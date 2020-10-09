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ASICS、REEBOK聯手潮牌 翻轉跑鞋變時髦必備品

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
REEBOK找來韓國備受潮流人士、明星喜愛的Romantic Crown合作推出系列服飾與鞋款。圖／REEBOK提供
REEBOK找來韓國備受潮流人士、明星喜愛的Romantic Crown合作推出系列服飾與鞋款。圖／REEBOK提供

跨界聯手潮牌已成為運動品牌不可逆的流行，而且總能創造話題，因此不定時都會有新系列推出。就像，REEBOK找來韓國備受潮流人士、明星喜愛的Romantic Crown合作推出系列服飾與鞋款；ASICS則是和德國品牌GmbH合作，讓經典跑鞋改頭換面，變身時髦單品。

REEBOK與韓國潮牌Romantic Crown首度合作，設計靈感來自常春藤聯盟圖騰，融合雙方品牌的新古典元素，在服飾細節運用立體刺繡方式，結合品牌的特殊設計Logo圖案拼接。以舒適寬鬆的Oversized剪裁，推出連帽上衣和大學圓領衫輕鬆穿搭出秋冬造型，也呈現出品牌的多樣化精神。特別是Romantic Crown還把品牌的桂冠葉標誌解構，成為部分服裝袖上的圖案，讓人眼睛為之一亮。鞋款部分搭配REEBOK秋冬最新復古時尚跑鞋Premier Paris/1000系列，詮釋90年代校園風格的無拘束感。

而日本運動品牌ASICS則是第三度與柏林品牌GmbH聯手，推出全新的GEL-NANDI 360鞋款，呼應了秋冬季節，以黑色為主體，點綴螢光紫、亮藍色；黑色與白色的混搭，而且左右腳不對稱外觀變得更為搶眼。同時GmbH還讓鞋身融合透氣網眼布和醒目的漆皮，帶來運動休閒與時尚的的材質強烈對比。

ASICS by GmbH Gel Quantum 360鞋約6,750元。圖／GmbH提供
ASICS by GmbH Gel Quantum 360鞋約6,750元。圖／GmbH提供

ASICS by GmbH Gel Quantum 360鞋約6,750元。圖／GmbH提供
ASICS by GmbH Gel Quantum 360鞋約6,750元。圖／GmbH提供

REEBOK PREMIER PUMP PARIS鞋3,650元。圖／REEBOK提供
REEBOK PREMIER PUMP PARIS鞋3,650元。圖／REEBOK提供

品牌 韓國

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