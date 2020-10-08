國慶連假賞藝術！琉園品牌特展信義誠品登場

國慶連假將至，快來品味藝術氣息，tittot琉園從10月9～11日，在誠品信義店一樓大廳，舉辦品牌26周年特展「絕與透的藝術」，展出絕美的13件作品，還有機會實際收藏。

琉璃具有獨特的「三射二光」特色，琉園執行長王永山解釋，三射代表透射、反射與折射，透過光線穿透琉璃創造外形，與光影層次，則是為二光，但要做出完美琉璃作品，更要有高超的冷工拋光處理，才能表現出作品的燦爛色彩與外形。

此次特展中，包含多件全球限量作品，如「瀲灩風華」限量22件，以在水中悠遊的鯉魚為主要意象，代表長壽與華貴，琉園特別運用開、分模技法，以陰刻展現出錦鯉的紋路，保留下光滑魚身，藉由冷工拋光，光線照耀下，展現出流光異彩。

另款「小池」，限量55件，燒製時間長達1.5個月，重達80公斤，以冷工徹底展現出完美的透彩，從原型雕塑、翻模、到完成，需花費4個月，層次多元卻又生動活潑。還有充滿華麗風格的「守護」、優雅迷人的「優雅現身」，都值得細細品味。