家聯名的「KIKI泰式奶茶」從泰國空運進口正宗手標茶葉，並添加煉乳提，打造道地的正統泰式奶茶風味，售價38元。與「老虎堂」首度合作的跨界聯名甜點「黑糖厚奶波霸塔」嚴選老虎堂特調老虎醬，卡士達內餡加上黑糖麻糬，再搭配烘烤塔皮，將經典手搖飲變身為創新滋味，售價49元；「紅茶拿鐵戚風蛋糕」則採用老虎堂紅茶特調卡士達內餡，鬆軟戚風蛋糕加上黑糖麻糬更有層次，售價52元。

全家便利商店與「燒丼」第4度聯名合作，首推限量販售的「糖燻豚野郎125」，以糖燻野郎刷醬搭配肥瘦均勻的豚五花，展現「燒丼」門市的特色與風味，售價125元，同步推出照燒雞腿日式炒麵、大口鬼椒雞飯糰、月見培根漢堡排堡、燒丼牛野郎丼洋芋片等；10月14日起再推出「濃起司鬼椒雞炒飯」，將炙燒鬼椒雞腿排搭配高溫爆炒的咖哩炒飯，口感濃郁辛辣，售價89元。

此外，全家便利商店也開賣「珍煮丹雙料泰泰奶」，採用珍煮丹泰泰奶茶原料製成，並添加有嚼勁的蒟蒻球及椰果，售價40元。

萊爾富繼門市蒸包機與「松包子」跨界聯名之後，再度推出兩款獨家聯名冷藏肉包，將以往需冷凍存放的肉包改以冷藏形式保鮮，不需解凍、簡單微波就能開吃，並特別調整了麵皮配方比例，讓包子在微波後維持麵皮蓬鬆，每顆重量達125g，比一般市售包子更大份量。「松包子炭火燒肉包」的紮實瘦肉餡散發淡淡的炭味香，「松包子三星蔥肉包」選用宜蘭三星蔥，內餡均勻的油脂與濃郁蔥香交織，售價皆為35元。

全家便利商店將於10月14日推出「濃起司鬼椒雞炒飯」，售價89元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店將於10月14日推出「濃起司鬼椒雞炒飯」，售價89元。圖／全家便利商店提供
7-ELEVEN首度與「老虎堂」合作推出「黑糖厚奶波霸塔」、「紅茶拿鐵戚風蛋糕」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度與「老虎堂」合作推出「黑糖厚奶波霸塔」、「紅茶拿鐵戚風蛋糕」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與KIKI餐飲集團合作推出的獨家聯名商品「KIKI泰式奶茶」，售價38元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與KIKI餐飲集團合作推出的獨家聯名商品「KIKI泰式奶茶」，售價38元。圖／7-ELEVEN提供
全家便利商店推出「珍煮丹雙料泰泰奶」，售價40元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「珍煮丹雙料泰泰奶」，售價40元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店限量開賣「糖燻豚野郎125」，售價125元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店限量開賣「糖燻豚野郎125」，售價125元。圖／全家便利商店提供
萊爾富獨家推出「松包子三星蔥肉包」，售價35元。圖／萊爾富提供
萊爾富獨家推出「松包子三星蔥肉包」，售價35元。圖／萊爾富提供
萊爾富獨家推出「松包子炭火燒肉包」，售價35元。圖／萊爾富提供
萊爾富獨家推出「松包子炭火燒肉包」，售價35元。圖／萊爾富提供

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