「個人意見」看艾蜜莉在巴黎：她為什麼要打扮成五斗櫃呢？

最近剛訂婚的莉莉柯林斯(Lily Collins)帶著幸福的光圈,超甜美主演NETFLIX影集「艾蜜莉在巴黎(Emily in Paris)」才播出第一季就引起高度討論,影迷紛紛敲碗第二季;因著「慾望城市(Sex and the City)」編劇Darren Star操刀、造型是「穿著PRADA的惡魔」造型師派翠西亞菲爾德(Patricia Field)打造,更增話題熱度,時尚評論「個人意見」在臉書趣評,「大家有看艾蜜莉在巴黎嗎?是不是跟我一樣疑惑她為什麼要打扮成五斗櫃呢?」吸引了超過200則留言的熱烈討論。

之中也不乏盲粉表態「她的臉足夠駕馭每個造型!她超美」、「五顏六色很可愛」的正面留言。這部影集描述美國小資女勇闖巴黎時尚圈,卻因天差地別的職場文化而頻吃閉門羹的故事,莉莉柯林斯身上的穿搭也引發熱烈討論;也因著造型師派翠西亞菲爾德的參與,設定角色戴著寫有「艾蜜莉」姓名的耳環,是向「慾望城市」戴著「凱莉」項鍊的凱莉布雷蕭致敬,而她在巴黎鐵塔前一場浪漫邂逅時所穿的黑色Alexandre Vauthier黑色紗裙,則是向「慾望城市」完結篇中凱莉穿的紗裙致敬。