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田馥甄HEBE演繹換季穿搭必備款 美型CITIZEN新女表百搭又顯白

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
CITIZEN在換季時也推出新女表，並請來文青女神兼任代言人的田馥甄HEBE詮釋。圖／CITIZEN提供
CITIZEN在換季時也推出新女表，並請來文青女神兼任代言人的田馥甄HEBE詮釋。圖／CITIZEN提供

CITIZEN旗下高階女表xC系列在邁入秋季時，也推出了全新設計，讓都會女性能在換季穿搭時，有著最佳配件可選擇。而形象廣告，也同樣請來文青女神兼任代言人的田馥甄HEBE詮釋，藉由表款彰顯個人特色造型。

總以自然為靈感的CITIZEN同樣從自然現象中獲得啟發，全新的xC系列ES9446-54X、ES9444-50Y表款，就想要傳遞出晨曦與夕陽的片刻光影變化。所以，ES9446-54X女表就用了漸層的暖橘色白蝶貝表盤，來象徵充滿希望的朝陽，還在6、9、12點鐘方向點綴四顆天然鑽石，其中12點鐘的鑽石更隱含太陽升起的意涵。以「夕陽」意象延伸設計的ES9444-50Y，同樣也是採用漸層的白蝶貝面板設計，在選色上則採用帶有淺紫的特色，呼應光線正要沒入黑夜的情景。兩款腕表都搭配了櫻花粉紅金鍍鈦金屬表殼，讓整只表款低調中不減奢華。

田馥甄示範配戴ES9444-50Y腕表36,800元。圖／CITIZEN提供
田馥甄示範配戴ES9444-50Y腕表36,800元。圖／CITIZEN提供

不僅如此，CITIZEN女表最招牌的設計就是以「星空」為主，全新的PC1009-27M、PC1009-78B機械表，就利用立體星星時標點綴表盤，還在7點鐘的位置，做出星形開窗，透露旗下的機芯，讓人彷彿窺視銀河一般。而具有漸層粉白蝶貝表盤的PC1005-87X款，搭配了櫻花粉紅金不鏽鋼的表殼與表鍊，讓人難以忽視之外，配戴時更能讓皮膚顯得白皙。值得一提的是，CITIZEN還使用水晶裝飾，取代部分的時標，與金色羅馬數字相互輝映，創造出腕間珠寶的樣貌。

田馥甄示範搭配ES9446-54X腕表34,800元。圖／CITIZEN提供
田馥甄示範搭配ES9446-54X腕表34,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN xC系列ES9446-54X女表34,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN xC系列ES9446-54X女表34,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN PC1009-27M女表，機械機芯14,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN PC1009-27M女表，機械機芯14,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN xC系列ES9444-50Y女表36,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN xC系列ES9444-50Y女表36,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN PC1009-78B女表，機械機芯15,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN PC1009-78B女表，機械機芯15,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN PC1005-87X女表，機械機芯15,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN PC1005-87X女表，機械機芯15,800元。圖／CITIZEN提供

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