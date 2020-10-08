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黃子佼、陳珊妮走周裕穎大秀 觀賞「垃圾的華麗變身」
因著在金曲獎為陳珊妮、黃明志、JADE、J.Sheon設計服裝而更具討論度的設計師周裕穎，日前在台北時裝周發表JUST IN XX的支線Luxxury Godbage最新系列，邀請黃子佼、陳珊妮、造型師陳孫華和立法委員吳思瑤走上伸展台，舊衣變新裝呈現「垃圾的華麗變身」，並且結合走秀、靜態展兩種形式，謝幕後觀秀的人們都不急著離開，湧向模特兒去看服裝設計的細節、概念，全場情感流洩的參與感、好奇心，相當令人感動。
永續時尚的潮流，由周裕穎詮釋為垃圾華麗轉生的過程，將舊衣升級改造服裝，在他的想法裡是「世界上沒有所謂的廢棄物，只有懂不懂得如何去創作」，將2021春夏服裝定調為「Don’t Run,Just Show Your Way」，推出無季節性時裝，也藉此放慢季別發表的步調、降低對地球環境的污染，相對提升設計師們用心設計服裝的產品價值。
以永續（蛻變）、工藝（轉生）、獨一無二（挑戰）3組關鍵字貫穿主軸，服裝基礎來自從世界各地跳蚤市場收購的二手舊西裝、T恤、夏威夷襯衫、風衣與絲巾等等，重點單品是舊夏威夷襯衫的改造，藉此滿足被疫情悶壞而想出國度假的心情；雙層防水半透明的環保紙夾乾燥花，則是創新獨特的永續面料，讓服裝散發時間靜止、永久保鮮的意象；也與新北市玩具銀行合作，從二手整新玩具中揀選出三大袋玩具當作媒材，例如把恐龍公仔和珍珠串成首飾，讓廢棄物重獲新生。服裝秀的尾聲結合靜態展示（Presentation），讓模特兒們排列整齊地站在高台上，可供觀秀嘉賓近距離觀看細節，現場人潮洶湧，熱烈互動的真摯情誼，為時裝秀留下愉快的餘韻。
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