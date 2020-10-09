住房就送Lady M！晶華酒店「保證房型升等」再送早餐

晶華酒店歡慶30年推出「晶華30‧Lady M慶祝專案」，即日起至12月31日，透過官網www.regenttaiwan.com訂房並入住，每房4,980元起即可獲贈價值1,600元、來自紐約且風靡全球貴婦圈的Lady M 6吋千層蛋糕，並保證升等至高樓層公園景觀房，同時享有栢麗廳早餐兩客。

Lady M是來自紐約的頂級蛋糕品牌，旗下最為人所知的原味千層蛋糕曾被美國雜誌《Bon Appetit》選為「美國十大蛋糕」之一，起士蛋糕更曾獲得《New York Magazine》評選為「紐約最佳起士蛋糕」。風靡全球萬千淑女市場的Lady M，2017年2月份正式進軍台灣，即選擇在晶華酒店開設首家據點，今年適逢晶華酒店開幕30周年，雙方決定再次攜手合作。