探索極限 Ball Watch二代DeepQuest再進化
一向強調精準、入門價位的機械表品牌波爾表（Ball Watch），近日推出新款專業性能潛水表Engineer Hydrocarbon DeepQUEST II
第二代，結合一體成型的鈦金屬表殼、旋入後底蓋與夜光塗料，防水性能也達1,000米，頗具賞玩樂趣。
Engineer系列，是波爾表表款中特別強調專業性能的系列。第二代的DeepQUEST腕表與初代相比，都具備經瑞士天文台認證的自動上鍊機芯，時間與日期顯示。耐震度與防磁性個別為：7,500Gs與4,800A/m，在精準度、穩定度，兩者皆維持以Engineer系列的本格專業定位。
主要差別在於第二代將表殼從43毫米微調為42毫米，同時自己發光的微型氣燈數量則由15大幅提升至24只，強化了夜間、低光源的讀時便利性；此外原本初代作具有自動排氦氣閥，而二代作則將氣閥內置於表冠內。
而對機械或潛水表熱愛者可能最關心的防水深度？初代作防水性能為3,000米、二代作則為1,000米，不過前者已於2017年七月停產，二代作則將於10月上市，鈦金屬表殼搭配精鋼表帶約10萬2,800元，搭配不鏽鋼表帶則約99,800元。
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