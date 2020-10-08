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「個人意見」看艾蜜莉在巴黎：她為什麼要打扮成五斗櫃呢？

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
艾蜜莉到公司報到時，選穿Alice+Olivia 的艾菲爾印花襯衫、Ronny Kobo蟒蛇紋迷你裙。圖／NETFLIX提供
艾蜜莉到公司報到時，選穿Alice+Olivia 的艾菲爾印花襯衫、Ronny Kobo蟒蛇紋迷你裙。圖／NETFLIX提供

最近剛訂婚的莉莉柯林斯（Lily Collins）帶著幸福的光圈，超甜美主演NETFLIX影集「艾蜜莉在巴黎（Emily in Paris）」才播出第一季就引起高度討論，影迷紛紛敲碗第二季；因著「慾望城市（Sex and the City）」編劇Darren Star操刀、造型是「穿著PRADA的惡魔」造型師派翠西亞菲爾德（Patricia Field）打造，更增話題熱度，時尚評論「個人意見」在臉書趣評，「大家有看艾蜜莉在巴黎嗎？是不是跟我一樣疑惑她為什麼要打扮成五斗櫃呢？」吸引了超過200則留言的熱烈討論。

之中也不乏盲粉表態「她的臉足夠駕馭每個造型！她超美」、「五顏六色很可愛」的正面留言。這部影集描述美國小資女勇闖巴黎時尚圈，卻因天差地別的職場文化而頻吃閉門羹的故事，莉莉柯林斯身上的穿搭也引發熱烈討論；也因著造型師派翠西亞菲爾德的參與，設定角色戴著寫有「艾蜜莉」姓名的耳環，是向「慾望城市」戴著「凱莉」項鍊的凱莉布雷蕭致敬，而她在巴黎鐵塔前一場浪漫邂逅時所穿的黑色Alexandre Vauthier黑色紗裙，則是向「慾望城市」完結篇中凱莉穿的紗裙致敬。

此外，艾蜜莉第一天去公司報到時，穿了Alice+Olivia的艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）襯衫搭Ronny Kobo蛇紋迷你裙，腳上是Christian Louboutin短靴，相當五彩繽紛，也有網友表示哪有人會把景點穿在身上、簡直像個觀光客，莉莉粉絲則表示怎麼看都超可愛；正反面評價蜂擁而至，印證「艾蜜莉在巴黎」引起關注，也讓網友們唉嘆：好想出國旅行啊。

莉莉柯林斯在「艾蜜莉在巴黎」善用帽子作為造型變化。圖／NETFLIX提供
莉莉柯林斯在「艾蜜莉在巴黎」善用帽子作為造型變化。圖／NETFLIX提供
莉莉柯林斯在影集中身穿可愛蘋果綠大衣，引來網友熱烈回應。圖／NETFLIX提供
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個人意見在臉書粉絲專頁寫下「艾蜜莉在巴黎」的趣味評論。圖／截自臉書
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莉莉柯林斯在影集中詮釋多款香奈兒手袋。圖／NETFLIX提供
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莉莉柯林斯在劇中參加美妝活動時，身穿蘋果綠毛呢大衣。圖／NETFLIX提供
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莉莉柯林斯在巴黎鐵塔前穿上黑色Alexandre Vauthier黑色紗裙，向「慾望城市」完結篇中凱莉穿的紗裙致敬。圖／NETFLIX提供
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巴黎

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