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李沐、李千那俐落氣質穿搭 出席DOUCHANGLEE春夏大秀
DOUCHANGLEE的2021春夏系列於台北時裝周發表，以「混合思維 制約與解放」作為主題，在疫情時代之中，放慢腳步去思考自身與環境的關係，適應新的世界。大秀現場嘉賓雲集，包括設計師周裕穎、徐明美、吳日云和建築師陸希傑與夫人都到場支持，李千那、李沐、睦媄與吳怡農妹妹Emily也到場看秀，宛如大型同學會般熱鬧。
竇騰璜、張李玉菁夫妻檔設計師新作2021春夏系列服裝，回復本質、態度理性，讓穿著處於簡淨的氛圍，純粹彰顯個人特質，為呼應此核心概念，大秀中也以一座巨大純淨的球體裝置表現，有著環境永續的更深意涵，以「人」為設計主軸，運用功能性的設計細節、可變化性的輪廓，呈現可持續的時尚，也跨越季節與風格設限。男、女裝共用面料與顏色，包容性的設計與剪裁模糊了性別疆界，散發流暢輕鬆且優雅的氣息。
面料部分以機能性面料、丹寧、質樸的棉與麻為基底，搭配絲緞、烏干紗、古典刺繡蕾絲，在品牌既定的黑白色調中，加入地質色系包括砂岩色、礦石灰、青苔綠…等，展現自然寧靜之美；輪廓是工裝風格，體現日常的實用主義之美，也將硬朗與輕柔、自然與科技等重組排序，帶來更多鮮活的搭配。
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