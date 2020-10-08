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巴黎時裝周／LOEWE牆上時裝展 輪廓如同泡泡輕舞飛揚
LOEWE在巴黎時裝周期間，發表具有雕塑線條之美、舞台戲劇效果的2021春夏系列，以張揚浮誇的輪廓、垂褶效果、顯眼臀線及誇張紐結為主，展現創意總監Jonathan Anderson天馬行空的想像，讓衣服如同摺紙般有著獨特的空間感。
大量的螺旋形垂墜設計、燈籠袖、泡泡裙、裙襯，LOEWE時裝重塑了身型的線條，鋸齒形裙襬、薄紗外層等，讓服裝有更多的層次感與空氣感；在2021春夏系列中，也特別強調包款的部分，運用經典輪廓展現新意，Puzzle包款繡上珠片、Flamenco包款有打結細節、Balloon加強解構設計，還有全新的貝殼形包，展現了品牌的皮革工藝。
此系列的發布以一個極為搶眼的「邀請卡」作為前導，預告女裝秀的Show-on-the-Wall完整概念，打開巨幅邀請卡內包括真人比例大小的時裝海報，用以作為牆上時裝展的組件，由Jonathan Anderson邀請英國藝術家Anthea Hamilton參與，他為女裝打造了一款獨特的粉紅色系壁紙，以靴子、花卉主題拼貼，除了是春夏女裝發表的牆面背景，也是服裝上的布料印花。
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