國慶連假 麗寶Outlet Mall推全台獨家薔薇壓花色系口罩

麗寶Outlet Mall國慶連假，搶全台獨家銷售三款口罩，麗寶Outlet Mall二期「彼安特BIANCO」專櫃，明天起到11日共3天，將獨家銷售1500盒「愛貝恩醫療口罩」薔薇壓花灰、紫、黑三款，另有幸運草國旗圖案大人、小孩款。

愛貝恩特別推出單片獨立包裝的薔薇壓花系列，時尚灰或星空紫，一盒30入，599元，另搭配曜石黑一盒30入，450元，兩款一起購買只要949元，每人每日限購一組，共備貨1500盒，銷售日前不預購、不保留、以現場排隊為主。