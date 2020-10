Fear of God支線ESSENTIALS在台開賣 JUICE正式引進秋冬系列

過去一整年,高端潮牌Fear of God的名號,可以說在潮流與時尚界都帶來翻天覆地的變化。除了與Converse、Nike聯名之外,更與高級男裝Zegna跨界合作,絕對是2020年最夯的品牌之一,現在JUICE Store更引進了支線ESSENTIALS系列,讓潮流迷解渴。

由非科班出身的Jerry Lorenzon所主理的Fear of God,以所謂的「幾何型態」設計風格,征服各大明星,包括Jared Leto、Justin Bieber和肯爺Kanye West都是品牌粉絲。不過,由於以獨特的剪裁、精緻⽤料,售價也高昂,並非人人都能負擔起,因此Fear of God才會攜⼿零售服裝品牌PacSun⼀同開發⽀線系列—ESSENTIALS。同樣具有Fear of God特⾊的基本款式,但價格更為親民,讓更多⼈能夠享受到穿搭樂趣,所以一推出就備受潮流迷的歡迎。

但ESSENTIALS系列,即使是被定義為副牌,不過由於台灣缺乏代理商,只能透過代買,甚至在拍賣網站上出現堪比Fear of God主線價格的單品,失去了輕鬆穿搭的目的。然而,在這一季潮流選貨店JUICE將與美國同步,正式引進秋冬系列,與並限定於台北、台中的實體門市販售,當然消費者最關心的價格,則是落在1,880元到3,680元之間。但不用透過代買,或是擔心自行在線上購買,最後被扣大筆運費或關稅,這仍不失為一個親近Fear of God風格的方式。

Fear of God的支線ESSENTIALS系列短褲2,980元。圖/JUICE Taiwan提供

Fear of God的支線ESSENTIALS系列高領衫3,280元。圖/JUICE Taiwan提供

Fear of God的支線ESSENTIALS系列Polo衫2,280元。圖/JUICE Taiwan提供

Fear of God的支線ESSENTIALS系列連帽上衣3,680元。圖/JUICE Taiwan提供

Fear of God的支線ESSENTIALS系列長褲3,680元。圖/JUICE Taiwan提供

Fear of God的支線ESSENTIALS系列大學圓領衫3,280元。圖/JUICE Taiwan提供