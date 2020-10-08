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秒殺款！沛納海聯乘新加坡ION購物商場 火速斷貨

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
慶祝新加坡55年國慶，與當地頂級購物中心ION Mall聯名的PAM 1177腕表，限量100只，發表不到一周火速斷貨。圖 / 翻攝自ig。
慶祝新加坡55年國慶，與當地頂級購物中心ION Mall聯名的PAM 1177腕表，限量100只，發表不到一周火速斷貨。圖 / 翻攝自ig。

限量總是殘酷的。限量商品有話題、100只都嫌少，限量商品只是淪為炒作的話，50只可能都賣不完。沛納海（PANERAI）日前於官方instagram釋出一只少見紅色配色的Luminor GMT ION特別版（PAM1177）腕表，一周內已火速度斷貨，見證特殊話題聯乘精品的強大號召力。

這只44毫米的Luminor GMT腕表為了慶祝獅城建國55年，特別選用了少見紅色：從小秒針、護橋式結構內的表冠、GMT兩地時間腕表的指針，甚至額外附上一條橡膠表帶，悉數使用了搶眼紅色；封閉式後底蓋更刻意印了新加坡魚尾獅的「獅」頭，霸氣威猛。表冠在官方社群網站發表後，限量100只的編號在一周內火速銷售完畢，成為本周高級鐘表超熱燙手貨。

但如果沒買到這只PAM 1177也無需扼腕，同樣以「紅」為概念的少見表款，今年還有結合碳纖維與18K紅金的Submersible Goldtech OroCarbo（PAM1070）腕表。所謂的「紅金」是指因為在黃金中加入了銅、鉑金之後，帶來不易氧化的鮮豔成色；而貴金屬一向少和運動感強烈的「碳纖維」結合。44毫米的表殼以紅金搭配碳纖維表圈、黑色表面與黑色橡膠表帶，自製P.900自動上鍊機芯具有時間與日期顯示。

好消息是：未採限量生產。想「紅」？這只PAM 1070也很可以。

表冠、橡膠表帶、小秒針、第二地時間指針全數用上紅色的PAM 1177，大「紅」吸睛。圖 / 翻攝自ig。
表冠、橡膠表帶、小秒針、第二地時間指針全數用上紅色的PAM 1177，大「紅」吸睛。圖 / 翻攝自ig。
PAM 1070腕錶的底蓋刻有精細的雙人魚雷圖案，呼應沛納海與義大利皇家海軍的淵源。圖 / PANERAI提供。
PAM 1070腕錶的底蓋刻有精細的雙人魚雷圖案，呼應沛納海與義大利皇家海軍的淵源。圖 / PANERAI提供。
同樣以「紅」為概念，融合紅金與碳纖維的Submersible Goldtech OroCarbo（PAM1070）腕表，兼容貴氣與運動感。圖 / PANERAI提供。
同樣以「紅」為概念，融合紅金與碳纖維的Submersible Goldtech OroCarbo（PAM1070）腕表，兼容貴氣與運動感。圖 / PANERAI提供。

腕表 新加坡

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