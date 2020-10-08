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義大利訂製西裝Kiton經典千鳥格躍上表面 優雅聯名蕭邦

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
蕭邦L.U.C XP Il Sarto Kiton腕表，40毫米微珠打磨DCL精鋼表殼，L.U.C 96.53-L自動上鍊機芯，受Kiton布料啟發的千鳥格紋圖案表盤，38萬2,000元，限量發行100只。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP Il Sarto Kiton腕表，40毫米微珠打磨DCL精鋼表殼，L.U.C 96.53-L自動上鍊機芯，受Kiton布料啟發的千鳥格紋圖案表盤，38萬2,000元，限量發行100只。圖／蕭邦提供

千鳥格紋是秋冬男性西裝經常出現的經典元素，不過這次不只在西裝上，還出現在腕表上。瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD）首次與義大利西裝訂製品牌Kiton工作坊攜手合作，推出L.U.C XP Il Sarto Kiton腕表。限量推出100只的合作表款表殼採用深灰色調DLC（類碳鑽）處理微珠打磨精鋼，表盤裝飾具特色的千鳥格紋圖案，搭配紅色鱷魚皮襯裡的深灰色羊絨表帶，薈萃瑞士高級製表精湛技藝與洋溢意大利風情的「瀟灑隨意」（sprezzatura）。

向來以簡約純粹的優雅特質聞名的L.U.C XP超薄腕表，這次換上由Kiton工作坊工匠們量身訂製的精美「西裝」。1968年創立於義大利拿坡里的Kiton工作坊，因對西裝布料及剪裁的極致追求而有「西裝之王」之稱，是不少名流政要、王室富商得最愛。這家拿坡里西裝訂製品牌也曾為英國國王愛德華八世打造西服，千鳥格紋既備受這位紳士喜愛，自此也成為Kiton工作坊的特色之一。

40毫米的L.U.C XP Il Sarto Kiton腕表，簡約優雅，表盤裝飾Kiton工作坊獨特千鳥格紋圖案搭配金色阿拉伯數字和時標，6點鐘位置紅色的Kiton標誌與表帶縫線相互呼應。表帶採用結合未經化學處理的蒙古羊絨、羊毛、法蘭絨和少量氨綸的柔軟混紡布料手工縫製，配紅色鱷魚皮襯裡，體現Kiton工作坊的精工細作。腕表搭載品牌自製L.U.C 96.53-L自動上鍊超薄機芯，厚度僅3.3毫米，是蕭邦表廠首款自製機芯L.U.C 96.01-L機芯的升級版，微型自動盤與雙發條盒提供58小時動力儲存。

蕭邦L.U.C XP Il Sarto Kiton腕表，40毫米微珠打磨DCL精鋼表殼，L.U.C 96.53-L自動上鍊機芯，受Kiton布料啟發的千鳥格紋圖案表盤，38萬2,000元，限量發行100只。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP Il Sarto Kiton腕表，40毫米微珠打磨DCL精鋼表殼，L.U.C 96.53-L自動上鍊機芯，受Kiton布料啟發的千鳥格紋圖案表盤，38萬2,000元，限量發行100只。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP Il Sarto Kiton腕表，40毫米微珠打磨DCL精鋼表殼，L.U.C 96.53-L自動上鍊機芯，受Kiton布料啟發的千鳥格紋圖案表盤，38萬2,000元，限量發行100只。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP Il Sarto Kiton腕表，40毫米微珠打磨DCL精鋼表殼，L.U.C 96.53-L自動上鍊機芯，受Kiton布料啟發的千鳥格紋圖案表盤，38萬2,000元，限量發行100只。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP Il Sarto Kiton腕表，40毫米微珠打磨DCL精鋼表殼，L.U.C 96.53-L自動上鍊機芯，受Kiton布料啟發的千鳥格紋圖案表盤，38萬2,000元，限量發行100只。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP Il Sarto Kiton腕表，40毫米微珠打磨DCL精鋼表殼，L.U.C 96.53-L自動上鍊機芯，受Kiton布料啟發的千鳥格紋圖案表盤，38萬2,000元，限量發行100只。圖／蕭邦提供

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