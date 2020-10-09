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把藏紅花敷上臉！YSL頂級金緻奢華賦活系列周慶必入手

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
YSL金緻奢華賦活全系列。圖／YSL提供
YSL金緻奢華賦活全系列。圖／YSL提供

被稱為世界上最昂貴香料的藏紅花，其實萃取的精華，也能用來保養肌膚，YSL推出頂級保養的「金緻奢華賦活系列」，就以藏紅花萃取精華為主要成分，打造出逆齡的肌膚，逆轉肌膚現象，全系列新品包括精華面膜、精華油、精華液等，搭配周年慶有全面95折，另外還有推出特惠組。

來自摩洛哥的藏紅花雌蕊，都得仰賴手工摘取，才能從中萃取出藏紅花濃縮精萃，全新的金緻奢華精華面膜，一片中含有30天分的金緻奢華賦活乳霜，含有15倍藏紅花濃縮精萃，並以溫熱微滲透超導科技，一敷上臉，面膜能自體加溫，並採用頂級絲絨精萃膜，敷20分鐘，讓肌膚找回柔嫩，找回年輕光采。

秋冬季皮膚乾燥的人，都會用精華油來保養，新推出的金緻奢華賦活精華油，含有5大植萃精油，包括摩洛哥堅果、杏仁、蓖麻、紅花與月見草，能讓肌膚找回彈性，為乾燥肌膚注入養分，搭配深海紅藻修護精萃，冬天再也不用擔心肌膚乾燥。

台灣人最愛用的精華液，YSL則有金緻奢華賦活精華液，含有200%濃度的藏紅花濃縮精萃、藏紅花純露，搭配微米超導精華科技，讓藏紅花濃萃能被肌底吸收，讓肌膚看來更逆齡，也是YSL旗下的頂級精華液代表。

周年慶期間，購買金緻奢華賦活精華油30ml就送7ml；買金緻奢華賦活精華液30ml正貨，送金緻奢華乳霜15ml。

YSL金緻奢華賦活精華液／30ml／14,000元。圖／YSL提供
YSL金緻奢華賦活精華液／30ml／14,000元。圖／YSL提供
YSL金緻奢華賦活精華油／30ml／7,850元。圖／YSL提供
YSL金緻奢華賦活精華油／30ml／7,850元。圖／YSL提供
YSL金緻奢華賦活精華面膜，一片中含有30天分的金緻奢華賦活乳霜。圖／YSL提供
YSL金緻奢華賦活精華面膜，一片中含有30天分的金緻奢華賦活乳霜。圖／YSL提供
YSL金緻奢華賦活系列，以藏紅花為主要成分。圖／YSL提供
YSL金緻奢華賦活系列，以藏紅花為主要成分。圖／YSL提供
YSL金緻奢華賦活全系列。圖／YSL提供
YSL金緻奢華賦活全系列。圖／YSL提供
YSL金緻奢華賦活精華面膜／15g*6片／7,700元。圖／YSL提供
YSL金緻奢華賦活精華面膜／15g*6片／7,700元。圖／YSL提供
YSL金緻奢華賦活精華液／30ml／14,000元。圖／YSL提供
YSL金緻奢華賦活精華液／30ml／14,000元。圖／YSL提供

面膜 YSL 周年慶

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