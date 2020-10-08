義大利訂製西裝Kiton經典千鳥格躍上表面 優雅聯名蕭邦

千鳥格紋是秋冬男性西裝經常出現的經典元素，不過這次不只在西裝上，還出現在腕表上。瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD）首次與義大利西裝訂製品牌Kiton工作坊攜手合作，推出L.U.C XP Il Sarto Kiton腕表。限量推出100只的合作表款表殼採用深灰色調DLC（類碳鑽）處理微珠打磨精鋼，表盤裝飾具特色的千鳥格紋圖案，搭配紅色鱷魚皮襯裡的深灰色羊絨表帶，薈萃瑞士高級製表精湛技藝與洋溢意大利風情的「瀟灑隨意」（sprezzatura）。

向來以簡約純粹的優雅特質聞名的L.U.C XP超薄腕表，這次換上由Kiton工作坊工匠們量身訂製的精美「西裝」。1968年創立於義大利拿坡里的Kiton工作坊，因對西裝布料及剪裁的極致追求而有「西裝之王」之稱，是不少名流政要、王室富商得最愛。這家拿坡里西裝訂製品牌也曾為英國國王愛德華八世打造西服，千鳥格紋既備受這位紳士喜愛，自此也成為Kiton工作坊的特色之一。