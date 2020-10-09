快訊

再進一軍！ 八方雲集收購「丹堤咖啡」近7成股權

雅加達學運燃燒：動搖印尼國本的《就業法變法》之戰？

巨城購物中心快閃市集、親子活動 還推App點餐免排隊

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
巨城盃寶寶爬行大賽今天登場，現場活動家長們盡情歡呼吸引寶寶們奮力爬向終點。圖／遠東巨城購物中心提供
巨城盃寶寶爬行大賽今天登場，現場活動家長們盡情歡呼吸引寶寶們奮力爬向終點。圖／遠東巨城購物中心提供

新竹遠東巨城購物中心在中秋連假期間人潮爆滿，業績不畏疫情逆勢成長4成，此次雙十連假期間則規畫市集及寶寶爬行大賽，為了方便民眾參加購物中心所舉辦的活動，巨城推出全新App功能，只要透過行動點餐系統，就會有外送員送餐到指定商場位置，免去假日人潮排隊的麻煩。

巨城購物中心表示，巨城App所推出的行動點餐功能，即日起消費者只需透過手機即可一覽所有美食並線上選購，餐點完成會以推播通知領餐，有效掌握候餐時間，美味上菜不用等。同時，貼心服務再升級，結合行動點餐推出親子專區送餐服務，家長使用巨城APP行動點餐後，即可在親子用餐區就位等待餐點送達，解決一邊照顧孩子一邊忙於取餐的不便。

在雙十3天連假期間，巨城也舉辦Big Fresh Mart展售活動平台，匯集全台文創品牌及各縣市農會、青農快閃特色市集與農產展；即日起至13日於商場1樓創藝廳也有子丑市集，推出秋冬創意服裝、飾品、配件、香氛及生活用品，集合40家文創品牌、超過5000款職人手作好物。

戶外廣場則在明後天（10日、11日）連續第8年舉辦台東好農小賣市集，有道地池上芋香米、日曬手作麵、薑黃伯、鹿野蜂蜜及豐富當季採收蔬果，現場還有試吃體驗區和集點送好禮活動。

此外，第8屆巨城盃百人寶寶爬行大賽將於9日、11日及17日舉行，每場只有100位名額，線上報名幾乎秒殺，活動也將送出豐富獎金與參賽驚喜好禮。

巨城推出親子用餐區線上訂餐功能，只要透過巨城App就能輕鬆點餐。圖／遠東巨城購物中心提供
巨城推出親子用餐區線上訂餐功能，只要透過巨城App就能輕鬆點餐。圖／遠東巨城購物中心提供

連假 文創

延伸閱讀

台南熊貓超市標錯價1折售…湧上千訂單後取消 外送員聚集：被訂單綁架

台灣設計展最後3天 主題選書上架誠品巨城店

女抱怨外送員「餐點送遊民」 原因曝光招眾怒：錯的是妳！

新竹巨城百貨辦捐血活動 成功募得1068袋熱血補血庫

相關新聞

住房就送Lady M！晶華酒店「保證房型升等」再送早餐

晶華酒店歡慶30年推出「晶華30‧Lady M慶祝專案」，即日起至12月31日，透過官網www.regenttaiwan...

巨城購物中心快閃市集、親子活動 還推App點餐免排隊

新竹遠東巨城購物中心在中秋連假期間人潮爆滿，業績不畏疫情逆勢成長4成，此次雙十連假期間則規畫市集及寶寶爬行大賽，為了方便...

只限這3天！西雅圖咖啡全系列飲品「買一送一」

快樂的10月連假即將休完，開工日上班總是提不起精神嗎？西雅圖極品咖啡於10月的每周一（10/12、10/19、10/26...

偽出國過耶誕！Wedgwood X W Hotel聯名午茶最終回艷光

耶誕節腳步將至，大家一起來準備過耶誕吧！由英國生活品牌Wedgwood，與台北W Hotel年度的聯名合作，也將進入最終...

探索極限 Ball Watch二代DeepQuest再進化

一向強調精準、入門價位的機械表品牌波爾表（Ball Watch），近日推出新款專業性能潛水表Engineer Hydro...

設計高手推制服美學 廖佳琳堅持用台灣機能布

服裝設計師廖佳琳今年已連續第5年設計國慶親善大使服裝，也曾負責台鐵制服優化，外號「制服女王」，她推動台灣美學教育應從制服...

米其林「甘牌燒味」首度推出「星級下午茶」每道60元起

來自港澳米其林一星餐廳，且榮獲「2020亞太年度十大餐飲」雙料大獎的「甘牌燒味」，首度推出限定「星級下午茶」活動，從經典...

留言就抽住宿券！新板希爾頓慶生 獨創棒棒糖免費送

希爾頓酒店集團重返台灣市場的第一間品牌酒店，台北新板希爾頓酒店將於10月12日迎來兩周年，除了與國際聞名的當代藝術家林家...

搶偽出國商機！馬祖跨海行銷藍色公路低碳輕旅遊

連江縣政府為迎接「2021年自行車旅遊年」觀光盛事，超前部署搶偽出國商機，跨海到台中太原觀光夜市等地，透過打卡「馬祖卡蹓...

威士忌嘉年華來了！ 450元喝遍全世界

由起源於新竹的酒類社團《馬可波羅窖藏實驗室》催生的「風城威士忌嘉年華（Whisky Manic Carnival Hsi...

搶先喝！泥煤哥12年將現身新竹酒展

總部位於蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）的獨立裝瓶廠道格拉斯・蘭恩（Douglas Laing & Co.）的「泥煤哥1...

義大利訂製西裝Kiton經典千鳥格躍上表面 優雅聯名蕭邦

千鳥格紋是秋冬男性西裝經常出現的經典元素，不過這次不只在西裝上，還出現在腕表上。瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD）首次與...

熱門新聞

淡水亂飛直升機主人找到了！ 民航局痛批惡劣將重懲

心理測驗／棉花糖選什麼顏色？看出你是不是會撒嬌的人

為什麼上班族們瘋迷「跑馬拉松」？正妹小律師揭密原因

大學生每個月拿父母1萬2生活費算多嗎？ 網友留言激辯

小孟塔羅：默默觀察還是溫暖支持？測暗戀你的人會是什麼類型

荷包鼓鼓的感覺！國慶日財運旺到停不下來的4生肖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。