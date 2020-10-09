威士忌嘉年華來了！ 450元喝遍全世界

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

由起源於新竹的酒類社團《馬可波羅窖藏實驗室》催生的「風城威士忌嘉年華（Whisky Manic Carnival HsinChu）」，原本是新竹老饕們的私密酒會，自2019年首度以「威士忌嘉年華」舉辦酒展之後，已經成為威士忌迷的狂歡現場。2020年的「風城威士忌嘉年華」，預定於10月17日、18日舉行，標榜只要花450元入場費，就可以喝到來自全世界的威士忌。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

除了酒款之外，需要另外付費的大師講堂也是另外一個重點。今年的大師講堂陣容十分堅強，包括來自蘇格蘭的百富門亞洲區品牌大使Stuart Fear，主講「班瑞克——EXPLORING FLAVOUR SINCE 1898」；格蘭菲迪品牌大使詹昌憲，主講「威士忌領路者的旅程」。

以及《威士忌學》、《酒徒之書》作者邱德夫，主講「雲頂——汗水累積的全能蒸餾廠」；格蘭傑品牌大使張立成主講「高地之心——格蘭傑『一號酒藏』單一年份系列」；執杯大叔林一峰主講「威士忌中的愛馬仕——星星標」等等。預計以連續兩天的時間，總共開設16堂大師講堂。讓入場消費者除了滿足喜好威士忌的味蕾，也一併用知識滋養內心深處的威士忌魂。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。