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LEVI'S發揚永續精神 打造史上第一條100%可回收牛仔褲

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
LEVI'S開發出全新進化的「循環丹寧」，成就出100%可回收牛仔褲；並與銳塗鴉創作家Nathaniel Russell聯手，為環境友善系列灌注藝術感。圖／LEVI'S提供
LEVI'S開發出全新進化的「循環丹寧」，成就出100%可回收牛仔褲；並與銳塗鴉創作家Nathaniel Russell聯手，為環境友善系列灌注藝術感。圖／LEVI'S提供

綠色時尚、永續精神，早就成為時尚界的顯學，但如何做才會淪為空談？LEVI'S開發出全新進化的「循環丹寧」，成就出100%可回收牛仔褲。而平價時尚品牌H&M則攜手Ellen MacArthur基金會，透過製程減少用水和使用再生棉，推出全新Jeans Redesign永續系列丹寧產品。

LEVI'S以在栽種過程減少農耕用水的寒麻纖維作為基礎結合Water Less™節水科技，成就品牌至今最為永續的Wellthread系列，早已推出無數經典牛仔褲，而「100%可回收丹寧」則是品牌今年的新里程碑。使用20%舊牛仔褲加上20%永續原料嫘縈，和60%的有機棉花組成，並應用在這季Wellthread系列男褲502™舒適錐形窄管，及女褲全新版型HIGH LOOSE極致高腰寬版直筒褲，標榜從面料、紗線、雙馬標及排釦等整件皆可拆解。更與新銳塗鴉創作家Nathaniel Russell聯手，以童趣奇幻的筆觸，為環境友善系列灌注質樸藝術感。

LEVI'S採取「更省水、更少化學、更少碳足跡」方向來製作產品，是Wellthread環境友善系列核心DNA。圖／LEVI'S提供
LEVI'S採取「更省水、更少化學、更少碳足跡」方向來製作產品，是Wellthread環境友善系列核心DNA。圖／LEVI'S提供

另外，H&M在時尚時尚領域也不落人後，與Ellen MacArthur基金會定義出丹寧產品設計及生產方式如何通過耐用性、可回收利用性與負責任的資源利用。催生出全新Jeans Redesign永續系列，包含兩款牛仔褲、一款外套及一款外套式襯衫，均由丹寧面料製作而成，採用水洗黑、午夜藍與深靛藍色，打造現代工裝風格。運用高達35%的消費後再生棉來製成，並與傳統水洗工藝相比，消耗更少的水及更加節能。而且為了讓產品具有可循環性，將天絲作為縫紉線，使產品生命週期結束之際即可被回收再利用。

H＆M Jeans Redesign永續系列牛仔褲1,499元。圖／H&M提供
H＆M Jeans Redesign永續系列牛仔褲1,499元。圖／H&M提供

LEVI'S刺繡丹寧夾克4,990元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S刺繡丹寧夾克4,990元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S 502™舒適錐形窄管牛仔褲4,390元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S 502™舒適錐形窄管牛仔褲4,390元。圖／LEVI'S提供

H＆M Jeans Redesign永續系列襯衫夾克1,499元。圖／H&M提供
H＆M Jeans Redesign永續系列襯衫夾克1,499元。圖／H&M提供

LEVI'SRibcage高腰直筒牛仔褲4,390元。圖／LEVI'S提供
LEVI'SRibcage高腰直筒牛仔褲4,390元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S女裝T恤1,490元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S女裝T恤1,490元。圖／LEVI'S提供

牛仔褲 H&M

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