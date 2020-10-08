看上去很美味！鮭魚金腕表 零熱量的精準

提及餐桌上的食材，海鮮中的魚類因為富含營養，受到不少饕客的喜愛。共有300多個屬種的鮭科魚類活動範圍以大西洋及太平洋為主，營養而美味。但你可知道：鮭魚魚肉略微偏紅的成色，竟然也是近兩年高級鐘表熱愛的美味顏色？

並非遙不可及、也並未有天大秘方的「鮭魚金」，近年大量為不同鐘表品牌熱愛、並設計於表面視覺。介於18K黃金的黃、與玫瑰金的紅之間，所謂的「鮭魚」面，因為是金屬表面，帶有紅潤色澤，時而稱之為「香檳金」。不少品牌如朗格（a. lange & söhne）、萬寶龍（Montblanc）、愛彼（Audemars Piguet），都曾推出過鮭魚色表面，更在黑、白（或銀）、綠、藍色以外，帶來活潑、成熟的大人味。