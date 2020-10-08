快訊

國慶前夕金門戰車傳翻覆！釀一死一傷 軍方調查中

川普救選情打台灣牌？美台建交有可能是更大的10月驚奇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣風格正夯！plain-me藝術家畫出超萌機車族穿搭

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
plain-me邀日本藝術家Noritake畫出台灣味，超萌「安全帽」造型躍上T恤。圖／plain-me提供
plain-me邀日本藝術家Noritake畫出台灣味，超萌「安全帽」造型躍上T恤。圖／plain-me提供

15周年紀念聯名再一波！plain-me邀日本藝術家Noritake畫出台灣味，超萌「安全帽」造型躍上T恤。潮流女裝品牌ROCKCOCO攜手三麗鷗（Sanrio）明星打造《童話家族》系列，讓奇幻與想像成真。

創立15周年的plain-me紀念聯名系列不斷，此次更邀請了曾與眾多品牌跨界的日本藝術家Noritake來合作，鎖定在台灣極具代表性的街景上，透過其富饒興味的手法，展現街頭騎乘街景的另外一種風貌。聯名系列除了圖像設計緊扣機車族主題，也針對機車族需求開發出機車周邊服飾與配件，包含防潑水抗UV外套、長褲，還有機車族必備的雨衣與袖套。當然充滿Noritake風格的經典設計也沒少，再加上plain-me最廣為人知的PM旅行小包，滿足機車族的使用需求之外，更能增添個人風格與搭配性。

ROCKCOCO 和三麗鷗聯名的《童話家族》系列，選用粉紫為主色調，與今年熱們薄荷綠互相搭配，提供廣受消費者喜愛的經典顯瘦剪裁、輕鬆好搭配的長版連帽上衣、修身的Oversized大學衫等，內搭襯衫、長版背心，以多層次搭配讓秋冬穿搭更豐富。圖像設計上有變身各種角色的三麗鷗人物，還加入《愛麗絲夢遊仙境》故事經典元素，像是撲克牌、咖啡杯、鑰匙、懷表等，讓每款服飾都具有各自代表的故事意涵。讓人彷彿能隨布丁狗的腳步一同進入兔子洞，與愛麗絲凱蒂開啟冒險旅程。

plain-me與Noritake聯名系列隨身小包1,317元。圖／plain-me提供
plain-me與Noritake聯名系列隨身小包1,317元。圖／plain-me提供

plain-me與Noritake聯名系列托特包1,317元。圖／plain-me提供
plain-me與Noritake聯名系列托特包1,317元。圖／plain-me提供

ROCKCOCO與三麗鷗聯名《童話家族》系列連帽上衣2,280元。圖／ROCKCOCO提供
ROCKCOCO與三麗鷗聯名《童話家族》系列連帽上衣2,280元。圖／ROCKCOCO提供

plain-me與Noritake聯名系列T恤1,139元。圖／plain-me提供
plain-me與Noritake聯名系列T恤1,139元。圖／plain-me提供

ROCKCOCO與三麗鷗聯名《童話家族》系列大學衫1,680元。圖／ROCKCOCO提供
ROCKCOCO與三麗鷗聯名《童話家族》系列大學衫1,680元。圖／ROCKCOCO提供

藝術家

延伸閱讀

金馬賓館巧思多！藝術家以空間寫生開啟感知新可能

南美館的票面變了 向知名前輩藝術家致敬

相關新聞

WEAVISM衝破同溫層！ 顛覆傳統重新定義潮流機能

流行就像是一部斷代史，反應著當下人們對於環境、社會的觀點，而服裝就是凝結那樣時空背景的產物。WEAVISM織本主義的20...

輕旅行正夯！年底訪高雄看劇、跑馬迎健康新生活

因國內疫情趨緩，國內旅遊需求大增，聯合數位文創推出輕旅行攻略，提供限期9折優惠活動，讓民眾以精省的費用，樂看「明星養老院」舞台劇，FUN跑「旗美馬拉松」，規劃年底高雄輕旅行，感受南臺灣在地熱情，共創2020充滿歡笑的難忘回憶。

天作之合劇場封箱作品 音樂劇《寂寞瑪奇朵》就在LINE TV「數位劇場」

曾經錯過了哪齣音樂劇而感到可惜嗎？LINE TV「數位劇場」提供給你另一種彌補遺憾的機會！「如何結束與開始，又該如何調合生命中的所有意外與相連？」是天作之合劇場2015年作品「寂寞瑪奇朵」的命題，三年巡迴演出44場，累積超過2萬名觀眾，好評不斷！現在，這部經典之作，全劇可以在線上觀看囉！

國慶連假 麗寶Outlet Mall推全台獨家薔薇壓花色系口罩

麗寶Outlet Mall國慶連假，搶全台獨家銷售三款口罩，麗寶Outlet Mall二期「彼安特BIANCO」專櫃，明...

巴黎時裝周／LOEWE牆上時裝展 輪廓如同泡泡輕舞飛揚

LOEWE在巴黎時裝周期間，發表具有雕塑線條之美、舞台戲劇效果的2021春夏系列，以張揚浮誇的輪廓、垂褶效果、顯眼臀線及...

新光三越信義四店話題美食連線 國慶連假限定買一送一

雙十連假準備啟動，新光三越台北信義新天地四館聯手推出雙十優惠，包括排隊話題美食、買一送一美食、10元快閃店，要讓民眾雙十...

看上去很美味！鮭魚金腕表 零熱量的精準

提及餐桌上的食材，海鮮中的魚類因為富含營養，受到不少饕客的喜愛。共有300多個屬種的鮭科魚類活動範圍以大西洋及太平洋為主...

台灣風格正夯！plain-me藝術家畫出超萌機車族穿搭

15周年紀念聯名再一波！plain-me邀日本藝術家Noritake畫出台灣味，超萌「安全帽」造型躍上T恤。潮流女裝品牌...

歌詠日式製表美學！G-Shock重現火山噴發於腕上

不同於瑞士傳統製表，日本鐘表品牌總能跳離窠臼，開創新的美學。就像是G-Shock MT-G系列MTG-B1000VL表款...

啤酒野營好朋友 白銀谷野外餐桌椅 輕巧微醺

b style="color: #FF8000">※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

網購慶雙十！折扣最低下殺3折起　口罩、任天堂主機限時限量搶購

雙十連假適逢周年慶檔期，各家電商平台祭出超猛優惠最低下殺3折起，消費者最需要的口罩也是主打焦點，蝦皮購物於「10.10品...

許光漢搶先演繹PUMA新跑鞋 讓秋冬運動造型時髦又帥氣

秋冬季節到來，路跑可不能停，因此PUMA讓經典型款再升級，推出夜光新版，並由代言人許光漢帥氣詮釋。而adidas的人氣跑...

熱門新聞

台大畢業待遇有比較優渥嗎？他列18位台大校友年薪大PK

寒露後，這些生肖運勢有重大轉變！

他被裁員偷開小黃養家 半年後意外載到妻小一句話惹哭網友

開打4天醫院診所公費流感疫苗傳用罊 醫：史無前例

殺人鯨罕見「圍攻」船隻為報復？ 專家認為他們可能知道原因了

「雙眼全盲也要找到你」 海豹追隨漁夫10年連失明也不放棄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。