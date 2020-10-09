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餐廳美食搶進線上團購！印度南餅、飯店名菜都買得到

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
「魔法咖哩」在ihergo愛合購上架招牌的魔法乾咖哩、果香牛肉咖哩、綠魔鬼雞肉咖哩，連道地的印度南餅也能買到。圖／愛合購提供
「魔法咖哩」在ihergo愛合購上架招牌的魔法乾咖哩、果香牛肉咖哩、綠魔鬼雞肉咖哩，連道地的印度南餅也能買到。圖／愛合購提供

搶攻宅經濟，實體餐廳、飯店積極攻進線上團購，根據美食團購網ihergo愛合購統計今年至9月的站內數據，扣除時下正夯的乾拌麵類，今年上架的名店即食料理商品數量較去年同期增加近8成。包括圓山大飯店、魔法咖哩、KIKI餐廳等知名飯店及連鎖餐飲都陸續上架販售新品；縣市名店也很熱鬧，今年新上架的名店即時料理商品包括嘉義「林聰明砂鍋魚頭」、高雄瑞豐夜市「萬國鐵板麵」、台北「阿圖麻油雞」、雲林「李排骨酥」及「花蓮一品香」等，其中又以鍋物湯品占最大宗。

ihergo愛合購以個別商品總業績列出熱銷名店即食包排行榜，冠軍是嘉義排隊名店「林聰明沙鍋魚頭－沙鍋菜冷凍包」，訂價單包387元起，免網路排單、約8個工作天出貨，最高曾創下單日賣出200包的紀錄；熱銷第二名為「吉野家經典牛丼調理包」，團購價最低每包87元有找，最高紀錄曾創下單日賣出480包；第三名則是「鬍鬚張黃金粹魯／黃金雞絲／黃金筍絲」，商品組合包括店內招牌的滷肉、雞絲調理包及今年剛販售的筍絲，單包平均最低126元起，單日最佳銷售近200包。

連鎖名店「魔法咖哩」除了在ihergo愛合購上架招牌的魔法乾咖哩、果香牛肉咖哩、綠魔鬼雞肉咖哩之外，連道地的印度南餅在網路上也能買得到。KIKI餐廳在網路販售KIKI拌麵多年，今年也再推出「KIKI捏花水餃」搶攻宅商機，共有臘味高麗菜、蒼蠅頭豬肉等兩款，口味特殊話題十足。

高端飯店業者也積極搶進線上團購，例如圓山大飯店推出「頂級牛肉麵」，一組含2人份的牛肉湯包及麵條，團購最低平均每組444元，相當於一碗牛肉麵要價222元起跳，雖然不便宜，但曾在一周內賣出上百組；連續多年獲得米其林一星的亞都麗緻飯店天香樓則推出宅配版的必點名菜四道組，三菜一湯免運價1,311元。

KIKI餐廳捏花水餃，ihergo愛合購3包（1包30顆）售價879元。圖／愛合購提供
KIKI餐廳捏花水餃，ihergo愛合購3包（1包30顆）售價879元。圖／愛合購提供
ihergo愛合購熱銷名店即食包排行榜第二名：「吉野家經典牛丼調理包」。圖／愛合購提供
ihergo愛合購熱銷名店即食包排行榜第二名：「吉野家經典牛丼調理包」。圖／愛合購提供
ihergo愛合購熱銷名店即食包排行榜第一名：嘉義排隊名店「林聰明沙鍋魚頭－沙鍋菜冷凍包」。圖／愛合購提供
ihergo愛合購熱銷名店即食包排行榜第一名：嘉義排隊名店「林聰明沙鍋魚頭－沙鍋菜冷凍包」。圖／愛合購提供
ihergo愛合購熱銷名店即食包排行榜第三名：「鬍鬚張黃金粹魯／黃金雞絲／黃金筍絲」。圖／愛合購提供
ihergo愛合購熱銷名店即食包排行榜第三名：「鬍鬚張黃金粹魯／黃金雞絲／黃金筍絲」。圖／愛合購提供
圓山大飯店頂級牛肉麵，ihergo愛合購1組（2人份）售價539元、3組售價1,331元。圖／愛合購提供
圓山大飯店頂級牛肉麵，ihergo愛合購1組（2人份）售價539元、3組售價1,331元。圖／愛合購提供
亞都麗緻飯店天香樓「必點名菜四道組」，ihergo愛合購售價1,311元。圖／愛合購提供
亞都麗緻飯店天香樓「必點名菜四道組」，ihergo愛合購售價1,311元。圖／愛合購提供

嘉義 米其林

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