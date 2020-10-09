搶偽出國商機！馬祖跨海行銷藍色公路低碳輕旅遊
連江縣政府為迎接「2021年自行車旅遊年」觀光盛事，超前部署搶偽出國商機，跨海到台中太原觀光夜市等地，透過打卡「馬祖卡蹓趣」、免費試吃馬祖美食，展售伴手禮等，行銷10月登場的馬祖藍色公路低碳輕旅遊系列活動，包括馬祖福袋滿額贈禮、單車環島遊馬祖等。
連江縣政府說，迎接後疫情時代，偽出國風氣正盛。此次跨海行銷，鎖定人潮聚集的夜市，巡迴高雄凱旋青年觀光夜市、台中太原觀光夜市、台南大東夜市、新北蘆洲夜市、台中旱溪夜市等地行銷，現場除了打卡「馬祖卡蹓趣」，還提供馬祖美食免費試吃、伴手禮展售，並趁勢推廣馬祖藍色公路之美。
連江縣政府說，馬祖獨有運動休閒的人文地理條件，讓國際知名的捷安特自行車也來共襄盛舉，10月12日在馬祖南竿登場的「單車環島遊馬祖」，提供50輛捷安特單車免費租借讓遊客體驗低碳友善旅遊；環島打卡踩點完成指定路線將贈送運動頭巾一條。
連江縣政府交通旅遊局說，期待透過一連串的活動設計，除提升馬祖在地自行車旅遊品質與風氣之外，也可以向更多的國人與遊客、消費者來行銷馬祖特殊的人文與地理以及藍色公路的風情，更期待首創全國綠色低碳旅遊的風氣，為台灣2021自行車旅遊年成為引領各縣市的騎行典範。詳情上「馬祖卡蹓趣」臉書官方粉絲團。
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