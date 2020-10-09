搶偽出國商機！馬祖跨海行銷藍色公路低碳輕旅遊

連江縣政府為迎接「2021年自行車旅遊年」觀光盛事，超前部署搶偽出國商機，跨海到台中太原觀光夜市等地，透過打卡「馬祖卡蹓趣」、免費試吃馬祖美食，展售伴手禮等，行銷10月登場的馬祖藍色公路低碳輕旅遊系列活動，包括馬祖福袋滿額贈禮、單車環島遊馬祖等。

連江縣政府說，迎接後疫情時代，偽出國風氣正盛。此次跨海行銷，鎖定人潮聚集的夜市，巡迴高雄凱旋青年觀光夜市、台中太原觀光夜市、台南大東夜市、新北蘆洲夜市、台中旱溪夜市等地行銷，現場除了打卡「馬祖卡蹓趣」，還提供馬祖美食免費試吃、伴手禮展售，並趁勢推廣馬祖藍色公路之美。

連江縣政府說，馬祖獨有運動休閒的人文地理條件，讓國際知名的捷安特自行車也來共襄盛舉，10月12日在馬祖南竿登場的「單車環島遊馬祖」，提供50輛捷安特單車免費租借讓遊客體驗低碳友善旅遊；環島打卡踩點完成指定路線將贈送運動頭巾一條。