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連假不出國用吃、購旅遊 百貨日韓展接力發威

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越台北南西店周年慶期間日本展大幅成長7成，現在韓國展接力展開。記者江佩君／攝影
新光三越台北南西店周年慶期間日本展大幅成長7成，現在韓國展接力展開。記者江佩君／攝影

不能出國，讓百貨異國主題展今年人潮大爆發，新光三越台北南西店周年慶繼日本展大幅成長7成後，今日起至10月18日京畿道韓國展在一館9樓接力，匯集超過40家來自韓國人氣攤販連線。SOGO忠孝館則推出秋季和風節在12樓展開，現場集結近70家品牌，共46家美食為最大宗，犒賞民眾無法遊日的味蕾。

●新光三越台北南西店「京畿道韓國商品展」即日起至10/18

韓國展最接地氣的美食就是韓國在地街頭小吃，新光三越台北南西店推出像是金爸韓食韓式炸醬麵200元、叔叔煎糖餅80元、感覺炸雞原味炸雞小份170元、南浦洞串燒年糕串每份60元、朴家飯捲忠武飯捲原價每份180元，特價2份300元。10月15日至10月18日期間限定Binggrae香蕉牛奶/草莓牛奶(胖胖瓶)4瓶組，每組原價300元，特價2組399元。

此外，還有20家南西店獨家首度登台美食，包括晨月韓式海鮮起司吐司每份原價120元，特價2份200元；Onggolchan鮑魚醬450元、地獄奶奶金守美黃太魚魚皮餅乾原價220元，特價185元；Ourhome豬肉泡菜湯原價320元，特價299元。

新光三越台北南西店在新光三越APP同步舉辦「線上韓國展」，獨家推出skm pay限定每日一物，10月9日限定晨月海鮮起司吐司買一送一，限量50份；10/10限定金爸韓食炸醬麵原價200元，特價100元，限量30份。

●SOGO台北忠孝館「秋季和風節」即日起至10/11

和風節46家美食中，初登場美食共有6家，包括來自橫濱的人氣披薩「和ITALIAN PINO」，職人現場桿製餅皮、現場製作各式口味披薩，當中特製水果披薩是店家推薦首選。來自日本三重牛排店家「九門堂」，除了牛排選擇外，還帶來香甜肉汁的招牌炸牛肉漢堡。

和風展缺少不了的鯛魚燒，這回由東京「えびす屋」帶來紅豆、牛奶、芋頭、宇治金時等鯛魚燒。微涼初秋，最適合來碗「山形心心」二郎系男氣拉麵，澎湃的蔬菜山加上厚切叉燒肉，搭配Q彈麵條跟濃厚湯頭，熱呼呼一口吃下最痛快。

特色甜點、伴手禮這回也有新鮮貨，福岡充滿特色的「二○加煎餅」限量販售，來自岡山的「山柿庵」，將柿乾去掉種子、層層疊放，捲起固定做成日柿捲餅，另外也帶來岡山招牌特產白桃製成的KAKIKO白桃口味果凍。

朴家飯捲忠武飯捲原價每份180元，特價2份300元。圖／新光三越提供
朴家飯捲忠武飯捲原價每份180元，特價2份300元。圖／新光三越提供
京都松栄堂麗香爐小貓售價1,200元。圖／SOGO提供
京都松栄堂麗香爐小貓售價1,200元。圖／SOGO提供
晨月韓式海鮮起司吐司每份原價120元，特價2份200元。圖／新光三越提供
晨月韓式海鮮起司吐司每份原價120元，特價2份200元。圖／新光三越提供
初登場「三重九門堂」炸牛肉漢堡排每個售價100元。圖／SOGO提供
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新光三越、SOGO接連推出日本展、韓國展，引爆不出國商機。
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初登場「東京えびす屋」鯛魚燒每個售價50元。圖／SOGO提供
初登場「東京えびす屋」鯛魚燒每個售價50元。圖／SOGO提供
10月15日至10月18日期間限定Binggrae香蕉牛奶/草莓牛奶(胖胖瓶)4瓶組，每組原價300元，特價2組399元。圖／新光三越提供
10月15日至10月18日期間限定Binggrae香蕉牛奶/草莓牛奶(胖胖瓶)4瓶組，每組原價300元，特價2組399元。圖／新光三越提供

韓國 岡山

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