歌詠日式製表美學！G-Shock重現火山噴發於腕上

不同於瑞士傳統製表，日本鐘表品牌總能跳離窠臼，開創新的美學。就像是G-Shock MT-G系列MTG-B1000VL表款，就重現了火山噴發的情景。而SEIKO的Presage系列Sharp Edged腕表，則重新詮釋日本民俗元素，營造獨特的個性樣貌。

Casio旗下的G-Shock曾在去年推出20周年紀念錶款MTG-B1000RB腕表，採用了彩虹離子IP電鍍技術，讓表圈呈現斑斕奪目的色彩，當時上市後叫好又叫座，一表難求。延續相仿的概念，品牌在今年再次推出全新MT-G系列MTG-B1000VL表款，以「火山雷」為靈感所設計發想，將火山噴發時的電光交錯與炙熱岩漿場景重現於表款上。將藍色、紫色和金色濃縮於鍍膜表圈，表盤細節處的錶眼與指針點綴繽紛色彩呼應表圈。按鈕、表冠、扣環與螺絲等處亦採用不同色調的電鍍處理，而表帶部分採用半透明紅色樹脂材質，象徵岩漿從火山口噴發流竄。

G-Shock將藍色、紫色和金色濃縮於鍍膜表圈。

不同於G-Shock的設計讓人過目難忘，Seiko Presage全新Sharp Edged腕表，則是值得讓人細細品味。俐落的線條和幾何立體的外觀，搭配融入以日本傳統「麻葉」圖案為主題的表盤，Seiko Presage將此傳統意象的圖騰刻畫出高低差，在不同的角度光線折射下，閃耀著多變的光澤。一共推出4款配色，皆選用了不同的日本傳統色，像是「藍鉄」的靛鐵色、「白練」為帶有純白光澤的絲綢珠光色、「常磐」的深綠葉色以及「煤竹」為煙燻過後的棕竹色。另外，有三款腕表的金屬採用了超硬質鍍膜的防刮處理，即使長久配戴，仍可歷久彌新。

G-Shock MT-G系列MTG-B1000VL表款32,000元。

Seiko Presage系列Sharp Edged SPB165J1表款，不鏽鋼表殼，搭載6R35機芯32,000元。圖／SEIKO提供

Seiko Presage系列Sharp Edged SPB167J1表款，不鏽鋼表殼，搭載6R35機芯32,000元。圖／SEIKO提供

Seiko Presage系列Sharp Edged SPB169J1表款，不鏽鋼表殼，搭載6R35機芯32,000元。圖／SEIKO提供