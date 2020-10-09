巨城購物中心快閃市集、親子活動 還推App點餐免排隊

新竹遠東巨城購物中心在中秋連假期間人潮爆滿，業績不畏疫情逆勢成長4成，此次雙十連假期間則規畫市集及寶寶爬行大賽，為了方便民眾參加購物中心所舉辦的活動，巨城推出全新App功能，只要透過行動點餐系統，就會有外送員送餐到指定商場位置，免去假日人潮排隊的麻煩。

巨城購物中心表示，巨城App所推出的行動點餐功能，即日起消費者只需透過手機即可一覽所有美食並線上選購，餐點完成會以推播通知領餐，有效掌握候餐時間，美味上菜不用等。同時，貼心服務再升級，結合行動點餐推出親子專區送餐服務，家長使用巨城APP行動點餐後，即可在親子用餐區就位等待餐點送達，解決一邊照顧孩子一邊忙於取餐的不便。

在雙十3天連假期間，巨城也舉辦Big Fresh Mart展售活動平台，匯集全台文創品牌及各縣市農會、青農快閃特色市集與農產展；即日起至13日於商場1樓創藝廳也有子丑市集，推出秋冬創意服裝、飾品、配件、香氛及生活用品，集合40家文創品牌、超過5000款職人手作好物。

戶外廣場則在明後天（10日、11日）連續第8年舉辦台東好農小賣市集，有道地池上芋香米、日曬手作麵、薑黃伯、鹿野蜂蜜及豐富當季採收蔬果，現場還有試吃體驗區和集點送好禮活動。