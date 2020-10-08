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歌詠日式製表美學！G-Shock重現火山噴發於腕上

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
G-Shock MT-G系列MTG-B1000VL表款，重現了火山噴發的情景。圖／Casio提供
G-Shock MT-G系列MTG-B1000VL表款，重現了火山噴發的情景。圖／Casio提供

不同於瑞士傳統製表，日本鐘表品牌總能跳離窠臼，開創新的美學。就像是G-Shock MT-G系列MTG-B1000VL表款，就重現了火山噴發的情景。而SEIKO的Presage系列Sharp Edged腕表，則重新詮釋日本民俗元素，營造獨特的個性樣貌。

Casio旗下的G-Shock曾在去年推出20周年紀念錶款MTG-B1000RB腕表，採用了彩虹離子IP電鍍技術，讓表圈呈現斑斕奪目的色彩，當時上市後叫好又叫座，一表難求。延續相仿的概念，品牌在今年再次推出全新MT-G系列MTG-B1000VL表款，以「火山雷」為靈感所設計發想，將火山噴發時的電光交錯與炙熱岩漿場景重現於表款上。將藍色、紫色和金色濃縮於鍍膜表圈，表盤細節處的錶眼與指針點綴繽紛色彩呼應表圈。按鈕、表冠、扣環與螺絲等處亦採用不同色調的電鍍處理，而表帶部分採用半透明紅色樹脂材質，象徵岩漿從火山口噴發流竄。

G-Shock將藍色、紫色和金色濃縮於鍍膜表圈。
G-Shock將藍色、紫色和金色濃縮於鍍膜表圈。

不同於G-Shock的設計讓人過目難忘，Seiko Presage全新Sharp Edged腕表，則是值得讓人細細品味。俐落的線條和幾何立體的外觀，搭配融入以日本傳統「麻葉」圖案為主題的表盤，Seiko Presage將此傳統意象的圖騰刻畫出高低差，在不同的角度光線折射下，閃耀著多變的光澤。一共推出4款配色，皆選用了不同的日本傳統色，像是「藍鉄」的靛鐵色、「白練」為帶有純白光澤的絲綢珠光色、「常磐」的深綠葉色以及「煤竹」為煙燻過後的棕竹色。另外，有三款腕表的金屬採用了超硬質鍍膜的防刮處理，即使長久配戴，仍可歷久彌新。

G-Shock MT-G系列MTG-B1000VL表款32,000元。
G-Shock MT-G系列MTG-B1000VL表款32,000元。

Seiko Presage系列Sharp Edged SPB165J1表款，不鏽鋼表殼，搭載6R35機芯32,000元。圖／SEIKO提供
Seiko Presage系列Sharp Edged SPB165J1表款，不鏽鋼表殼，搭載6R35機芯32,000元。圖／SEIKO提供

Seiko Presage系列Sharp Edged SPB167J1表款，不鏽鋼表殼，搭載6R35機芯32,000元。圖／SEIKO提供
Seiko Presage系列Sharp Edged SPB167J1表款，不鏽鋼表殼，搭載6R35機芯32,000元。圖／SEIKO提供

Seiko Presage系列Sharp Edged SPB169J1表款，不鏽鋼表殼，搭載6R35機芯32,000元。圖／SEIKO提供
Seiko Presage系列Sharp Edged SPB169J1表款，不鏽鋼表殼，搭載6R35機芯32,000元。圖／SEIKO提供

Seiko Presage系列Sharp Edged SPB170J1表款，不鏽鋼鍍玫瑰金表殼，搭載6R35機芯32,000元。圖／SEIKO提供
Seiko Presage系列Sharp Edged SPB170J1表款，不鏽鋼鍍玫瑰金表殼，搭載6R35機芯32,000元。圖／SEIKO提供

日本 腕表 品牌

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