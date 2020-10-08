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Yahoo奇摩電商「百貨周年慶」品牌獨家下殺3折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Yahoo奇摩超級商城即日起至10月20日推出「10月周慶狂歡月」活動，攜手眾多品牌輪番祭出掃貨超殺5折起。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
Yahoo奇摩超級商城即日起至10月20日推出「10月周慶狂歡月」活動，攜手眾多品牌輪番祭出掃貨超殺5折起。圖／Yahoo奇摩超級商城提供

PK實體百貨，Yahoo奇摩購物中心百貨周年慶首波活動帶動國際美妝品牌Bobbi Brown業績月增2.3倍、伊麗莎白雅頓業績月成長1.5倍、蘭芝業績月成長1.4倍；在巴黎芳療品牌Darphin獨家進駐之後，專業彩妝品牌M·A·C也將獨家進駐開設官方旗艦店，並於10月28日至11月5日舉辦開幕慶活動。

Yahoo奇摩購物中心「百貨周年慶」10月12日至10月25日第二波活動主打美妝、流行時尚、家電等品類，全站單日消費滿5,000元送500購物金；活動期間推出agnes b.飾品及鑰匙圈、Kipling獨家造型包、Valentino-Rudy襯衫、思薇爾俏臀美型蕾絲小褲等超值限量福袋千元有找，NIKE、adidas、KENZO、GUCCI、Longchamp等獨家激殺3折起，同時精選百款排隊商品祭出市場最低價，包括MICHAEL KORS精品包任選特價990元、TORY BURCH精品包特價1,980元，Chloe太陽眼鏡19折特價4,081元。

Yahoo奇摩購物中心10月12日至10月18日攜手Darphin、品木宣言、雅詩蘭黛、Bobbi Brown、倩碧等5大獨家品牌聯合推出美妝周，天天全館9折起、滿千折百。

M·A·C將全新獨家進駐Yahoo奇摩購物中心開設官方旗艦店，10月28日至11月5日開幕慶推出全館9折、消費滿2,000元現折200元、滿額贈MINI M·A·C時尚專業唇膏、下單送體驗旅行組等好康，加碼再抽10色唇膏禮盒。

Yahoo奇摩超級商城即日起至10月20日推出「10月周慶狂歡月」活動， 攜手漢神百貨、屈臣氏、小三美日、理膚寶水、白蘭氏、愛買、玩具反斗城、神腦、特力屋、生活工場等品牌輪番祭出掃貨超殺5折起，今年最夯的任天堂Switch電池加強版外加健身環大冒險同捆組現貨限量下殺91折特價11,980元，還有超贈點10倍送專區。

Dr.Jart+神奇分子釘滋養霜超值4件組，Yahoo奇摩超級商城10月21日前特價659元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
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曼黛瑪璉包覆提托經典內衣，Yahoo奇摩購物中心10月31日前特價650元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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Dyson戴森Pure Hot+Cool Cryptomic涼暖清淨機HP06，Yahoo奇摩購物中心10月12日前特價26,900元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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Yahoo奇摩購物中心「百貨週年慶」10月12日至10月25日第二波活動推出3大荷包激省攻略。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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理膚寶水B5全面修復霜100ml雙入組，Yahoo奇摩超級商城10月21日前特價1,450元，加碼贈全面修復霜3ml 8入、親膚舒敏沐浴露100ml、理必佳滋潤沐浴乳100ml。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
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