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優雅古典的內斂演示 百達翡麗Twenty 4系列推藍黑新色
人們對一只高級女表有什麼樣的期待？高辨識度、方便日常配戴、精準運作，反應個人風格與特質，都是我們對一款高級女性腕表的美麗想像。頂級鐘表品牌百達翡麗（Patek Philippe）推出Twenty 4系列全新兩款腕表，型號分別為4910/1200A-001與4910/1200A-010，以鑲鑽的精鋼方形表殼，展現了女性古典、內斂的永恆優雅。
從1999年問世的Twenty 4系列，在過去20年間從1999到2019共發表過39只款式，並罕見在2018、2019年發表共七只圓形表殼的設計，其餘的32款則皆維持英挺、個性的方形表殼。值得一提的是：百達翡麗在2010年曾發表過精鋼、藍色表面鑲鑽的4910/10A-012，而在睽違10年後，品牌再度帶來藍色、放射太陽紋表面的4910/1200A-001腕表，與內透現黑色漸變效果的4910/1200A-010腕表。和10年前相比，機芯同樣運用精準的石英機芯，但表面上的數字時標則從羅馬數字改為阿拉伯數字，風格上更為現代、可親。
於此同時，4910/1200A-001與010兩款腕表都具備放射狀紋修飾表面，白金的時鐘刻度與阿拉伯數字則皆加以夜光塗層，以提升夜間或低光源情況下的讀時便利；表殼兩側並鑲嵌以直線排列的鑽石裝飾，共為36顆圓形切割、總重約0.42克拉。輕小、嫵媚的設計除足以展現日常風采，表冠並有立體、百達翡麗經典的卡勒卓華十字星圖案，定價則為42萬8,000元。
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