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POYA寶雅開賣口罩掛繩 花朵款、串珠款都可愛

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
POYA寶雅推出小花造型口罩掛繩，售價99元。圖／寶雅提供
POYA寶雅推出小花造型口罩掛繩，售價99元。圖／寶雅提供

受到疫情所困無法出國旅遊採買，POYA寶雅推出多款爆紅單品，不必出國也能買個過癮，包括日本角落小伙伴各式零食、可以每天換顏色的療癒星期襪、KAKAO FRIENDS直版襪、香港必買伴手禮檸檬王與香港大排檔奶茶等，還有防疫時期必備的口罩掛繩，也是近期韓國綜藝節目中頻頻出現的夯品。

POYA寶雅推出的品味口罩掛繩共有調節式、串珠式，10月13日前特價分別為35元、89元，另外還有俏皮可愛的小花造型款，售價99元。

繽紛彩襪也是韓妞的最愛，星期襪可以每天換顏色，POYA寶雅10月13日前每雙特價49元；韓國授權、MIT製造的KAKAO FRIENDS直版襪採用彈性伸縮束口，正反面皆搭配KAKAO FRIENDS圖案，舒適又可愛，10月13日前每雙特價55元。

10月13日前POYA寶雅還推出香港大排檔奶茶10入特價139元、香港檸檬王甘草檸檬150g特價299元；角落小夥伴零食包括棒棒糖、棉花糖、米餅、雪餅、咖哩調理包等，10月13日前特價12～69元。

POYA寶雅推出日本角落小夥伴系列食品，10月13日前可享特價優惠。圖ㄥ寶雅提供
POYA寶雅推出日本角落小夥伴系列食品，10月13日前可享特價優惠。圖ㄥ寶雅提供
POYA寶雅推出的品味口罩掛繩共有調節式、串珠式，10月13日前特價分別為35元、89元。圖／寶雅提供
POYA寶雅推出的品味口罩掛繩共有調節式、串珠式，10月13日前特價分別為35元、89元。圖／寶雅提供
POYA寶雅推出香港大排檔奶茶、香港檸檬王甘草檸檬。圖／寶雅提供
POYA寶雅推出香港大排檔奶茶、香港檸檬王甘草檸檬。圖／寶雅提供
POYA寶雅推出KAKAO FRIENDS直版襪。圖／寶雅提供
POYA寶雅推出KAKAO FRIENDS直版襪。圖／寶雅提供

香港 口罩 港大

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