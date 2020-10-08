快訊

國慶前夕金門戰車傳翻覆！釀一死一傷 軍方調查中

川普救選情打台灣牌？美台建交有可能是更大的10月驚奇

WEAVISM衝破同溫層！ 顛覆傳統重新定義潮流機能

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
WEAVISM的2021春夏系列，探討悖離了主流之後，機能性服裝的多樣可能性變化。圖／WEAVISM提供
WEAVISM的2021春夏系列，探討悖離了主流之後，機能性服裝的多樣可能性變化。圖／WEAVISM提供

流行就像是一部斷代史，反應著當下人們對於環境、社會的觀點，而服裝就是凝結那樣時空背景的產物。WEAVISM織本主義的2021年春夏，靈感就是來自大數據當道的現象，當人們說的要跳出同溫層時，其實仍不斷的被制約。品牌便以此為藉，去探討悖離了主流之後，機能性服裝的多樣可能性變化。

因此，在WEAVISM的2021春夏發表會，就刻意裝飾宛如「核外洩」的現場，模特兒在開場前都身穿白色防護衣加上頭盔，象徵了同溫層的存在。唯有打破限制，才能來到「失溫層」，展現更多的不同，提供另一種的審美觀點。於是，WEAVISM從「Funk-tional」角度切入，帶來大量顛覆常規的設計，例如拿紳裝視覺感的條紋搭配卡其色布料做出連帽機能外套，或以正裝襯衫的高支數細緻棉布為基底做成印花大風衣；以及運用警察制服布料做出機能短褲。

在T恤、褲款或是風衣、夾克上，WEAVISM仍舊不忘運用招牌的多口袋裝飾，的確帶出了機能感。同時拼接的概念也是品牌自創立以來，所擅長的技巧，所以在2021年春夏系列中也沒缺席。另外，印花設計上，主要靈感來自現在的網路現象，並創作以同溫層、失溫層為主題的幾何塊狀圖騰，或是點綴了新款Logo。而部分的服裝織物，也延續了WEAVISM一貫的理念，採用回收的物料製成，達成環境永續的精神。所以，無論是機能設計或是綠色時尚的探討，就是品牌想呈現當前社會氛圍的共識。

WEAVISM的2021春夏發表會，就刻意裝飾宛如「核外洩」的現場，模特兒在開場前都身穿白色防護衣加上頭盔。圖／WEAVISM提供
WEAVISM的2021春夏發表會，就刻意裝飾宛如「核外洩」的現場，模特兒在開場前都身穿白色防護衣加上頭盔。圖／WEAVISM提供
印花設計主要靈感來自現在的網路現象，並創作以同溫層、失溫層為主題的幾何塊狀圖騰，或是點綴了新款Logo。圖／WEAVISM提供
印花設計主要靈感來自現在的網路現象，並創作以同溫層、失溫層為主題的幾何塊狀圖騰，或是點綴了新款Logo。圖／WEAVISM提供
T恤、褲款或是風衣、夾克上，WEAVISM仍舊不忘運用招牌的多口袋裝飾。圖／WEAVISM提供
T恤、褲款或是風衣、夾克上，WEAVISM仍舊不忘運用招牌的多口袋裝飾。圖／WEAVISM提供
不論是材質還是顏色拼接的技巧，是品牌自創立以來，所擅長的技巧，依舊不斷被沿用。
不論是材質還是顏色拼接的技巧，是品牌自創立以來，所擅長的技巧，依舊不斷被沿用。

品牌

延伸閱讀

台廠繞個彎做生意！歐美時尚防疫 Zara、Adidas等紛紛下訂客製口罩

聯合報黑白集／國王的口罩

金鐘紅毯／「個人意見」評價紅毯不留情，筆下零負評紅毯5美是她們

金曲紅毯／梁靜茹深V印花、ELLA低胸褲裝、利得彙側邊全空，紅毯5美是她們

相關新聞

WEAVISM衝破同溫層！ 顛覆傳統重新定義潮流機能

流行就像是一部斷代史，反應著當下人們對於環境、社會的觀點，而服裝就是凝結那樣時空背景的產物。WEAVISM織本主義的20...

輕旅行正夯！年底訪高雄看劇、跑馬迎健康新生活

因國內疫情趨緩，國內旅遊需求大增，聯合數位文創推出輕旅行攻略，提供限期9折優惠活動，讓民眾以精省的費用，樂看「明星養老院」舞台劇，FUN跑「旗美馬拉松」，規劃年底高雄輕旅行，感受南臺灣在地熱情，共創2020充滿歡笑的難忘回憶。

天作之合劇場封箱作品 音樂劇《寂寞瑪奇朵》就在LINE TV「數位劇場」

曾經錯過了哪齣音樂劇而感到可惜嗎？LINE TV「數位劇場」提供給你另一種彌補遺憾的機會！「如何結束與開始，又該如何調合生命中的所有意外與相連？」是天作之合劇場2015年作品「寂寞瑪奇朵」的命題，三年巡迴演出44場，累積超過2萬名觀眾，好評不斷！現在，這部經典之作，全劇可以在線上觀看囉！

國慶連假 麗寶Outlet Mall推全台獨家薔薇壓花色系口罩

麗寶Outlet Mall國慶連假，搶全台獨家銷售三款口罩，麗寶Outlet Mall二期「彼安特BIANCO」專櫃，明...

巴黎時裝周／LOEWE牆上時裝展 輪廓如同泡泡輕舞飛揚

LOEWE在巴黎時裝周期間，發表具有雕塑線條之美、舞台戲劇效果的2021春夏系列，以張揚浮誇的輪廓、垂褶效果、顯眼臀線及...

新光三越信義四店話題美食連線 國慶連假限定買一送一

雙十連假準備啟動，新光三越台北信義新天地四館聯手推出雙十優惠，包括排隊話題美食、買一送一美食、10元快閃店，要讓民眾雙十...

看上去很美味！鮭魚金腕表 零熱量的精準

提及餐桌上的食材，海鮮中的魚類因為富含營養，受到不少饕客的喜愛。共有300多個屬種的鮭科魚類活動範圍以大西洋及太平洋為主...

台灣風格正夯！plain-me藝術家畫出超萌機車族穿搭

15周年紀念聯名再一波！plain-me邀日本藝術家Noritake畫出台灣味，超萌「安全帽」造型躍上T恤。潮流女裝品牌...

歌詠日式製表美學！G-Shock重現火山噴發於腕上

不同於瑞士傳統製表，日本鐘表品牌總能跳離窠臼，開創新的美學。就像是G-Shock MT-G系列MTG-B1000VL表款...

啤酒野營好朋友 白銀谷野外餐桌椅 輕巧微醺

b style="color: #FF8000">※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

網購慶雙十！折扣最低下殺3折起　口罩、任天堂主機限時限量搶購

雙十連假適逢周年慶檔期，各家電商平台祭出超猛優惠最低下殺3折起，消費者最需要的口罩也是主打焦點，蝦皮購物於「10.10品...

許光漢搶先演繹PUMA新跑鞋 讓秋冬運動造型時髦又帥氣

秋冬季節到來，路跑可不能停，因此PUMA讓經典型款再升級，推出夜光新版，並由代言人許光漢帥氣詮釋。而adidas的人氣跑...

熱門新聞

台大畢業待遇有比較優渥嗎？他列18位台大校友年薪大PK

寒露後，這些生肖運勢有重大轉變！

他被裁員偷開小黃養家 半年後意外載到妻小一句話惹哭網友

開打4天醫院診所公費流感疫苗傳用罊 醫：史無前例

殺人鯨罕見「圍攻」船隻為報復？ 專家認為他們可能知道原因了

「雙眼全盲也要找到你」 海豹追隨漁夫10年連失明也不放棄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。