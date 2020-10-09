快訊

68歲普亭又當爸？美女體操選手傳為他生雙胞胎後人間蒸發

違規飛R22直升機駕駛遭起底 12年前就曾偷飛被罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Fear of God支線ESSENTIALS在台開賣 JUICE正式引進秋冬系列

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
JUICE Store引進了高端潮牌Fear of God的支線ESSENTIALS系列，讓潮流迷解渴。圖／JUICE Taiwan提供
JUICE Store引進了高端潮牌Fear of God的支線ESSENTIALS系列，讓潮流迷解渴。圖／JUICE Taiwan提供

過去一整年，高端潮牌Fear of God的名號，可以說在潮流與時尚界都帶來翻天覆地的變化。除了與Converse、Nike聯名之外，更與高級男裝Zegna跨界合作，絕對是2020年最夯的品牌之一，現在JUICE Store更引進了支線ESSENTIALS系列，讓潮流迷解渴。

由非科班出身的Jerry Lorenzon所主理的Fear of God，以所謂的「幾何型態」設計風格，征服各大明星，包括Jared Leto、Justin Bieber和肯爺Kanye West都是品牌粉絲。不過，由於以獨特的剪裁、精緻⽤料，售價也高昂，並非人人都能負擔起，因此Fear of God才會攜⼿零售服裝品牌PacSun⼀同開發⽀線系列—ESSENTIALS。同樣具有Fear of God特⾊的基本款式，但價格更為親民，讓更多⼈能夠享受到穿搭樂趣，所以一推出就備受潮流迷的歡迎。

但ESSENTIALS系列，即使是被定義為副牌，不過由於台灣缺乏代理商，只能透過代買，甚至在拍賣網站上出現堪比Fear of God主線價格的單品，失去了輕鬆穿搭的目的。然而，在這一季潮流選貨店JUICE將與美國同步，正式引進秋冬系列，與並限定於台北、台中的實體門市販售，當然消費者最關心的價格，則是落在1,880元到3,680元之間。但不用透過代買，或是擔心自行在線上購買，最後被扣大筆運費或關稅，這仍不失為一個親近Fear of God風格的方式。

Fear of God的支線ESSENTIALS系列短褲2,980元。圖／JUICE Taiwan提供
Fear of God的支線ESSENTIALS系列短褲2,980元。圖／JUICE Taiwan提供

Fear of God的支線ESSENTIALS系列高領衫3,280元。圖／JUICE Taiwan提供
Fear of God的支線ESSENTIALS系列高領衫3,280元。圖／JUICE Taiwan提供

Fear of God的支線ESSENTIALS系列Polo衫2,280元。圖／JUICE Taiwan提供
Fear of God的支線ESSENTIALS系列Polo衫2,280元。圖／JUICE Taiwan提供

Fear of God的支線ESSENTIALS系列連帽上衣3,680元。圖／JUICE Taiwan提供
Fear of God的支線ESSENTIALS系列連帽上衣3,680元。圖／JUICE Taiwan提供

Fear of God的支線ESSENTIALS系列長褲3,680元。圖／JUICE Taiwan提供
Fear of God的支線ESSENTIALS系列長褲3,680元。圖／JUICE Taiwan提供

Fear of God的支線ESSENTIALS系列大學圓領衫3,280元。圖／JUICE Taiwan提供
Fear of God的支線ESSENTIALS系列大學圓領衫3,280元。圖／JUICE Taiwan提供

Fear of God的支線ESSENTIALS系列大學圓領衫3,280元。圖／JUICE Taiwan提供
Fear of God的支線ESSENTIALS系列大學圓領衫3,280元。圖／JUICE Taiwan提供

品牌 代買

延伸閱讀

威士忌嘉年華來了！ 450元喝遍全世界

未制止脫序川普 華勒斯坦承反應太慢 「沒想到總統不守規則」

「年度最受期待」聯名！ZEGNA X FEAR OF GOD限量販售

NBA／塞爾蒂克大將海瓦德G3歸隊 首節板凳出發

相關新聞

超頂級衛生紙！ 一抽4層打造喀什米爾羊絨頂級觸感

台灣人愛用衛生紙，每次衛生紙漲價或傳出可能缺貨時，總會引發搶購，但其實根據統計，台灣家用紙品市場成長幅度趨緩，但頂級市場...

優雅古典的內斂演示 百達翡麗Twenty 4系列推藍黑新色

人們對一只高級女表有什麼樣的期待？高辨識度、方便日常配戴、精準運作，反應個人風格與特質，都是我們對一款高級女性腕表的美麗...

Fear of God支線ESSENTIALS在台開賣 JUICE正式引進秋冬系列

過去一整年，高端潮牌Fear of God的名號，可以說在潮流與時尚界都帶來翻天覆地的變化。除了與Converse、Ni...

田馥甄HEBE演繹換季穿搭必備款 美型CITIZEN新女表百搭又顯白

CITIZEN旗下高階女表xC系列在邁入秋季時，也推出了全新設計，讓都會女性能在換季穿搭時，有著最佳配件可選擇。而形象廣...

餐廳美食搶進線上團購！印度南餅、飯店名菜都買得到

搶攻宅經濟，實體餐廳、飯店積極攻進線上團購，根據美食團購網ihergo愛合購統計今年至9月的站內數據，扣除時下正夯的乾拌...

LEVI'S發揚永續精神 打造史上第一條100%可回收牛仔褲

綠色時尚、永續精神，早就成為時尚界的顯學，但如何做才會淪為空談？LEVI'S開發出全新進化的「循環丹寧」，成就出100%...

ASICS、REEBOK聯手潮牌 翻轉跑鞋變時髦必備品

跨界聯手潮牌已成為運動品牌不可逆的流行，而且總能創造話題，因此不定時都會有新系列推出。就像，REEBOK找來韓國備受潮流...

李沐、李千那俐落氣質穿搭 出席DOUCHANGLEE春夏大秀

DOUCHANGLEE的2021春夏系列於台北時裝周發表，以「混合思維 制約與解放」作為主題，在疫情時代之中，放慢腳步...

把藏紅花敷上臉！YSL頂級金緻奢華賦活系列周慶必入手

被稱為世界上最昂貴香料的藏紅花，其實萃取的精華，也能用來保養肌膚，YSL推出頂級保養的「金緻奢華賦活系列」，就以藏紅花萃...

巨城購物中心快閃市集、親子活動 還推App點餐免排隊

新竹遠東巨城購物中心在中秋連假期間人潮爆滿，業績不畏疫情逆勢成長4成，此次雙十連假期間則規畫市集及寶寶爬行大賽，為了方便...

住房就送Lady M！晶華酒店「保證房型升等」再送早餐

晶華酒店歡慶30年推出「晶華30‧Lady M慶祝專案」，即日起至12月31日，透過官網www.regenttaiwan...

只限這3天！西雅圖咖啡全系列飲品「買一送一」

快樂的10月連假即將休完，開工日上班總是提不起精神嗎？西雅圖極品咖啡於10月的每周一（10/12、10/19、10/26...

熱門新聞

淡水亂飛直升機主人找到了！ 民航局痛批惡劣將重懲

心理測驗／棉花糖選什麼顏色？看出你是不是會撒嬌的人

大學生每個月拿父母1萬2生活費算多嗎？ 網友留言激辯

國慶連假首日6大地雷 國道近中午出現紫爆路段

國慶連假天氣看這！北東偏涼有雨 周末恐有擾動發展

今彩539頭獎240萬十注中獎！台中、高雄得主最多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。