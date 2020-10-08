聽新聞
test
0:00 / 0:00
看上去很美味！鮭魚金腕表 零熱量的精準
提及餐桌上的食材，海鮮中的魚類因為富含營養，受到不少饕客的喜愛。共有300多個屬種的鮭科魚類活動範圍以大西洋及太平洋為主，營養而美味。但你可知道：鮭魚魚肉略微偏紅的成色，竟然也是近兩年高級鐘表熱愛的美味顏色？
並非遙不可及、也並未有天大秘方的「鮭魚金」，近年大量為不同鐘表品牌熱愛、並設計於表面視覺。介於18K黃金的黃、與玫瑰金的紅之間，所謂的「鮭魚」面，因為是金屬表面，帶有紅潤色澤，時而稱之為「香檳金」。不少品牌如朗格（a. lange & söhne）、萬寶龍（Montblanc）、愛彼（Audemars Piguet），都曾推出過鮭魚色表面，更在黑、白（或銀）、綠、藍色以外，帶來活潑、成熟的大人味。
稍近一些？寶齊萊（Carl. F Bucherer）與漢米爾頓（Hamilton）便各自帶來新款的鮭魚面腕表。Hamilton新款的Intra-Matic自動腕表，以簡約的表面設計搭配鮭魚色表面，從指針、時標都相當纖細，帶來穩重的極簡氣息；寶齊萊的Adamavi AutoDate腕表，則選擇了精鋼表殼與金屬鍊帶，並搭配黑色、天空藍與鮭魚金色，小時時標經過亮面打磨，同時表面則經過磨砂處理，有著現代的洗練感。最後百年靈也有一款Chronomat系列的計時碼表。42毫米的精鋼表殼搭配上鮭魚金和黑色次表面，機芯更是廠家自製的B01計時碼表機芯。動感、復古、陽剛味，原來也能相融如斯、天衣無縫。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言