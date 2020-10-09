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ASICS、REEBOK聯手潮牌 翻轉跑鞋變時髦必備品
跨界聯手潮牌已成為運動品牌不可逆的流行，而且總能創造話題，因此不定時都會有新系列推出。就像，REEBOK找來韓國備受潮流人士、明星喜愛的Romantic Crown合作推出系列服飾與鞋款；ASICS則是和德國品牌GmbH合作，讓經典跑鞋改頭換面，變身時髦單品。
REEBOK與韓國潮牌Romantic Crown首度合作，設計靈感來自常春藤聯盟圖騰，融合雙方品牌的新古典元素，在服飾細節運用立體刺繡方式，結合品牌的特殊設計Logo圖案拼接。以舒適寬鬆的Oversized剪裁，推出連帽上衣和大學圓領衫輕鬆穿搭出秋冬造型，也呈現出品牌的多樣化精神。特別是Romantic Crown還把品牌的桂冠葉標誌解構，成為部分服裝袖上的圖案，讓人眼睛為之一亮。鞋款部分搭配REEBOK秋冬最新復古時尚跑鞋Premier Paris/1000系列，詮釋90年代校園風格的無拘束感。
而日本運動品牌ASICS則是第三度與柏林品牌GmbH聯手，推出全新的GEL-NANDI 360鞋款，呼應了秋冬季節，以黑色為主體，點綴螢光紫、亮藍色；黑色與白色的混搭，而且左右腳不對稱外觀變得更為搶眼。同時GmbH還讓鞋身融合透氣網眼布和醒目的漆皮，帶來運動休閒與時尚的的材質強烈對比。
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