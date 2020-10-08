瘦子、王柏傑穿對方的襯衫？雙帥撐場卡地亞PASHA展

法國精品卡地亞（CARTIER）自1985年推出Pasha de Cartier腕表以來，突破傳統、大膽不羈的設計風靡不同世代的代表性人物。今年全新改版上市，特別舉辦全球首場「Pasha de Cartier探索自我」特展，自即日起至10月11日止於華山文創園區展出。4位台灣新生代的成功典範王柏傑、莫允雯、瘦子E.SO與曾之喬一起現身開展記者會。以繽紛花襯衫的王柏傑一上台就自我揶揄說，今天他和瘦子換穿襯衫。

第一次出席卡地亞活動的瘦子，今天特地穿了方便秀表的短袖襯衫，最喜歡接近黑色的深灰色表帶。「現在人戴手表其實都是戴一個個性、一個屬於自己、表達自我的配件。」他坦言平常因為容易忘東忘西，所以不太敢戴表，「怕我下次忘記它在哪裡，」他指著手腕上的玫瑰金腕表，「這如果不見的話，有點貴！」