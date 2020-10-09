探索極限 Ball Watch二代DeepQuest再進化

一向強調精準、入門價位的機械表品牌波爾表（Ball Watch），近日推出新款專業性能潛水表Engineer Hydrocarbon DeepQUEST II

第二代，結合一體成型的鈦金屬表殼、旋入後底蓋與夜光塗料，防水性能也達1,000米，頗具賞玩樂趣。

Engineer系列，是波爾表表款中特別強調專業性能的系列。第二代的DeepQUEST腕表與初代相比，都具備經瑞士天文台認證的自動上鍊機芯，時間與日期顯示。耐震度與防磁性個別為：7,500Gs與4,800A/m，在精準度、穩定度，兩者皆維持以Engineer系列的本格專業定位。

主要差別在於第二代將表殼從43毫米微調為42毫米，同時自己發光的微型氣燈數量則由15大幅提升至24只，強化了夜間、低光源的讀時便利性；此外原本初代作具有自動排氦氣閥，而二代作則將氣閥內置於表冠內。