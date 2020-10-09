快訊

大台北七大強漲捷運站出爐！ 這站扮演領頭羊

為什麼牛肉可吃半熟而雞豬不行？ 家醫科醫師替你解惑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李沐、李千那俐落氣質穿搭 出席DOUCHANGLEE春夏大秀

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
李千那和李沐觀賞2021春夏DOUCHANGLEE發表。圖／DOUCHANGLEE提供
李千那和李沐觀賞2021春夏DOUCHANGLEE發表。圖／DOUCHANGLEE提供

DOUCHANGLEE的2021春夏系列於台北時裝周發表，以「混合思維 制約與解放」作為主題，在疫情時代之中，放慢腳步去思考自身與環境的關係，適應新的世界。大秀現場嘉賓雲集，包括設計師周裕穎、徐明美、吳日云和建築師陸希傑與夫人都到場支持，李千那、李沐、睦媄與吳怡農妹妹Emily也到場看秀，宛如大型同學會般熱鬧。

竇騰璜、張李玉菁夫妻檔設計師新作2021春夏系列服裝，回復本質、態度理性，讓穿著處於簡淨的氛圍，純粹彰顯個人特質，為呼應此核心概念，大秀中也以一座巨大純淨的球體裝置表現，有著環境永續的更深意涵，以「人」為設計主軸，運用功能性的設計細節、可變化性的輪廓，呈現可持續的時尚，也跨越季節與風格設限。男、女裝共用面料與顏色，包容性的設計與剪裁模糊了性別疆界，散發流暢輕鬆且優雅的氣息。

面料部分以機能性面料、丹寧、質樸的棉與麻為基底，搭配絲緞、烏干紗、古典刺繡蕾絲，在品牌既定的黑白色調中，加入地質色系包括砂岩色、礦石灰、青苔綠…等，展現自然寧靜之美；輪廓是工裝風格，體現日常的實用主義之美，也將硬朗與輕柔、自然與科技等重組排序，帶來更多鮮活的搭配。

DOUCHANGLEE 2021春夏以「混合思維 制約與解放」作為主題。圖／DOUCHANGLEE提供
DOUCHANGLEE 2021春夏以「混合思維 制約與解放」作為主題。圖／DOUCHANGLEE提供
服裝面料以機能性面料、丹寧、質樸的棉與麻為基底，搭襯古典刺繡蕾絲等細節。圖／DOUCHANGLEE提供
服裝面料以機能性面料、丹寧、質樸的棉與麻為基底，搭襯古典刺繡蕾絲等細節。圖／DOUCHANGLEE提供
春夏季加入地質色系包括砂岩色、礦石灰等色彩。圖／DOUCHANGLEE提供
春夏季加入地質色系包括砂岩色、礦石灰等色彩。圖／DOUCHANGLEE提供
吳怡農妹妹Emily也是DOUCHANGLEE看秀嘉賓。圖／DOUCHANGLEE提供
吳怡農妹妹Emily也是DOUCHANGLEE看秀嘉賓。圖／DOUCHANGLEE提供
設計師，竇騰璜、張李玉菁夫妻檔。圖／DOUCHANGLEE提供
設計師，竇騰璜、張李玉菁夫妻檔。圖／DOUCHANGLEE提供
甫獲金鐘戲劇新人獎的李沐演繹白色荷葉領鏤空刺繡洋裝。圖／DOUCHANGLEE提供
甫獲金鐘戲劇新人獎的李沐演繹白色荷葉領鏤空刺繡洋裝。圖／DOUCHANGLEE提供
新生代演員睦媄身著藍色直條紋襯衫，搭配白色洗絨蕾絲中長裙。圖／DOUCHANGLEE提供
新生代演員睦媄身著藍色直條紋襯衫，搭配白色洗絨蕾絲中長裙。圖／DOUCHANGLEE提供
2021春夏系列服裝回復本質、態度理性，讓穿著處於簡淨的氛圍。圖／DOUCHANGLEE提供
2021春夏系列服裝回復本質、態度理性，讓穿著處於簡淨的氛圍。圖／DOUCHANGLEE提供
李千那身穿高領針織衫搭配亮藍色格紋闊腿褲。圖／DOUCHANGLEE提供
李千那身穿高領針織衫搭配亮藍色格紋闊腿褲。圖／DOUCHANGLEE提供

疫情 建築

延伸閱讀

小鬼追思會／吳宗憲骰出「星星圖騰」 證明小鬼到場

峮峮近照曝光展笑顏　李易拍照擺出小鬼招牌表情「真的很想鬼哥」

李千那曝小鬼生前委託　收到「來自另一星球的禮物」直呼崩潰！　

摯友小鬼驟逝　李千那工作恍惚忘詞「很抱歉」：把自己嚇壞了

相關新聞

住房就送Lady M！晶華酒店「保證房型升等」再送早餐

晶華酒店歡慶30年推出「晶華30‧Lady M慶祝專案」，即日起至12月31日，透過官網www.regenttaiwan...

超頂級衛生紙！ 一抽4層打造喀什米爾羊絨頂級觸感

台灣人愛用衛生紙，每次衛生紙漲價或傳出可能缺貨時，總會引發搶購，但其實根據統計，台灣家用紙品市場成長幅度趨緩，但頂級市場...

ASICS、REEBOK聯手潮牌 翻轉跑鞋變時髦必備品

跨界聯手潮牌已成為運動品牌不可逆的流行，而且總能創造話題，因此不定時都會有新系列推出。就像，REEBOK找來韓國備受潮流...

李沐、李千那俐落氣質穿搭 出席DOUCHANGLEE春夏大秀

DOUCHANGLEE的2021春夏系列於台北時裝周發表，以「混合思維 制約與解放」作為主題，在疫情時代之中，放慢腳步...

把藏紅花敷上臉！YSL頂級金緻奢華賦活系列周慶必入手

被稱為世界上最昂貴香料的藏紅花，其實萃取的精華，也能用來保養肌膚，YSL推出頂級保養的「金緻奢華賦活系列」，就以藏紅花萃...

巨城購物中心快閃市集、親子活動 還推App點餐免排隊

新竹遠東巨城購物中心在中秋連假期間人潮爆滿，業績不畏疫情逆勢成長4成，此次雙十連假期間則規畫市集及寶寶爬行大賽，為了方便...

只限這3天！西雅圖咖啡全系列飲品「買一送一」

快樂的10月連假即將休完，開工日上班總是提不起精神嗎？西雅圖極品咖啡於10月的每周一（10/12、10/19、10/26...

偽出國過耶誕！Wedgwood X W Hotel聯名午茶最終回艷光

耶誕節腳步將至，大家一起來準備過耶誕吧！由英國生活品牌Wedgwood，與台北W Hotel年度的聯名合作，也將進入最終...

探索極限 Ball Watch二代DeepQuest再進化

一向強調精準、入門價位的機械表品牌波爾表（Ball Watch），近日推出新款專業性能潛水表Engineer Hydro...

設計高手推制服美學 廖佳琳堅持用台灣機能布

服裝設計師廖佳琳今年已連續第5年設計國慶親善大使服裝，也曾負責台鐵制服優化，外號「制服女王」，她推動台灣美學教育應從制服...

米其林「甘牌燒味」首度推出「星級下午茶」每道60元起

來自港澳米其林一星餐廳，且榮獲「2020亞太年度十大餐飲」雙料大獎的「甘牌燒味」，首度推出限定「星級下午茶」活動，從經典...

留言就抽住宿券！新板希爾頓慶生 獨創棒棒糖免費送

希爾頓酒店集團重返台灣市場的第一間品牌酒店，台北新板希爾頓酒店將於10月12日迎來兩周年，除了與國際聞名的當代藝術家林家...

熱門新聞

淡水亂飛直升機主人找到了！ 民航局痛批惡劣將重懲

心理測驗／棉花糖選什麼顏色？看出你是不是會撒嬌的人

大學生每個月拿父母1萬2生活費算多嗎？ 網友留言激辯

為什麼上班族們瘋迷「跑馬拉松」？正妹小律師揭密原因

小孟塔羅：默默觀察還是溫暖支持？測暗戀你的人會是什麼類型

不斷更新／國慶連假首日6大地雷 國道近中午出現紫爆路段

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。