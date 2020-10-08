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瘦子、王柏傑穿對方的襯衫？雙帥撐場卡地亞PASHA展

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
瘦子出席卡地亞Pasha de Cartier展。記者林俊良／攝影
瘦子出席卡地亞Pasha de Cartier展。記者林俊良／攝影

法國精品卡地亞（CARTIER）自1985年推出Pasha de Cartier腕表以來，突破傳統、大膽不羈的設計風靡不同世代的代表性人物。今年全新改版上市，特別舉辦全球首場「Pasha de Cartier探索自我」特展，自即日起至10月11日止於華山文創園區展出。4位台灣新生代的成功典範王柏傑、莫允雯、瘦子E.SO與曾之喬一起現身開展記者會。以繽紛花襯衫的王柏傑一上台就自我揶揄說，今天他和瘦子換穿襯衫。

第一次出席卡地亞活動的瘦子，今天特地穿了方便秀表的短袖襯衫，最喜歡接近黑色的深灰色表帶。「現在人戴手表其實都是戴一個個性、一個屬於自己、表達自我的配件。」他坦言平常因為容易忘東忘西，所以不太敢戴表，「怕我下次忘記它在哪裡，」他指著手腕上的玫瑰金腕表，「這如果不見的話，有點貴！」

王柏傑特地穿了花襯衫來展現Pasha的休閒感，他還透露襯衫是Kenzo的，小巧思用來紀念日前因新冠肺炎逝世的Kenzo創辦人高田賢三。因為喜歡變換表帶鍊帶，他最欣賞可以自行拆換表帶的QuickSwitch設計，「只要一秒鐘一按就開了！」他表示買高單價的物品不能考慮，因為自己是容易想太多的人，愈想會愈買不下去。「我都是直接先買再來後悔，」他笑說，「目前沒有後悔。」

卡地亞PASHA DE CARTIER探索自我特展入場處內的方圓光束洗禮。圖／卡地亞提供
卡地亞PASHA DE CARTIER探索自我特展入場處內的方圓光束洗禮。圖／卡地亞提供
王柏傑特地穿了花襯衫來展現Pasha的休閒感。記者林俊良／攝影
王柏傑特地穿了花襯衫來展現Pasha的休閒感。記者林俊良／攝影
王柏傑特地穿了花襯衫來展現Pasha的休閒感。記者林俊良／攝影
王柏傑特地穿了花襯衫來展現Pasha的休閒感。記者林俊良／攝影
Pasha de Cartier展區中「方中帶圓：成就夢想」以及「圓中帶方：夢想成功」隧道設計深具巧思。圖／卡地亞提供（必放）
Pasha de Cartier展區中「方中帶圓：成就夢想」以及「圓中帶方：夢想成功」隧道設計深具巧思。圖／卡地亞提供（必放）
瘦子出席卡地亞Pasha de Cartier展。記者林俊良／攝影
瘦子出席卡地亞Pasha de Cartier展。記者林俊良／攝影
Pasha de Cartier 形象大使影音視聽體驗區。圖／卡地亞提供
Pasha de Cartier 形象大使影音視聽體驗區。圖／卡地亞提供
Pasha de Cartier展內電子互動遊戲牆。圖／卡地亞提供
Pasha de Cartier展內電子互動遊戲牆。圖／卡地亞提供

腕表 王柏傑

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