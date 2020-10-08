快訊

金門戰車翻覆1死1傷 軍方：疑勾到電線撞斷2電桿翻覆

備詢翻臉！立委疑百億養豬基金恐傾銷豬肉 陳吉仲拍桌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃子佼、陳珊妮走周裕穎大秀 觀賞「垃圾的華麗變身」

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
比YA的周裕穎的太太和站在高台的陳珊妮搞笑合影。圖／JUST IN XX提供
比YA的周裕穎的太太和站在高台的陳珊妮搞笑合影。圖／JUST IN XX提供

因著在金曲獎為陳珊妮、黃明志、JADE、J.Sheon設計服裝而更具討論度的設計師周裕穎，日前在台北時裝周發表JUST IN XX的支線Luxxury Godbage最新系列，邀請黃子佼、陳珊妮、造型師陳孫華和立法委員吳思瑤走上伸展台，舊衣變新裝呈現「垃圾的華麗變身」，並且結合走秀、靜態展兩種形式，謝幕後觀秀的人們都不急著離開，湧向模特兒去看服裝設計的細節、概念，全場情感流洩的參與感、好奇心，相當令人感動。

永續時尚的潮流，由周裕穎詮釋為垃圾華麗轉生的過程，將舊衣升級改造服裝，在他的想法裡是「世界上沒有所謂的廢棄物，只有懂不懂得如何去創作」，將2021春夏服裝定調為「Don’t Run,Just Show Your Way」，推出無季節性時裝，也藉此放慢季別發表的步調、降低對地球環境的污染，相對提升設計師們用心設計服裝的產品價值。

以永續（蛻變）、工藝（轉生）、獨一無二（挑戰）3組關鍵字貫穿主軸，服裝基礎來自從世界各地跳蚤市場收購的二手舊西裝、T恤、夏威夷襯衫、風衣與絲巾等等，重點單品是舊夏威夷襯衫的改造，藉此滿足被疫情悶壞而想出國度假的心情；雙層防水半透明的環保紙夾乾燥花，則是創新獨特的永續面料，讓服裝散發時間靜止、永久保鮮的意象；也與新北市玩具銀行合作，從二手整新玩具中揀選出三大袋玩具當作媒材，例如把恐龍公仔和珍珠串成首飾，讓廢棄物重獲新生。服裝秀的尾聲結合靜態展示（Presentation），讓模特兒們排列整齊地站在高台上，可供觀秀嘉賓近距離觀看細節，現場人潮洶湧，熱烈互動的真摯情誼，為時裝秀留下愉快的餘韻。

雙層防水半透明的環保紙夾乾燥花永續面料，讓服裝散發時間靜止、永久保鮮的意象。圖／JUST IN XX提供
雙層防水半透明的環保紙夾乾燥花永續面料，讓服裝散發時間靜止、永久保鮮的意象。圖／JUST IN XX提供
伸展台結合靜態展示，謝幕後模特兒們站上高台，讓散場的觀眾可以近距離觀賞服裝細節。圖／JUST IN XX提供
伸展台結合靜態展示，謝幕後模特兒們站上高台，讓散場的觀眾可以近距離觀賞服裝細節。圖／JUST IN XX提供
周裕穎以舊衣新設計來呼應永續環保的概念。圖／JUST IN XX提供
周裕穎以舊衣新設計來呼應永續環保的概念。圖／JUST IN XX提供
觀眾在秀後湧上前，好奇的觀賞服裝細節。圖／JUST IN XX提供
觀眾在秀後湧上前，好奇的觀賞服裝細節。圖／JUST IN XX提供
黃子佼走上伸展台力挺JUST IN XX的支線Luxxury Godbage最新系列。圖／JUST IN XX提供
黃子佼走上伸展台力挺JUST IN XX的支線Luxxury Godbage最新系列。圖／JUST IN XX提供
每次JUST IN XX的伸展台上都有非典型模特兒，例如孕婦也可以秀出絲巾改造的時裝
每次JUST IN XX的伸展台上都有非典型模特兒，例如孕婦也可以秀出絲巾改造的時裝
設計師周裕穎（前排中坐者）和設計團段與工作人員在秀後合影。圖／JUST IN XX提供
設計師周裕穎（前排中坐者）和設計團段與工作人員在秀後合影。圖／JUST IN XX提供
以飲料鋁罐打造的吊飾、鑰匙圈是貫穿本季的配件設計。圖／JUST IN XX提供
以飲料鋁罐打造的吊飾、鑰匙圈是貫穿本季的配件設計。圖／JUST IN XX提供
周裕穎以永續、工藝、獨一無二等3組關鍵字貫穿主軸。圖／JUST IN XX提供
周裕穎以永續、工藝、獨一無二等3組關鍵字貫穿主軸。圖／JUST IN XX提供
周裕穎在台北時裝周期間發表JUST IN XX的支線Luxxury Godbage最新系列。圖／JUST IN XX提供
周裕穎在台北時裝周期間發表JUST IN XX的支線Luxxury Godbage最新系列。圖／JUST IN XX提供
重點單品是舊夏威夷襯衫的改造，藉此滿足被疫情悶壞而想出國度假的心情。圖／JUST IN XX提供
重點單品是舊夏威夷襯衫的改造，藉此滿足被疫情悶壞而想出國度假的心情。圖／JUST IN XX提供

模特兒 廢棄物 時裝周 黃子佼 陳珊妮

延伸閱讀

金曲收視撞連假難勝去年 最高點落在陳珊妮

金鐘紅毯／「個人意見」評價紅毯不留情，筆下零負評紅毯5美是她們

竹內結子離世黃子佼不捨 曹西平嘆2020惡靈惡靈

金鐘55／藍心湄忍喪父之痛妙語娛樂 提醒高怡平：妳會夢到我爸

相關新聞

秒殺款！沛納海聯乘新加坡ION購物商場 火速斷貨

限量總是殘酷的。限量商品有話題、100只都嫌少，限量商品只是淪為炒作的話，50只可能都賣不完。沛納海（PANERAI）日...

「個人意見」看艾蜜莉在巴黎：她為什麼要打扮成五斗櫃呢？

最近剛訂婚的莉莉柯林斯（Lily Collins）帶著幸福的光圈，超甜美主演NETFLIX影集「艾蜜莉在巴黎（Emily...

Yahoo奇摩電商「百貨周年慶」品牌獨家下殺3折起

PK實體百貨，Yahoo奇摩購物中心百貨周年慶首波活動帶動國際美妝品牌Bobbi Brown業績月增2.3倍、伊麗莎白雅...

連假不出國用吃、購旅遊 百貨日韓展接力發威

不能出國，讓百貨異國主題展今年人潮大爆發，新光三越台北南西店周年慶繼日本展大幅成長7成後，今日起至10月18日京畿道韓國...

黃子佼、陳珊妮走周裕穎大秀 觀賞「垃圾的華麗變身」

因著在金曲獎為陳珊妮、黃明志、JADE、J.Sheon設計服裝而更具討論度的設計師周裕穎，日前在台北時裝周發表JUST ...

WEAVISM衝破同溫層！ 顛覆傳統重新定義潮流機能

流行就像是一部斷代史，反應著當下人們對於環境、社會的觀點，而服裝就是凝結那樣時空背景的產物。WEAVISM織本主義的20...

輕旅行正夯！年底訪高雄看劇、跑馬迎健康新生活

因國內疫情趨緩，國內旅遊需求大增，聯合數位文創推出輕旅行攻略，提供限期9折優惠活動，讓民眾以精省的費用，樂看「明星養老院」舞台劇，FUN跑「旗美馬拉松」，規劃年底高雄輕旅行，感受南臺灣在地熱情，共創2020充滿歡笑的難忘回憶。

天作之合劇場封箱作品 音樂劇《寂寞瑪奇朵》就在LINE TV「數位劇場」

曾經錯過了哪齣音樂劇而感到可惜嗎？LINE TV「數位劇場」提供給你另一種彌補遺憾的機會！「如何結束與開始，又該如何調合生命中的所有意外與相連？」是天作之合劇場2015年作品「寂寞瑪奇朵」的命題，三年巡迴演出44場，累積超過2萬名觀眾，好評不斷！現在，這部經典之作，全劇可以在線上觀看囉！

國慶連假 麗寶Outlet Mall推全台獨家薔薇壓花色系口罩

麗寶Outlet Mall國慶連假，搶全台獨家銷售三款口罩，麗寶Outlet Mall二期「彼安特BIANCO」專櫃，明...

巴黎時裝周／LOEWE牆上時裝展 輪廓如同泡泡輕舞飛揚

LOEWE在巴黎時裝周期間，發表具有雕塑線條之美、舞台戲劇效果的2021春夏系列，以張揚浮誇的輪廓、垂褶效果、顯眼臀線及...

新光三越信義四店話題美食連線 國慶連假限定買一送一

雙十連假準備啟動，新光三越台北信義新天地四館聯手推出雙十優惠，包括排隊話題美食、買一送一美食、10元快閃店，要讓民眾雙十...

看上去很美味！鮭魚金腕表 零熱量的精準

提及餐桌上的食材，海鮮中的魚類因為富含營養，受到不少饕客的喜愛。共有300多個屬種的鮭科魚類活動範圍以大西洋及太平洋為主...

熱門新聞

台大畢業待遇有比較優渥嗎？他列18位台大校友年薪大PK

寒露後，這些生肖運勢有重大轉變！

他被裁員偷開小黃養家 半年後意外載到妻小一句話惹哭網友

開打4天醫院診所公費流感疫苗傳用罊 醫：史無前例

殺人鯨罕見「圍攻」船隻為報復？ 專家認為他們可能知道原因了

整理包／台北國慶大會、台南煙火皆吸睛！雙十連假全台交通疏導措施報你知

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。