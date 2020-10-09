米其林「甘牌燒味」首度推出「星級下午茶」每道60元起

來自港澳米其林一星餐廳，且榮獲「2020亞太年度十大餐飲」雙料大獎的「甘牌燒味」，首度推出限定「星級下午茶」活動，從經典的招牌餐點如甘牌燒鴨、桶子油雞、肥濃叉燒和脆皮燒肉等，到多樣滷水與小菜都可選擇。

10月9日至11月6日推出平日限定的「星級下午茶」，近40道經典料理，每份60元起，打破星級餐廳市場最高CP值，份量與價格都精緻化，能一次享用到多樣經典燒味與小菜。

業者表示，過去香港人有「早茶」習慣，因此有「一盅兩件」的說法。「一盅」指的是一壺茶，兩件則是指兩籠(或碟)點心，從蒸到炸的點心，甜鹹香脆，樣樣俱全，因此在上午就有飽足感，也多會選擇較晚吃午餐，進而演變成下午茶時間也會吃飯麵或粥品來果腹。「甘牌燒味」觀察，東區附近白領上班族也多選擇在下午時段用餐，因而決定將香港的午茶文化帶來台灣。