留言就抽住宿券！新板希爾頓慶生 獨創棒棒糖免費送

希爾頓酒店集團重返台灣市場的第一間品牌酒店，台北新板希爾頓酒店將於10月12日迎來兩周年，除了與國際聞名的當代藝術家林家慶合作打造大型裝置藝術「夢遊仙境的七色軟糖」，所有賓客在10月12日當天至酒店用餐消費，都可免費獲贈生日特製版希爾頓棒棒糖。

此外，慶賀周年活動，酒店更豪氣舉辦「住宿券贈獎」活動，只要在台北新板希爾頓酒店臉書官方粉絲頁按讚留言，就有機會抽中希爾頓客房住宿券。10/16起推出「繽紛樂Colorful Day! Colorful Stay!」住宿專案，每周五穿彩虹服飾住宿也能獲得彩虹蛋糕及彩虹調酒。

此次兩周年慶期間與林家慶合作，於酒店大廳打造七隻有著彩虹顏色萌度爆高的卡榫熊，每一隻熊都是由250片卡榫拼製而成，作品名為「夢遊仙境的七色軟糖」，設計概念取材自夢境與內心的探索。 七顆糖果分別代表七個會實現的天賦，作品象徵上天賜給每個人一種天賦，也寓意每位踏進台北新板希爾頓酒店的賓客，在旅途之中得到充分休息，儲存正能量再次為夢想出發。