餐廳美食搶進線上團購！印度南餅、飯店名菜都買得到

搶攻宅經濟，實體餐廳、飯店積極攻進線上團購，根據美食團購網ihergo愛合購統計今年至9月的站內數據，扣除時下正夯的乾拌麵類，今年上架的名店即食料理商品數量較去年同期增加近8成。包括圓山大飯店、魔法咖哩、KIKI餐廳等知名飯店及連鎖餐飲都陸續上架販售新品；縣市名店也很熱鬧，今年新上架的名店即時料理商品包括嘉義「林聰明砂鍋魚頭」、高雄瑞豐夜市「萬國鐵板麵」、台北「阿圖麻油雞」、雲林「李排骨酥」及「花蓮一品香」等，其中又以鍋物湯品占最大宗。

ihergo愛合購以個別商品總業績列出熱銷名店即食包排行榜，冠軍是嘉義排隊名店「林聰明沙鍋魚頭－沙鍋菜冷凍包」，訂價單包387元起，免網路排單、約8個工作天出貨，最高曾創下單日賣出200包的紀錄；熱銷第二名為「吉野家經典牛丼調理包」，團購價最低每包87元有找，最高紀錄曾創下單日賣出480包；第三名則是「鬍鬚張黃金粹魯／黃金雞絲／黃金筍絲」，商品組合包括店內招牌的滷肉、雞絲調理包及今年剛販售的筍絲，單包平均最低126元起，單日最佳銷售近200包。

連鎖名店「魔法咖哩」除了在ihergo愛合購上架招牌的魔法乾咖哩、果香牛肉咖哩、綠魔鬼雞肉咖哩之外，連道地的印度南餅在網路上也能買得到。KIKI餐廳在網路販售KIKI拌麵多年，今年也再推出「KIKI捏花水餃」搶攻宅商機，共有臘味高麗菜、蒼蠅頭豬肉等兩款，口味特殊話題十足。