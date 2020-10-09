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Fear of God支線ESSENTIALS在台開賣 JUICE正式引進秋冬系列
過去一整年，高端潮牌Fear of God的名號，可以說在潮流與時尚界都帶來翻天覆地的變化。除了與Converse、Nike聯名之外，更與高級男裝Zegna跨界合作，絕對是2020年最夯的品牌之一，現在JUICE Store更引進了支線ESSENTIALS系列，讓潮流迷解渴。
由非科班出身的Jerry Lorenzon所主理的Fear of God，以所謂的「幾何型態」設計風格，征服各大明星，包括Jared Leto、Justin Bieber和肯爺Kanye West都是品牌粉絲。不過，由於以獨特的剪裁、精緻⽤料，售價也高昂，並非人人都能負擔起，因此Fear of God才會攜⼿零售服裝品牌PacSun⼀同開發⽀線系列—ESSENTIALS。同樣具有Fear of God特⾊的基本款式，但價格更為親民，讓更多⼈能夠享受到穿搭樂趣，所以一推出就備受潮流迷的歡迎。
但ESSENTIALS系列，即使是被定義為副牌，不過由於台灣缺乏代理商，只能透過代買，甚至在拍賣網站上出現堪比Fear of God主線價格的單品，失去了輕鬆穿搭的目的。然而，在這一季潮流選貨店JUICE將與美國同步，正式引進秋冬系列，與並限定於台北、台中的實體門市販售，當然消費者最關心的價格，則是落在1,880元到3,680元之間。但不用透過代買，或是擔心自行在線上購買，最後被扣大筆運費或關稅，這仍不失為一個親近Fear of God風格的方式。
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