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米其林「甘牌燒味」首度推出「星級下午茶」每道60元起

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
招牌必吃的「化皮乳豬」。圖／甘牌燒味提供
招牌必吃的「化皮乳豬」。圖／甘牌燒味提供

來自港澳米其林一星餐廳，且榮獲「2020亞太年度十大餐飲」雙料大獎的「甘牌燒味」，首度推出限定「星級下午茶」活動，從經典的招牌餐點如甘牌燒鴨、桶子油雞、肥濃叉燒和脆皮燒肉等，到多樣滷水與小菜都可選擇。

10月9日至11月6日推出平日限定的「星級下午茶」，近40道經典料理，每份60元起，打破星級餐廳市場最高CP值，份量與價格都精緻化，能一次享用到多樣經典燒味與小菜。

業者表示，過去香港人有「早茶」習慣，因此有「一盅兩件」的說法。「一盅」指的是一壺茶，兩件則是指兩籠(或碟)點心，從蒸到炸的點心，甜鹹香脆，樣樣俱全，因此在上午就有飽足感，也多會選擇較晚吃午餐，進而演變成下午茶時間也會吃飯麵或粥品來果腹。「甘牌燒味」觀察，東區附近白領上班族也多選擇在下午時段用餐，因而決定將香港的午茶文化帶來台灣。

「星級下午茶」將甘牌最經典的40道料理，分為A區與B區，凡點購A區餐點兩份，即能以優惠價加購B區餐點；A區餐點除有最熱門的七大招牌，還有多種滷水與小菜可供選擇。B區餐點則有飯麵類，以及各式飲料與甜品外，最讓人驚喜的，莫過於化皮乳豬。費時耗工的化皮乳豬原價為660元，加購價480元，CP值最高。

甘牌燒味推出「星級下午茶」。圖／甘牌燒味提供
甘牌燒味推出「星級下午茶」。圖／甘牌燒味提供
白灼芥藍、香麻海蜇、手拍黃瓜也入列。圖／甘牌燒味提供
白灼芥藍、香麻海蜇、手拍黃瓜也入列。圖／甘牌燒味提供

下午茶 香港

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