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搶先喝！ 泥煤哥12年將現身新竹酒展

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「大玩家12年」使用低地產區的單一麥芽威士忌勾兌而成。。圖／道格拉斯・蘭恩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「大玩家12年」使用低地產區的單一麥芽威士忌勾兌而成。。圖／道格拉斯・蘭恩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

總部位於蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）的獨立裝瓶廠道格拉斯・蘭恩（Douglas Laing & Co.）的「泥煤哥12年（Big Peat 12 Years Old）」及「大玩家12年（Epicurean 12 Years Old）」酒款，要到11月才會在全台各大酒類專賣店上架；不過就在下個週末，你有一個機會可以搶先喝到，因為「泥煤哥」會現身新竹酒展，讓粉絲搶先品嚐。

在本次「風城威士忌嘉年華」中，道格拉斯・蘭恩舉辦「台灣首場RRM特色產區陳年威士忌系列」大師講堂，鎖定於去年陸續推出的陳年版RRM特色產區威士忌系列商品，包括「泥煤哥12年」與「大玩家12年」，都會同時空運來台，搶先亮相。

《RRM特色產區威士忌》產品陣容於2009年起陸續推出，以蘇格蘭威士忌產區獨特的風味為設計宗旨，除了來自艾雷島的「泥煤哥」與低地區的「大玩家」以外，其他產區也以活靈活現的插畫人物做代表，包含來自高地區的黃金鼠（Timorous Beastie），來自斯貝賽的淘氣鬼（Scallywag），以及來自島嶼區的牡蠣岩（Rock Island），期望讓消費者探索蘇格蘭產區的杯中風土。

「泥煤哥12年」融合來自艾雷島的單一麥芽威士忌，以酒精濃度46%原色原味呈現，不使用冷凝過濾，也不使用焦糖調色。

「大玩家12年」則使用低地產區的單一麥芽威士忌勾兌而成，順應品牌靈魂人物「大玩家」的雅痞時尚風格，酒款中充滿了柑橘皮、成熟的桃子、淡淡的香料香氣，以及在味蕾上迸發的椰子片和青草芬芳，風格細膩優雅。

道格拉斯・蘭恩在新竹酒展舉辦台灣首場「RRM特色產區陳年威士忌系列」。圖／道格拉斯・蘭恩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
道格拉斯・蘭恩在新竹酒展舉辦台灣首場「RRM特色產區陳年威士忌系列」。圖／道格拉斯・蘭恩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「泥煤哥12年」是該品牌首款有酒齡標示的常態性商品。圖／道格拉斯・蘭恩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「泥煤哥12年」是該品牌首款有酒齡標示的常態性商品。圖／道格拉斯・蘭恩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Chris Leggat是道格拉斯・蘭恩的CEO。圖／道格拉斯・蘭恩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Chris Leggat是道格拉斯・蘭恩的CEO。圖／道格拉斯・蘭恩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭 中風 新竹

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