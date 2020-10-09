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住房就送Lady M！晶華酒店「保證房型升等」再送早餐
晶華酒店歡慶30年推出「晶華30‧Lady M慶祝專案」，即日起至12月31日，透過官網www.regenttaiwan.com訂房並入住，每房4,980元起即可獲贈價值1,600元、來自紐約且風靡全球貴婦圈的Lady M 6吋千層蛋糕，並保證升等至高樓層公園景觀房，同時享有栢麗廳早餐兩客。
Lady M是來自紐約的頂級蛋糕品牌，旗下最為人所知的原味千層蛋糕曾被美國雜誌《Bon Appetit》選為「美國十大蛋糕」之一，起士蛋糕更曾獲得《New York Magazine》評選為「紐約最佳起士蛋糕」。風靡全球萬千淑女市場的Lady M，2017年2月份正式進軍台灣，即選擇在晶華酒店開設首家據點，今年適逢晶華酒店開幕30周年，雙方決定再次攜手合作。
台北晶華酒店董事總吳偉正表示，國內疫情平緩至今，以接待國旅客人為主，「我們發現許多房客入住酒店的目地是為了與親友歡聚、共度特別的節日，酒店最高的紀錄是在一天之內、為18組的房客安排慶生活動」，因此，才有了與Lady M攜手規劃出這項生日住房專案。相關資訊可洽：02-2523-8000轉訂房組，或官網查詢：www.regenttaiwan.com。
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