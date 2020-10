黃子佼、陳珊妮走周裕穎大秀 觀賞「垃圾的華麗變身」

因著在金曲獎為陳珊妮、黃明志、JADE、J.Sheon設計服裝而更具討論度的設計師周裕穎,日前在台北時裝周發表JUST IN XX的支線Luxxury Godbage最新系列,邀請黃子佼、陳珊妮、造型師陳孫華和立法委員吳思瑤走上伸展台,舊衣變新裝呈現「垃圾的華麗變身」,並且結合走秀、靜態展兩種形式,謝幕後觀秀的人們都不急著離開,湧向模特兒去看服裝設計的細節、概念,全場情感流洩的參與感、好奇心,相當令人感動。

永續時尚的潮流,由周裕穎詮釋為垃圾華麗轉生的過程,將舊衣升級改造服裝,在他的想法裡是「世界上沒有所謂的廢棄物,只有懂不懂得如何去創作」,將2021春夏服裝定調為「Don’t Run,Just Show Your Way」,推出無季節性時裝,也藉此放慢季別發表的步調、降低對地球環境的污染,相對提升設計師們用心設計服裝的產品價值。