超頂級衛生紙！ 一抽4層打造喀什米爾羊絨頂級觸感

台灣人愛用衛生紙，每次衛生紙漲價或傳出可能缺貨時，總會引發搶購，但其實根據統計，台灣家用紙品市場成長幅度趨緩，但頂級市場成長幅度卻偏高。今年是舒潔慶祝50周年，也宣布推出超頂級的衛生紙「舒潔喀什米爾抽取衛生紙」，一抽就是4層，而且觸感媲美喀什米爾羊絨纖維般的柔軟，4層設計也夠好用。

舒潔推出的喀什米爾抽取衛生紙，喊出四種特色，包括厚實、柔軟、珍稀、高貴，觸感的概念來自頂級的喀什米爾羊絨，被譽爲最頂級纖維，質感溫暖滑順，舒潔將紙漿纖維，以仿羊絨級的極細纖維交織，而且一抽4層，摸起來感受柔順滑嫩，不管上廁所、一般日常使用，都能有最好的手感，而且一次只要抽1張即可。