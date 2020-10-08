Yahoo奇摩電商「百貨周年慶」品牌獨家下殺3折起

PK實體百貨，Yahoo奇摩購物中心百貨周年慶首波活動帶動國際美妝品牌Bobbi Brown業績月增2.3倍、伊麗莎白雅頓業績月成長1.5倍、蘭芝業績月成長1.4倍；在巴黎芳療品牌Darphin獨家進駐之後，專業彩妝品牌M·A·C也將獨家進駐開設官方旗艦店，並於10月28日至11月5日舉辦開幕慶活動。

Yahoo奇摩購物中心「百貨周年慶」10月12日至10月25日第二波活動主打美妝、流行時尚、家電等品類，全站單日消費滿5,000元送500購物金；活動期間推出agnes b.飾品及鑰匙圈、Kipling獨家造型包、Valentino-Rudy襯衫、思薇爾俏臀美型蕾絲小褲等超值限量福袋千元有找，NIKE、adidas、KENZO、GUCCI、Longchamp等獨家激殺3折起，同時精選百款排隊商品祭出市場最低價，包括MICHAEL KORS精品包任選特價990元、TORY BURCH精品包特價1,980元，Chloe太陽眼鏡19折特價4,081元。

Yahoo奇摩購物中心10月12日至10月18日攜手Darphin、品木宣言、雅詩蘭黛、Bobbi Brown、倩碧等5大獨家品牌聯合推出美妝周，天天全館9折起、滿千折百。

M·A·C將全新獨家進駐Yahoo奇摩購物中心開設官方旗艦店，10月28日至11月5日開幕慶推出全館9折、消費滿2,000元現折200元、滿額贈MINI M·A·C時尚專業唇膏、下單送體驗旅行組等好康，加碼再抽10色唇膏禮盒。