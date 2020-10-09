快訊

不斷更新／國慶連假首日6大地雷 國道近中午出現紫爆路段

台南熊貓超市標錯價1折售…湧上千訂單後取消 外送員聚集：被訂單綁架

探索極限 Ball Watch二代DeepQuest再進化

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
旋入式表冠並具有排氦氣閥，增加潛水時對機械機芯的穩定保護。圖 / 波爾表提供。
旋入式表冠並具有排氦氣閥，增加潛水時對機械機芯的穩定保護。圖 / 波爾表提供。

一向強調精準、入門價位的機械表品牌波爾表（Ball Watch），近日推出新款專業性能潛水表Engineer Hydrocarbon DeepQUEST II

第二代，結合一體成型的鈦金屬表殼、旋入後底蓋與夜光塗料，防水性能也達1,000米，頗具賞玩樂趣。

Engineer系列，是波爾表表款中特別強調專業性能的系列。第二代的DeepQUEST腕表與初代相比，都具備經瑞士天文台認證的自動上鍊機芯，時間與日期顯示。耐震度與防磁性個別為：7,500Gs與4,800A/m，在精準度、穩定度，兩者皆維持以Engineer系列的本格專業定位。

主要差別在於第二代將表殼從43毫米微調為42毫米，同時自己發光的微型氣燈數量則由15大幅提升至24只，強化了夜間、低光源的讀時便利性；此外原本初代作具有自動排氦氣閥，而二代作則將氣閥內置於表冠內。

而對機械或潛水表熱愛者可能最關心的防水深度？初代作防水性能為3,000米、二代作則為1,000米，不過前者已於2017年七月停產，二代作則將於10月上市，鈦金屬表殼搭配精鋼表帶約10萬2,800元，搭配不鏽鋼表帶則約99,800元。

DeepQUEST第二代的微型自體發光氣燈由前代的15只提升到24只，提升夜間讀時的便利度。圖 / 波爾表提供。
DeepQUEST第二代的微型自體發光氣燈由前代的15只提升到24只，提升夜間讀時的便利度。圖 / 波爾表提供。
專利、折疊式表扣可延展長度，適合日常生活或穿戴潛水衣時所需要較大的尺寸運用。圖 / 波爾表提供。
專利、折疊式表扣可延展長度，適合日常生活或穿戴潛水衣時所需要較大的尺寸運用。圖 / 波爾表提供。
強調深潛表現的Ball Watch DeepQUEST II腕表，防水性能可達1,000米，訴諸專業潛水。圖 / 波爾表提供。
強調深潛表現的Ball Watch DeepQUEST II腕表，防水性能可達1,000米，訴諸專業潛水。圖 / 波爾表提供。

瑞士 品牌

延伸閱讀

前方高能！積家、寶珀新款潛水表挑戰極限

編輯親測美妝版熱推4款開架眼線筆！防水、防暈、好上手　讓你魅惑電眼全天不斷電

林書豪代言COACH造型照 網友狠批「農村鄉下佬」

水下的快活 Bell & Ross Hamilton潛水表 高彩比靚

相關新聞

住房就送Lady M！晶華酒店「保證房型升等」再送早餐

晶華酒店歡慶30年推出「晶華30‧Lady M慶祝專案」，即日起至12月31日，透過官網www.regenttaiwan...

只限這3天！西雅圖咖啡全系列飲品「買一送一」

快樂的10月連假即將休完，開工日上班總是提不起精神嗎？西雅圖極品咖啡於10月的每周一（10/12、10/19、10/26...

偽出國過耶誕！Wedgwood X W Hotel聯名午茶最終回艷光

耶誕節腳步將至，大家一起來準備過耶誕吧！由英國生活品牌Wedgwood，與台北W Hotel年度的聯名合作，也將進入最終...

探索極限 Ball Watch二代DeepQuest再進化

一向強調精準、入門價位的機械表品牌波爾表（Ball Watch），近日推出新款專業性能潛水表Engineer Hydro...

設計高手推制服美學 廖佳琳堅持用台灣機能布

服裝設計師廖佳琳今年已連續第5年設計國慶親善大使服裝，也曾負責台鐵制服優化，外號「制服女王」，她推動台灣美學教育應從制服...

米其林「甘牌燒味」首度推出「星級下午茶」每道60元起

來自港澳米其林一星餐廳，且榮獲「2020亞太年度十大餐飲」雙料大獎的「甘牌燒味」，首度推出限定「星級下午茶」活動，從經典...

留言就抽住宿券！新板希爾頓慶生 獨創棒棒糖免費送

希爾頓酒店集團重返台灣市場的第一間品牌酒店，台北新板希爾頓酒店將於10月12日迎來兩周年，除了與國際聞名的當代藝術家林家...

搶偽出國商機！馬祖跨海行銷藍色公路低碳輕旅遊

連江縣政府為迎接「2021年自行車旅遊年」觀光盛事，超前部署搶偽出國商機，跨海到台中太原觀光夜市等地，透過打卡「馬祖卡蹓...

威士忌嘉年華來了！ 450元喝遍全世界

由起源於新竹的酒類社團《馬可波羅窖藏實驗室》催生的「風城威士忌嘉年華（Whisky Manic Carnival Hsi...

搶先喝！泥煤哥12年將現身新竹酒展

總部位於蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）的獨立裝瓶廠道格拉斯・蘭恩（Douglas Laing & Co.）的「泥煤哥1...

義大利訂製西裝Kiton經典千鳥格躍上表面 優雅聯名蕭邦

千鳥格紋是秋冬男性西裝經常出現的經典元素，不過這次不只在西裝上，還出現在腕表上。瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD）首次與...

瘦子、王柏傑穿對方的襯衫？雙帥撐場卡地亞PASHA展

法國精品卡地亞（CARTIER）自1985年推出Pasha de Cartier腕表以來，突破傳統、大膽不羈的設計風靡不...

熱門新聞

淡水亂飛直升機主人找到了！ 民航局痛批惡劣將重懲

不是國慶貴賓也可拿到限定口罩 中衛號召21粉專雙十抽奬

為什麼上班族們瘋迷「跑馬拉松」？正妹小律師揭密原因

小孟塔羅：默默觀察還是溫暖支持？測暗戀你的人會是什麼類型

荷包鼓鼓的感覺！國慶日財運旺到停不下來的4生肖

心理測驗／棉花糖選什麼顏色？看出你是不是會撒嬌的人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。