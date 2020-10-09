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優雅古典的內斂演示 百達翡麗Twenty 4系列推藍黑新色

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
折疊扣帶印有百達翡麗經典的卡勒卓華十字星圖案。圖 / Patek Philippe提供。
折疊扣帶印有百達翡麗經典的卡勒卓華十字星圖案。圖 / Patek Philippe提供。

人們對一只高級女表有什麼樣的期待？高辨識度、方便日常配戴、精準運作，反應個人風格與特質，都是我們對一款高級女性腕表的美麗想像。頂級鐘表品牌百達翡麗（Patek Philippe）推出Twenty 4系列全新兩款腕表，型號分別為4910/1200A-001與4910/1200A-010，以鑲鑽的精鋼方形表殼，展現了女性古典、內斂的永恆優雅。

從1999年問世的Twenty 4系列，在過去20年間從1999到2019共發表過39只款式，並罕見在2018、2019年發表共七只圓形表殼的設計，其餘的32款則皆維持英挺、個性的方形表殼。值得一提的是：百達翡麗在2010年曾發表過精鋼、藍色表面鑲鑽的4910/10A-012，而在睽違10年後，品牌再度帶來藍色、放射太陽紋表面的4910/1200A-001腕表，與內透現黑色漸變效果的4910/1200A-010腕表。和10年前相比，機芯同樣運用精準的石英機芯，但表面上的數字時標則從羅馬數字改為阿拉伯數字，風格上更為現代、可親。

於此同時，4910/1200A-001與010兩款腕表都具備放射狀紋修飾表面，白金的時鐘刻度與阿拉伯數字則皆加以夜光塗層，以提升夜間或低光源情況下的讀時便利；表殼兩側並鑲嵌以直線排列的鑽石裝飾，共為36顆圓形切割、總重約0.42克拉。輕小、嫵媚的設計除足以展現日常風采，表冠並有立體、百達翡麗經典的卡勒卓華十字星圖案，定價則為42萬8,000元。

4910/1200A-010腕表除具備漸層黑色的太陽放射紋處理，立體的白金時標與阿拉伯數字讓整體風格更為現代、可親。圖 / Patek Philippe提供。
4910/1200A-010腕表除具備漸層黑色的太陽放射紋處理，立體的白金時標與阿拉伯數字讓整體風格更為現代、可親。圖 / Patek Philippe提供。
新款、共有黑、藍二色的Twenty 4系列腕表，是日常生活的質感之選。圖 / Patek Philippe提供。
新款、共有黑、藍二色的Twenty 4系列腕表，是日常生活的質感之選。圖 / Patek Philippe提供。
藍色表面、精鋼表殼的Twenty 4系列4910/1200A-001腕表，表殼並鑲嵌36顆總重約0.42克拉的鑽石，訂價約42萬8,000元。圖 / Patek Philippe提供。
藍色表面、精鋼表殼的Twenty 4系列4910/1200A-001腕表，表殼並鑲嵌36顆總重約0.42克拉的鑽石，訂價約42萬8,000元。圖 / Patek Philippe提供。
一只精緻、富有高級感的女性腕表該具備哪些特質？辨識度、精準、展現個人風采？百達翡麗新款Twenty 4腕表，一應俱全、優雅展現。圖 / Patek Philippe提供。
一只精緻、富有高級感的女性腕表該具備哪些特質？辨識度、精準、展現個人風采？百達翡麗新款Twenty 4腕表，一應俱全、優雅展現。圖 / Patek Philippe提供。
夜間低光源情況下，Twenty 4系列4910/1200A-010腕表依然能清楚讀時。圖 / Patek Philippe提供。
夜間低光源情況下，Twenty 4系列4910/1200A-010腕表依然能清楚讀時。圖 / Patek Philippe提供。
4910/1200A-001腕表取代了10年前問世的4910/10A-012，帶來新一代的灑脫自信。圖 / Patek Philippe提供。
4910/1200A-001腕表取代了10年前問世的4910/10A-012，帶來新一代的灑脫自信。圖 / Patek Philippe提供。

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