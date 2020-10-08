新光三越信義四店話題美食連線 國慶連假限定買一送一

雙十連假準備啟動，新光三越台北信義新天地四館聯手推出雙十優惠，包括排隊話題美食、買一送一美食、10元快閃店，要讓民眾雙十連假在信義區開心吃喝玩樂。

引起排隊熱潮、萌度爆表的「貓咪吐司」在 A8 1樓10/9至10/11最後倒數三天，新口味「楓糖蘋果貓咪吐司」每日限量50份，貓奴、吐司控們可趁連假把握最後機會。另外，包裝走文青路線的「銀河吐司」在A9 B1推出三天限定快閃店，每日限量340份販售，包括銀河吐司2片盒裝60元、6片袋裝150元；雲朵吐司2片盒裝50元、6片袋裝120元；北海道四葉奶油270元。A8 2樓的gelato pique café跟蜷尾家聯名推出北海道四葉牛乳霜淇淋，在初秋季節受感受濃郁奶香。

連假美食買一送一包括A11 B2推出來自台中超夯的256層蛋塔，「蛋定蛋塔」六入組買一送一。A11 B2「漫步舒芙蕾」小堡堡鬆餅買一送一、A8 B2「劉媽媽抄手」的抄手系列麵食A套餐買一送一。連假三天，每日下午兩點，可持新光三越APP及身分證1、2、0任一碼，免費兌換「黑松茶尋味台灣青茶」或「C&C乳酸菌氣泡飲」。10月壽星出示本人可識別生日證件，享A8丸亀烏龍麵特價10元優惠。