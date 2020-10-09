就在下周！慕尼黑皇家啤酒節圓山Maji市集開喝一日限定

很悶的2020終於來到十月，而十月總給人歡樂的聯想。由「HB慕尼黑皇家啤酒」舉辦的2020「台北HB慕尼黑皇家啤酒節」今年終於要在十月登場。以微醺和美食，帶來歡快的德國慕尼黑風情。

1589年由巴伐利亞王室創立的「慕尼黑皇家宮廷釀酒廠Hofbräu München」，又有「巴伐利亞啤酒之王」的美名，也是每年慕尼黑啤酒節擁有大型帳篷且具代表性的酒廠。

根據紀錄，在過往德國慕尼黑啤酒節共消耗掉20萬條香腸與600萬公升的啤酒，難怪慕尼黑啤酒節成為全世界最盛大的啤酒盛會之一，而今年雖然無法出國，但台北自行舉辦的「台北HB慕尼黑皇家啤酒節」將於台北圓山Maji市集內的「Funtasty Island啤酒花園」舉辦。

除了現場有主角「HB慕尼黑皇家啤酒」，並有異國風情的「巴伐利亞餐點」、樂團演出與舞池，嘗試同步慕尼黑啤酒節兼容微醺、舞蹈、美食的歡樂氣氛。交通方式則可搭乘捷運至「圓山」站下車步行約5分鐘便能抵達。開放進場時間為每天晚上六點，活動時間則從六點半開始至晚上九點半。

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