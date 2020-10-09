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偽出國過耶誕！Wedgwood X W Hotel聯名午茶最終回艷光

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Wedgwood與W飯店的聯名下午茶，推出6款飲品。圖／Wedgwood提供
Wedgwood與W飯店的聯名下午茶，推出6款飲品。圖／Wedgwood提供

耶誕節腳步將至，大家一起來準備過耶誕吧！由英國生活品牌Wedgwood，與台北W Hotel年度的聯名合作，也將進入最終回，第四波下午茶取名為「STARRY YEN艷光」，以北歐星光為主軸，推出8款小點與6款調飲，搭配Wedgwood經典的「銀白聖誕」系列，讓大家感受滿滿節慶味。

Wedgwood在最終回的下午茶，選用銀白聖誕系列餐瓷，以冬青樹、槲寄生花環及格魯吉亞耶誕樹等3種圖案為設計靈感，以白色為主題，代表雪地裡迎接節慶的喜悅，並在盤上置放水晶盒，點上溫馨燈光，放著主廚設計的星空甜點，不用出國，也能感受滿滿的歐式過節氛圍。

針對情境設定在北歐，有4款甜點與4款鹹食，甜點包括黑醋栗凍覆莓巧克力夾心馬卡龍、草莓橙酒乳酪慕斯、榛果巧克力塔與櫻桃白蘭地巧克力，豐富大家的味蕾。

鹹食有鮮蝦佐西班牙臘腸、碳烤茄子搭奶油起司、松露蜂蜜烤無花果與蔓越莓香料起司球，多層次的味覺體驗，讓大家感受到濃濃的異國風情。

另外也搭配6款飲品，包括璀璨星空、酸甜莓感重的莓好時光、有溫暖咖啡口感的午夜夢迴、多種水果的繽紛甜心，還有熱飲好事成雙、牛奶糖般的夢，也是用銀白聖誕系列的馬克杯與花草杯碟盛裝。

即日起至2021年1月3日，在W Hotel推出的「STARRY YEN艷光」雙人下午茶，每套1,800+10%元∘ 訂位電話：（02）7703-8887 。

Wedgwood與W飯店的聯名下午茶「STARRY YEN艷光」／櫻桃白蘭地巧克力。圖／Wedgwood提供
Wedgwood與W飯店的聯名下午茶「STARRY YEN艷光」／櫻桃白蘭地巧克力。圖／Wedgwood提供
Wedgwood與W飯店的聯名下午茶，最終回取名「STARRY YEN艷光」。圖／Wedgwood提供
Wedgwood與W飯店的聯名下午茶，最終回取名「STARRY YEN艷光」。圖／Wedgwood提供
Wedgwood與W飯店的聯名下午茶，以「銀白聖誕」系列餐瓷。圖／Wedgwood提供
Wedgwood與W飯店的聯名下午茶，以「銀白聖誕」系列餐瓷。圖／Wedgwood提供
Wedgwood與W飯店的聯名下午茶「STARRY YEN艷光」／鮮蝦佐西班牙臘腸。圖／Wedgwood提供
Wedgwood與W飯店的聯名下午茶「STARRY YEN艷光」／鮮蝦佐西班牙臘腸。圖／Wedgwood提供
Wedgwood與W飯店的聯名下午茶，最終回取名「STARRY YEN艷光」。圖／Wedgwood提供
Wedgwood與W飯店的聯名下午茶，最終回取名「STARRY YEN艷光」。圖／Wedgwood提供

甜點 巧克力 下午茶

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