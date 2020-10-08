WEAVISM衝破同溫層！ 顛覆傳統重新定義潮流機能

流行就像是一部斷代史，反應著當下人們對於環境、社會的觀點，而服裝就是凝結那樣時空背景的產物。WEAVISM織本主義的2021年春夏，靈感就是來自大數據當道的現象，當人們說的要跳出同溫層時，其實仍不斷的被制約。品牌便以此為藉，去探討悖離了主流之後，機能性服裝的多樣可能性變化。

因此，在WEAVISM的2021春夏發表會，就刻意裝飾宛如「核外洩」的現場，模特兒在開場前都身穿白色防護衣加上頭盔，象徵了同溫層的存在。唯有打破限制，才能來到「失溫層」，展現更多的不同，提供另一種的審美觀點。於是，WEAVISM從「Funk-tional」角度切入，帶來大量顛覆常規的設計，例如拿紳裝視覺感的條紋搭配卡其色布料做出連帽機能外套，或以正裝襯衫的高支數細緻棉布為基底做成印花大風衣；以及運用警察制服布料做出機能短褲。