台灣風格正夯！plain-me藝術家畫出超萌機車族穿搭

15周年紀念聯名再一波！plain-me邀日本藝術家Noritake畫出台灣味，超萌「安全帽」造型躍上T恤。潮流女裝品牌ROCKCOCO攜手三麗鷗（Sanrio）明星打造《童話家族》系列，讓奇幻與想像成真。

創立15周年的plain-me紀念聯名系列不斷，此次更邀請了曾與眾多品牌跨界的日本藝術家Noritake來合作，鎖定在台灣極具代表性的街景上，透過其富饒興味的手法，展現街頭騎乘街景的另外一種風貌。聯名系列除了圖像設計緊扣機車族主題，也針對機車族需求開發出機車周邊服飾與配件，包含防潑水抗UV外套、長褲，還有機車族必備的雨衣與袖套。當然充滿Noritake風格的經典設計也沒少，再加上plain-me最廣為人知的PM旅行小包，滿足機車族的使用需求之外，更能增添個人風格與搭配性。

ROCKCOCO 和三麗鷗聯名的《童話家族》系列，選用粉紫為主色調，與今年熱們薄荷綠互相搭配，提供廣受消費者喜愛的經典顯瘦剪裁、輕鬆好搭配的長版連帽上衣、修身的Oversized大學衫等，內搭襯衫、長版背心，以多層次搭配讓秋冬穿搭更豐富。圖像設計上有變身各種角色的三麗鷗人物，還加入《愛麗絲夢遊仙境》故事經典元素，像是撲克牌、咖啡杯、鑰匙、懷表等，讓每款服飾都具有各自代表的故事意涵。讓人彷彿能隨布丁狗的腳步一同進入兔子洞，與愛麗絲凱蒂開啟冒險旅程。

plain-me與Noritake聯名系列隨身小包1,317元。圖／plain-me提供

plain-me與Noritake聯名系列托特包1,317元。圖／plain-me提供

ROCKCOCO與三麗鷗聯名《童話家族》系列連帽上衣2,280元。圖／ROCKCOCO提供

plain-me與Noritake聯名系列T恤1,139元。圖／plain-me提供